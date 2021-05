¿Se la jugará Duque con cambios en su gabinete?

En cualquier gobierno, un presidente sabe que aunque todos los ministros de su gabinete son importantes, las carteras de Defensa, Relaciones Exteriores y Hacienda son imprescindibles. Por distintas circunstancias, Iván Duque ha perdido a los titulares de estos despachos este año.



Ese es apenas uno de los enormes retos que ha debido sortear el primer mandatario. Los últimos días no han sido nada fáciles para él. De lejos, ha tenido que enfrentar la peor crisis desde que se inició su mandato.



Ante sí tiene una pandemia sin precedentes, un paro nacional, a varios sectores políticos en contra, una reforma tributaria enredada, afronta una masiva migración de venezolanos, en su partido ya hay sectores que lo están mirando con recelo; todo esto, en medio de una situación económica inquietante.



Una de sus apuestas claves para superar la crisis, la reforma tributaria, que la considera necesaria para estabilizar las finanzas y poder mantener las ayudas a los más necesitados, se hundió.



Este escenario se da justo cuando los cálculos indican que hay un déficit fiscal del orden de los 90 billones de pesos. Esto obedece, en buena medida, a los esfuerzos fiscales que se han hecho para atender los estragos causados por la pandemia.



Tal situación no solo desnudó que a Duque le ha faltado ‘blindaje’ político, sino también que el apoyo del expresidente Álvaro Uribe y de su partido, el Centro Democrático, y de los conservadores no es suficiente. Además, esto quedó evidenciado con el descontento social que se materializó con el paro que arrancó el 28 de abril.



Respaldo

Al Gobierno le faltó respaldo político y tuvo que llamar a un diálogo nacional en procura de conseguirlo. Se acercó a Germán Vargas, jefe natural de Cambio Radical, y a César Gaviria, jefe de los liberales. Fue en esta coyuntura como se produjo la renuncia de la canciller Claudia Blum, que se suma a la abrupta salida del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.



En otro momento, estas ‘bajas’ no tendrían un mayor significado, pero el punto es que se dieron en medio del pico más alto de la pandemia, de las protestas y cuando está comenzando en forma la campaña electoral del 2022.



Duque tiene hoy dos vacantes en su gabinete, la Cancillería y el Ministerio de Comercio, pues movió al titular de ese cargo, José Manuel Restrepo, para Hacienda.



Y lo hizo así con la idea de que concertara con los partidos, que buscara un consenso que le permita tramitar una reforma, pues tiene claro que se necesitan recursos.



Además, todo indica que Carrasquilla y Blum no son los únicos que se van. Los ministros de Cultura, Felipe Buitrago, y de Ciencia y Tecnología, Mabel Torres, también dejarán sus cargos en los próximos días, de acuerdo con fuentes consultadas por EL TIEMPO.



En ese camino hay quienes ven esto como una oportunidad para que el Gobierno amplíe la participación política de sectores que pueden llegar a ser afines.



“Esos ministerios pueden ser de participación política amplia y pueden llamar a la unidad nacional. No es el nombre de a quiénes van a llamar, sino que debe ser algo programático”, dijo el representante uribista Edward Rodríguez.



Al día de hoy, el gabinete en su gran mayoría es de gente cercana a Duque. Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario, consideró que el Presidente tiene ahora la oportunidad de hacer algunos movimientos para enviar una señal de cambio, y es una forma de apaciguar un poco el clima político.



“Lo complicado de juntar apoyos políticos es que estamos en un momento electoral y será difícil encontrar gente con gran respaldo para que ingrese al Gobierno justo cuando empieza una campaña”, dijo el catedrático, quien además señaló que habrá colectividades a las que no les interese entrar a hacer parte de una administración que no está muy bien de popularidad y a la que le resta un año.



“Hasta ahora, el Gobierno ha tenido una orientación que no busca ser incluyente y representativa”, cree Javier Revelo, profesor de la Universidad del Rosario, quien destaca que estas transiciones “le ayudarían a recobrar la gobernabilidad”.



Hasta ahora, el presidente Duque ha tenido unos cambios moderados en su gabinete, y cuando los ha hecho, generalmente, ha acudido a la figura del enroque.



Esos casos, es decir, cuando llega alguien del mismo Gobierno para ocupar el cargo, se han dado en el Ministerio de Defensa, en dos ocasiones, lo mismo que en el Ministerio del Interior.



También se han visto enroques en los ministerios de Hacienda, Cultura, en el de las TIC y en Minas. Claro que también ha nombrado funcionarios que no estaban en el Gobierno en las carteras de Justicia, Salud, Relaciones Exteriores, Ambiente y Agricultura.



Por ahora, Duque se enfoca en impulsar la vacunación masiva, en buscar la reactivación económica –para lo cual necesita un apoyo clave de los sectores políticos en procura de conseguir recursos– y tendrá que avanzar en una negociación con el comité del paro.



Y si bien en este propósito cuenta con el apoyo de un amplio sector del empresariado, y de la ayuda de la Iglesia y la ONU, quedó demostrado que también requiere un respaldo político fuerte, el cual está buscando. Y el gabinete puede ser una opción para fortalecerse y avanzar más tranquilo en lo que le resta de mandato.



Y el hecho de que esté en contactos con jefes de los partidos hace prever que Duque está pensando en ampliar las cuotas de los partidos.



