Laura Sarabia, exjefe de gabinete del gobierno de Gustavo Petro, se pronunció nuevamente sobre el escándalo por el robo de una alta suma de dinero en su casa y las posteriores interceptaciones de llamadas a dos de sus empleadas.



Aunque en un principio se mencionó que no superaba los 7.000 dólares, versiones de la revista Semana señalan que se trataba de 3.000 millones de pesos. Según este medio, una persona supuestamente cercana al coronel Dávila, quien apareció muerto frente a su casa el viernes pasado, dijo que el dinero "era de Petro, eran cinco maletas y 3.000 millones de pesos".



(Puede leer: Presidente Gustavo Petro rechaza acusaciones sobre dinero robado a Laura Sarabia).

Reciba en su Whatsapp, gratis, las noticias de última hora desde EL TIEMPO.



Sarabia se refirió a dicho señalamiento por medio de un comunicado que publicó en sus redes sociales.

Cada vez es más evidente que esa clase de afirmaciones, más allá de dañar mi nombre, tienen como propósito atacar la honorabilidad del Presidente de la República FACEBOOK

TWITTER

"Frente a las recientes publicaciones de Revista Semana me permito aclarar que jamás en mi vida he recibido, en ninguna calidad ni por ninguna persona, tal cantidad de dinero. Nunca he visto una cifra ni siquiera cercana. Cada vez es más evidente que esa clase de afirmaciones, más allá de dañar mi nombre, tienen como propósito atacar la honorabilidad del Presidente de la República Gustavo Petro Urrego y la confianza en el gobierno nacional", empezó diciendo.



(Le recomendamos leer: Esta fue la última conversación del coronel Dávila con su esposa antes de su muerte)



Agregó: "Con mis abogados hemos preferido guardar silencio ante a las innumerables versiones e informaciones que circulan a diario, y en cambio esperar los resultados de las investigaciones que están desarrollando las autoridades, donde hemos ofrecido nuestra entera disposición para dar claridad y explicación sobre los hechos que sean de mi competencia y conocimiento".



También dijo que son las instancias judiciales las que deben resolver estos asuntos y que tanto ella como su familia han sido "víctimas de ataques, amenazas, calumnias e injurias".

Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/oDv1ufYCeb — Laura Sarabia (@laurisarabia) June 15, 2023

(Siga leyendo: Gustavo Petro habla de coronel Dávila: insiste en que caso sea esclarecido por justicia).



El presidente Gustavo Petro también se había pronunciado al respecto, negando haber "siquiera visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima y que utiliza la periodista Vicky Dávila para una publicación en la revista Semana".Por tanto, calificó las afirmaciones hechas en el artículo como 'falsas'.

Este es mi comunicado sobre las afirmaciones de la revista semana. Favor hacer un RT pic.twitter.com/QJbbw4ga5i — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 15, 2023

La Fiscalía ya hizo las primeras citaciones

Facebook Twitter Linkedin

El oficial fue hallado dentro de su camioneta. Foto: Néstor Gómez EL TIEMPO.

Entretanto, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que designó a un equipo especial de investigadores para esclarecer qué pasó en la muerte del coronel Óscar Dávila Torres.



El oficial fue hallado dentro de su camioneta en Bogotá, en inmediaciones del búnker del ente acusador, y se reveló que había enviado una carta poniéndose a disposición para dar su versión del caso que envuelve a Sarabia.



La hipótesis que más ha circulado sobre su muerte es que se suicidó.



(Lea también: Fiscalía destaca equipo para investigar la muerte del coronel Óscar Dávila).



De igual forma, en un comunicado la Fiscalía informó que fueron citados el abogado Miguel Ángel del Río y el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe de Casa Militar de la Presidencia de la República, para que entreguen su declaración jurada.

Lea más noticias del caso del coronel Dávila

- ¿Cuáles son los retos que le esperan al presidente Petro en el segundo semestre?



- ¿Qué va a pasar con la jefatura de gabinete de Petro tras la salida de Laura Sarabia?



- Presidente sobre caso Dávila: 'Ojalá la investigación busque causas de su suicidio'



Margarita Contreras

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS