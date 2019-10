Llamado de Duque para sacar 'rápidamente' la ley de financiamiento

Tres días después de que la Corte Constitucional tumbó la ley de financiamiento, el presidente Iván Duque reiteró, desde Medellín, que ese proyecto es vital para la economía del país.

El jefe de Estado dijo que no van a lamentar el hecho, pero desde el Gobierno tienen claro que el proceso legislativo de cumplió en orden, pero respetan la decisión del alto tribunal, que dejó vigente la ley hasta el 31 de diciembre.

Esto, explicó Duque, es un reto de "mantener estos incentivos, esta visión, para que siga aplicándose a partir del 2020. Yo creo que esta es una tarea de todos, porque esa ley de reactivación económica no es el capricho del Presidente, eso no es para mí, esto es para el país, cuando estamos viendo los resultados", aseveró el mandatario.



Agregó que este año Colombia crecerá por encima del 3 por ciento, mientras América Latina el 0,5 por ciento. Además, la inversión extranjera directa, sostuvo Duque, ha aumentado más de un 24 por ciento en el primer semestre, algo que no se "veía hace muchos años".



Por este motivo, y otros indicadores positivos, el jefe de Estado, hizo un llamado para sacar rápidamente esa ley, que no es otra distinta a la que hoy está vigente, "porque los resultados se están viendo", concluyó el jefe de Estado.



POLÍTICA