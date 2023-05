El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que al Gobierno lo "sorprende" que en el Congreso todavía no se inicie el primer debate del proyecto de humanización carcelaria pese a que hace cuatro semanas fue anunciado y este tiene mensaje de urgencia.



"Sorprende al Gobierno que llevemos más de cuatro semanas anunciado en Senado y en Cámara no se haya hecho. Es bastante extraña esa circunstancia. Esperemos que no sea nada distinto a un olvido del presidente de la Comisión I de la Cámara. Frente a esos olvidos el Gobierno no actúa. Esos olvidos no empujan al Congreso, son responsabilidades del Congreso y nosotros respetamos", aseguró el ministro en la Comisión I del Senado este martes.



Precisamente, le pidió al Legislativo, con respeto, hacer un esfuerzo "para que podamos desde el lunes debatir y votar unos actos legislativos que si no tomamos una decisión, se nos van a morir por trámite. Básicamente es cannabis y jurisdicción agraria. Entre otras cosas los dos están bastante debatidos".

Presentación de la ley de humanización. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Sobre la ley de sometimiento, que sería radicada este miércoles, Velasco aseguró que no le enviarán mensaje de urgencia a esta iniciativa para no generar un trancón legislativo, teniendo en cuenta que el proyecto de humanización carcelaria ya será debatido por las comisiones primeras conjuntas.



"El proyecto es muy importante, especialmente por el mensaje que queremos enviar. El mensaje es que el Gobierno y parte del Congreso ha construido una propuesta para que esta bacrim sepan a qué atenerse. No nos parece conveniente que se siga hablando de acercamientos, de abogados. No señores, esto es lo que el Gobierno ofrece", aseveró el jefe de la cartera política del gobierno del presidente Gustavo Petro.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA