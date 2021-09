Ley de Garantías: recuerdan video de Duque, Senador, criticando su desmonte

La ley 996 de 2005, más conocida como Ley de Garantías, busca transparencia en las elecciones, de tal forma que establece algunas limitaciones que los entes territoriales deben cumplir, "garantizando la igualdad de condiciones para los candidatos que reúnan los requisitos de ley. Igualmente reglamenta la Participación en política de los servidores públicos y las garantías a la oposición", define el artículo primero de la norma.



Sin embargo, recientemente 'La W' dio a conocer que el presidente Iván Duque busca modificar el mencionado estatuto a través de un artículo en la ley de Presupuesto General de la Nación de 2022. En el cual se habría estipulado que: "Las entidades del orden nacional y territorial podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos".



De acuerdo con el Presidente, esta propuesta no pretende motivar los 'cheques en blanco', sino ayudar a que alcaldes y gobernadores puedan ejecutar sus programas y beneficiar a sus comunidades en medio de un país afectado por la pandemia.



Aún así, en redes sociales muchos internautas no parecen estar de acuerdo con el mandatario. De hecho, le han recordado que años atrás él también criticaba cualquier modificación a la Ley de Garantías y argumentaba que "laceraba la democracia".



En un video que se ha difundido por redes se ve a Iván Duque, cuando ejercía como senador de la república por el Centro Democrático, en medio de un debate por el mismo tema, afirmando que modificar la norma: "Permite que la contratación estatal se adecue en función de los intereses del partido de Gobierno, eso lacera la democracia colombiana. Hay que buscar que la Ley de Garantías se mantenga porque da ejemplos en la contratación estatal y evita que el partido de Gobierno perpetúe sus instancias de poder con los candidatos de sus afectos".

#LeyDeGarantiasEs blindar contratación en elecciones. Eliminarla es: "habilitar la reeleccion,para que gobierno perpetue sus instancias de poder con candidatos de sus afectos,eso lacera la democracia ,además sepulta partidos minoritarios con vocación de poder":senador Duque. pic.twitter.com/ReBto387jA — Meli Cienfuego (@CienfuegoMeli) September 22, 2021

Así mismo, 'La W' compartió una entrevista que le realizó al mandatario por aquella época en la que catalogaba de "grave" que el gobierno de Juan Manuel Santos presentara un proyecto para hacer cambios a la Ley de Garantías.



"Me parece muy grave que el que el gobierno haya presentado un proyecto a través del cual le quiere hacer una excepción a la ley de garantías electorales para permitir que en época electoral los gobernadores y los alcaldes puedan llevar a cabo convenios interadministrativos y además, puedan contratar de manera directa y puedan hacer ese tipo de arreglos es para la implementación del acuerdo con las Farc", señaló el entonces senador Duque.



Declaraciones que hoy le recuerdan los usuarios de redes sociales, quienes también han revivido algunos de sus viejos trinos. Aún así, Duque considera que el que ya no exista la reelección y el contexto de la pandemia crearon un escenario diferente.



“En Colombia ya no hay reelección, tenemos una circunstancia distinta”, explicó.



