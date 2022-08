Leonor Zalabata Torres, quien fue designada como la embajadora de Colombia ante la ONU en Nueva York, por parte del presidente Gustavo Petro, sostuvo ayer un encuentro con la ex embajadora María Emma Mejia.



Mejia se desempeñó en el mismo cargo durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, entre el 2014 y 2018. La ex diplomática le habría compartido a Zalabata sobre su experiencia, pues tiene un amplio recorrido en el sector y manejo de relaciones exteriores.

Zalabata es la primera mujer indígena que asumirá las relaciones diplomáticas de Colombia ante las Naciones Unidas. Es un hito en diversos sentidos y, ahora, la ex embajadora Mejia dialogó con la defensora de derechos humanos de los pueblos indígenas.



"Honor estar juntas con Leonor Zalabata compartiendo visión sobre ONU y su tarea futura como embajadora de Colombia. Orgullo Arhuaco", dijo Mejia.

Honor estar juntas @LeonorZalabata compartiendo visión sobre @ONU_es y su tarea futura como Embajadora de Colombia! Orgullo Arhuaco 🇨🇴🇺🇳

Al encuentro asistieron otros miembros de la comunidad arhuaca que conversaron con la diplomática sobre sus costumbres y saberes ancestrales. De la misma forma, se conoció que Zalabata le expresó su punto de vista sobre el rumbo diplomático que tendrá Colombia ante la ONU.



La líder y defensora del pueblo arhuaca ya ha dejado saber que en su cargo propenderá por los valores de los pueblos indígenas, afro y las comunidades que históricamente han sido relegadas. Igualmente, su enfoque estaría dado por el acuerdo y consenso bilateral.



El presidente Petro también se ha referido sobre la función que tendrá la lideresa en la embajada de Nueva York. Durante su recorrido en el Cauca, destacó la trayectoria y representación de la población indígena de Colombia.



"Leonor es la representante de Colombia toda, con sus pueblos indígenas ante el mundo, la humanidad, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este es el foro de la humanidad que hoy por hoy tenemos. El mundo escuchará cotidianamente todos los días haya en esas asambleas, en esos foros, la voz de una mujer colombiana indígena”, señaló el mandatario.

