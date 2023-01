Tras la reunión del presidente Gustavo Petro con el fiscal Francisco Barbosa, uno de los puntos claves que trascendió fue el anuncio de que ambos participarán en el diseño de una ley de sometimiento a la justicia para las bandas criminales que quieren un cupo en la 'paz total'.



En el encuentro se llegó a este consenso para avanzar en las negociaciones del proyecto de paz que propone el Gobierno.

De acuerdo con las declaraciones de Barbosa, la Fiscalía junto al gobierno tendrán incidencia en el diseño de esta iniciativa para el correcto acogimiento de la justicia en el marco de estas negociaciones.



El fiscal defiende que debe contemplar cárcel para quienes se acojan a este lineamiento -paz total-.



El senador Efraín Cepeda, del partido Conservador, manifestó que este acuerdo es muy importante y que lo apoya. "El fiscal ha tenido sus reparos frente a las órdenes de captura y el tema de penas, por eso es tan fundamental su perspectiva: él es el rector de un sector tan importante para la Fiscalía", explicó.

Efraín Cepeda, senador del Partido Conservador.

Cepeda enfatizó que las personas que se someten a la justicia, en el marco de este iniciativa, deben tener un tratamiento diferencial. Además, dijo que "es una tranquilidad que el diseño de la ley de sometimiento tenga el visto bueno del fiscal porque ahora no estamos para 'un choque de trenes'".



El senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, también habló sobre esta iniciativa. Expuso que, desde el principio, él había advertido que "el instrumento legal que Petro defendía no cobijaba posibles acuerdos del Gobierno con narcotraficantes".



​Es así como Motoa ve con buenos ojos que Petro trabaje junto a la Fiscalía en un proyecto tan esencial. Sin embargo, expuso que "desde un comienzo Petro debió convocar a un encuentro con los integrantes de la comisión de política criminal".

​

Sobre esta nueva ruta que toma el Gobierno, el congresista enfatizó que "es necesario que se presente un proyecto serio y fundamentado que no vulnere la carta política y que pueda establecer el marco para el sometimiento de bandas criminales a la justicia colombiana".

Carlos Fernando Motoa es senador por el partido Cambio Radical.

"Con este proyecto no habrá opción a 'caprichos' o desconocimientos como lo ha establecido el Gobierno en estos últimos meses", concluyó.



La representante María Del Mar Pizarro, por su parte, declaró que "la ley de sometimiento es de fundamental importancia y necesidad en le propósito de alcanzar la paz total".

Representante María del Mar Pizarro.

Agregó que "esta será una discusión que como país y sociedad debemos dar. Sabemos que no es fácil y que puede ser duro, pero siempre hay que luchar por un propósito superior: eliminar el conflicto y alcanzar la paz que tanto nos ha afectado".



​La senadora Esmeralda Hernández, de la Colombia Humana, se unió a las reacciones sobre la nueva hoja de trabajo que tendrá Petro y el fiscal. "Me parece que es fundamental y absolutamente necesario. La Fiscalía juega un papel muy importante en la puesta en marcha de la ley de sometimiento y, por supuesto, en la consecución de la paz total", manifestó.

Para ella, "sin justicia no habrá paz", por eso expresó que la única salida favorable es que "la justicia se ponga al servicio de la paz total" que propone el Gobierno.



La senadora Esmeralda Hernández.

"Es maravilloso que haya este avance a pesar de que se dijo que el presidente no iba a lograr consensos con este tipo de entidades. Se debe hacer todo lo posible para la consecución del objetivo", defendió la congresista.



Así las cosas, Hernández dijo que todos los ojos estarán puestos en el documento final que presente el presidente junto al fiscal. "Habrá un debate nacional y sé que de eso va a salir una conclusión para el fortalecimiento de la justicia y el logro de la paz", concluyó.



