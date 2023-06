Laura Sarabia, quien hasta hace unas semanas fue la mano derecha del presidente Gustavo Petro, salió del Gobierno tras el escándalo que se desató por las declaraciones de Marelbys Meza, la exniñera que trabajaba para ella y que fue sometida a una prueba de polígrafo en medio de la investigación de un robo de 7.000 dólares que estaban en la casa de Sarabia.



Por el caso de Marelbys, pero sobre todo por las esquirlas de la dura pelea con el exembajador Armando Benedetti, el presidente Petro tuvo que prescindir de la mujer que se había convertido en su sombra en el Gobierno y que manejaba toda su agenda.



Desde que se produjo su salida el pasado 2 de junio, Sarabia ha limitado sus declaraciones públicas y en su cuenta de Twitter únicamente suele compartir comunicados respecto a pronunciamientos sobre la investigación del caso o retuits respecto a logros del Gobierno.

Laura Sarabia era una de las funcionarias del anillo de confianza del presidente Gustavo Petro y de su familia. Foto: Cortesía Presidencia de la República.

Uno de los interrogantes que ha surgido tras su salida es si volverá a trabajar con el Ejecutivo, especialmente por la cercanía y confianza que tenía con el presidente Petro. En este sentido, altas fuentes del Gobierno aseguraron a este diario que el nombre de Sarabia ha sonado para hacer parte de la misión diplomática en Viena, Austria.



Dicha embajada ha tenido cambios recientemente. La exviceministra de Asuntos Multilaterales Laura Gil es la nueva embajadora allí, en reemplazo de Miguel Camilo Ruíz Blanco, embajador de carrera, quien pasó a la delegación de Colombia en Irlanda.



Fuentes del Gobierno le dijeron a EL TIEMPO que en Casa de Nariño se estaría considerando la posibilidad de nombrar a Sarabia como embajadora alterna, para ser la coequipera de Gil. Ambas tuvieron una muy buena relación mientras ocuparon sus anteriores cargos y comparten una lealtad hacia el proyecto de gobierno de Petro.



Dicho cargo no está ocupado actualmente y los siguientes puestos más altos que hay en la misión son los de ministros consejeros que, de acuerdo con la Cancillería, están ocupados por Diana Carolina Kecán Cervantes y Germán Andrés Calderón.



Canciller Leyva y Laura Sarabia en la visita oficial del presidente Petro a Estados Unidos. Foto: Casa Blanca - Cancillería

EL TIEMPO se ha intentado contactar con Sarabia, pero no ha sido posible. Sin embargo, en caso de que esto se haga realidad, no sería la primera vez que personas que salen del Gobierno llegan a embajadas. Ya pasó, por ejemplo, con el exministro de Interior Alfonso Prada, quien tras salir en el remezón ministerial, ahora es el embajador de Colombia en Francia.



Lo mismo sucedió con el exsenador Roy Barreras, quien si bien hacía parte del Legislativo y su salida se dio por una decisión del Consejo de Estado, fue designado por el presidente Petro como embajador en el Reino Unido.

¿Qué experiencia tiene Laura Sarabia?

Laura Sarabia. Foto: Cristian Garavito. Presidencia

Sarabia se graduó como Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada (2011-2015). Realizó el Curso de Orientación en Seguridad y Defensa Nacional, en la Escuela Superior de Guerra (2016).



Es especialista en Marketing Político y Estrategias de Campaña, de la Universidad Externado de Colombia (2019) y Magíster en Comunicación Política, de la misma universidad (2020).



Durante cerca de seis años, desde 2017 hasta 2022, se desempeñó como asesora de comunicaciones y asesora legislativa del Congreso de la República y asesora política del Partido de la U con el exsenador y exembajador Armando Benedetti.



Sarabia y su esposo, Andrés Fernando Parra, fueron llamados por la Fiscalía a declarar como víctimas por el caso del robo en su casa. Parra no acudió a la cita en el búnker, programada para el martes 20 de junio, argumentado 'motivo íntimo': el derecho a no declarar en casos penales relacionados con miembros de su entorno familiar.

¿Qué pasaría con las investigaciones en el caso Sarabia?

De confirmarse el salto de Sarabia al mundo diplomático, las investigaciones que avanzan por el caso de la niñera y que eventualmente podrían llevar a su vinculación a un caso formal --algo que no ha ocurrido-- no saldrían de la Fiscalía.



La investigación por hurto en el que Sarabia ha sido citada como víctima la lleva un fiscal especializado en delitos de patrimonio. Esa indagación no se afectaría, pues la exjefe de Gabinete no es persona vinculada como investigada, sino como víctima.

Gustavo Petro, Laura Sarabia y Armando Benedetti. Foto: Archivo EL TIEMPO

Los embajadores -es el caso de Benedetti- son investigados penalmente por fiscales delegados ante la Corte Suprema.



Si eventualmente los desarrollos del escándalo llevaran a una investigación formal contra Sarabia, esos casos sí tendrían que ser asumidos por un delegado ante la Corte. Y en caso de una eventual acusación, el proceso no sería decidido por jueces ordinarios sino por la Corte Suprema de Justicia.

