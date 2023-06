Tras una semana de escándalos que involucran al círculo de poder más cercano del presidente Gustavo Petro, el primer mandatario ya habría tomado una decisión. En las próximas horas, el jefe de Estado se pronunciará al respecto y todo indica que tanto Laura Sarabia, jefa de Despacho, y Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela, saldrían del Gobierno.



La decisión del primer mandatario, que sería inminente, se conocerá tras la polémica que se generó luego de que se conoció que la exniñera de Sarabia, Marelbys Meza, fue sometida a una prueba de polígrafo en los sótanos de uno de los edificios de la Casa de Nariño. Lo anterior porque se le acusa de ser la responsable del robo de 7.000 dólares en efectivo que estaban en la casa de la funcionaria.

La legalidad de dicho procedimiento está en duda, como también está en duda quién dio la orden para interceptar las comunicaciones de la trabajadora. Y es que el fiscal Francisco Barbosa reveló este jueves, en rueda de prensa, que Meza fue chuzada por la Dijín de la Policía.

Laura Sarabia, jefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro, y Marelbys Meza, exniñera de la funcionaria. Foto: Presidencia y archivo particular

Pero no solo se interceptó a Meza, sino también a una mujer llamada Fabiola, quien también trabajaba para Sarabia, desde el 30 de enero, durante 72 horas, hasta el 3 de febrero. La intención era escuchar a dos supuestas colaboradoras del 'clan del Golfo'.

Meza fue señalada de ser alias la Cocinera de alias Siopas, quien para ese momento era cabecilla del 'clan del Golfo', y Fabiola fue identificada como alias la Madrina, a quien acusaron de “realizarle giros de plata (a ‘Siopas’), comprar comida, llevar memorias con información y con órdenes impartidas por ‘Ómar’, segundo cabecilla”. Pero el encargado del monitoreo alertó a sus superiores de que las dos sospechosas no tenían relación con este grupo criminal.



Sobre esa situación, que ha generado indignación en el país, el presidente Petro señaló: "Ningún miembro del Gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones".



Ahora bien, en lo que tiene que ver con Benedetti, el embajador resultó involucrado porque como él mismo lo relató, antes de que estallara el escándalo él ya tenía conocimiento de lo que había sucedido, pues supuestamente Sarabia le pidió ayuda para manejar la situación.

Facebook Twitter Linkedin

El embajador Armando Benedetti. Foto: Twitter @AABenedetti

En su explicación, lanzó duros cuestionamientos contra la que hasta hoy sería la jefa de Despacho y con quien trabajó muy de cerca en el pasado, pues Sarabia hizo parte de su UTL en su época de congresista.



Según Benedetti, la jefa de Gabinete "está manipulando la información y esa CORTINA DE HUMO (sic) no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación ni mucho menos po rqué tenía 150 millones de pesos en una maleta, hechos que sí se están investigados (...)".



Ante versiones que dicen que Benedetti habría manipulado a Sarabia con este caso, este respondió: "Queda clarísimo que no construí ninguna conspiración. Es Marelbyss (sic), a través de una amiga, la que empieza a buscar a los medios. Mi 'pecado' es saber que se iba a publicar y me quedé callado. Por la veracidad y gravedad de los hechos, no había forma de pararlo".

En desarrollo...

Juan Sebastián Lombo y Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA

