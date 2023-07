Uno de los próximos desafíos en materia diplomática para el país será la negociación que se podría hacer con Nicaragua para establecer los derechos de pesca en los límites marítimos entre ambos países.



La posibilidad de entablar un diálogo con el régimen de Daniel Ortega es un asunto que Colombia quiere materializar. Así lo dijo el presidente Petro en su discurso del jueves. Sin embargo, en esa misma intervención lanzó una breve pulla contra el embajador colombiano en ese país, León Fredy Muñoz.

“Quizá debimos nombrar a un raizal”, dijo el jefe de Estado en San Andrés, lo cual puso en duda la continuidad del diplomático de cara a las eventuales negociaciones.



Pese a esto, EL TIEMPO consultó con la Cancillería y señalaron que, por ahora, no se está contemplando cambiarlo, más aún después de las decisiones que se tomaron tras la controversia que protagonizó Muñoz al participar en una marcha en apoyo a Ortega portando símbolos sandinistas.



Tras la polémica, al embajador se le emitió un memorando, hubo un fuerte regaño y también le tocó hacer un curso de reinducción de las normas diplomáticas. El asunto no pasó a mayores y, por ahora, no habría cambios. Pero analistas advierten que otra imprudencia podría costarle el cargo y esta decisión, en últimas, la tendría el presidente Petro a quien no se le vio muy seguro con la decisión que tomó a inicios de su Gobierno.



David Castrillón, docente de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones de la Universidad Externado, dice que pese al escándalo - que tuvo más eco en Colombia y la prensa nicaraguense y no tanto en el Ejecutivo del país centroamericano - Muñoz ha adelantado desde inicios del gobierno la normalización y el mejoramiento de las relaciones bilaterales y por ello, señala, hacer un cambio de embajador puede “no ser conveniente” de cara a la negociación.



“Cualquier negociación que se dé por supuesto contará con la participación del embajador, pero no será la única voz, sino que se espera que haya otras áreas. Se perdería más cambiándolo, pero esto no significa que no deba haber participación raizal”, concluye el docente.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA