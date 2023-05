Este lunes, la Fiscalía anunció que Laura Sarabia, jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, será llamada a declarar en los próximos días tras la polémica que levantaron las declaraciones de Marelbys Meza, exniñera de la funcionaria, quien manifestó que fue señalada como “ladrona” y, supuestamente, sometida al polígrafo.



Aunque el caso del hurto de un monto cercano a los 7.000 dólares en la casa de Sarabia ocurrió en enero y es investigado por la Fiscalía, las declaraciones de Meza a la revista Semana son ahora el centro de la polémica por la presunta actuación de Sarabia y otros funcionarios públicos por fuera de la norma.

Incluso, el fiscal Francisco Barbosa explicó que ante el caso de un hurto es la Fiscalía la que investiga, por lo que se pondrá la lupa en los hechos que acontecieron posteriormente, para esclarecer lo que realmente sucedió.

Los hechos ocurrieron el lunes 30 de enero en el sótano del edificio Galán, frente a la Casa de Nariño. En entrevista con Semana, Meza narró que fue llevada hacia las 2 de la tarde de ese día a someterse al polígrafo tras el robo del maletín, pero ella ya le había dicho a Sarabia que no quería eso.

Marelbys Meza Buelvas. Foto: Archivo particular

“Yo no quería ir allá, pero me tocaba. Si no iba, más me acusaban de que me había robado esa plata. Si iba, pues yo les decía: les aclaro que soy inocente. La verdad no quería ir, pero me fueron a recoger a mi casa. Tenía que ir o ir”, comentó.

Un conductor de la Unidad Nacional de Protección, dijo Meza, fue quien la recogió en su casa. La mujer, de 51 años, manifestó que no ingresó por las puertas oficiales de acceso ni fue registrada.

“Entré en la camioneta. No me pidieron nada en ningún momento. Ni cédula. Pasamos derecho, me llevaron a un sótano donde está lo de poligrafía. Llevaba mi cédula, pero no firmé nada, ningún registro. Cuando estaba en el sótano, me sentí secuestrada, aturdida, ahogada, esperando a que me hicieran el polígrafo”, denunció Meza.

Allí, señaló la mujer, fue recibida por una teniente de la Policía y añadió: “Eran tres hombres, no sé ni sus nombres ni sus apellidos. Pero, si los veo, sé quiénes son (...). Eran altos, robustos, uno moreno y uno más o menos trigueño”.

Durante el procedimiento, Meza recordó, en diálogo con Semana, que los funcionarios le decían que era una “ladrona”. “¿A usted quién le dice que nosotros en este momento no estamos allanando la casa de toda su familia, de sus hermanos y todos los que estén allá?’. Me preguntaron: ‘¿Dónde está su mamá?’. Les dije: la dejé en el apartamento. Me respondieron: ‘No, usted es una mentirosa, su mamá no está ahí’”.

Finalmente, tras supuestamente ser sometida a tres pruebas de polígrafo, Meza salió del lugar hacia las 6 de la tarde y les informó a sus familiares de lo que estaba siendo señalada, pero les recalcó que no tenía nada que ver, que era inocente.

¿Qué dijo Laura Sarabia?

Facebook Twitter Linkedin

Laura Sarabia, jefa de Gabinete del gobierno de Gustavo Petro. Foto: Cortesía Presidencia

Tras las polémicas declaraciones, Laura Sarabia manifestó que fue víctima de hurto y denunció de manera oportuna ante las autoridades. Añadió que la cifra no fue superior a los 7.000 dólares, “correspondientes a pagos de gastos de viajes oficiales realizados durante agosto de 2022 y enero de 2023 y que nos son entregados en esa moneda extranjera”.

Añadió que no se trata de una maleta llena de dinero y agregó: “Mi familia y yo fuimos víctimas de un robo. La Fiscalía investiga como responsable a quien dio la versión a Semana. La jefatura de protección presidencial y la Sijín actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley”.

Además, en un comunicado de la Presidencia, se señala que “los procedimientos de confiabilidad adelantados a todas las personas del círculo de la Jefa de Despacho Presidencial cuentan con todas las autorizaciones que exige la ley y constan de audio y video en custodia de la Jefatura de Protección Presidencial, y se encuentra a disposición de todas las autoridades competentes”

