Hace 16 días, en medio del escándalo, Laura Sarabia presentó su renuncia como jefa de Despacho del gobierno de Gustavo Petro y desde entonces el cargo está vacante.



Por el momento, no hay claridad de quién será su reemplazo. Suplir dicho puesto es de suma importancia, pues la ahora exfuncionaria era la encargada de temas claves como coordinar la agenda del primer mandatario y se llegó a convertir en el canal de interlocución del Presidente con sus ministros. Tal como lo dijo ella misma en entrevista con EL TIEMPO, llegó a ser su mano derecha.



En la baraja de candidatos hay varios miembros del círculo más cercano al presidente Petro: Jorge Rojas (embajador en Bruselas), Daniel Rojas (director de la SAE), Augusto Rodríguez (director de la UNP) y Andrés Hernández (cónsul en México), entre otros.



Rodríguez suena como uno de los más opcionados, sobre todo por su vieja amistad con Gustavo Petro, pero en el entorno del jefe de Estado se dice que por la importancia de la tarea de depuración que viene haciendo en la Unidad Nacional de Protección, no sería conveniente.



Augusto Rodríguez, director de la UNP, es de los funcionarios más cercanos a Gustavo Petro. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Así las cosas, el embajador Rojas vuelve a sonar con fuerza pues es, como Rodríguez, del círculo de confianza del Presidente. A Andrés Hernández, entre tanto, se le vio por la Casa de Nariño en los peores días de la crisis por cuenta del choque entre Armando Benedetti y Laura Sarabia. Él fue una de las fichas claves del primer mandatario en su último periodo en el Senado.



Pero el hecho de que haya nombres sonando, advierten en Palacio, no implica que haya nada en firme. Varias fuentes de la Casa de Nariño se limitan a decir que no se ha pensado en un candidato y que las tareas de Sarabia las asumirá de forma interina el actual director del Dapre, Carlos Ramón González. El excopresidente de la Alianza Verde ha sido muy cercano al jefe de Estado desde los tiempos del M-19.



Desde la renuncia de Sarabia, González ha venido compaginando las tareas del Dapre con las de la jefatura de gabinete: ha acompañado al mandatario a sus últimos viajes, le ha manejado la agenda y ha sido parte del relacionamiento con los congresistas. No obstante, ha dicho en distintos espacios que es una tarea muy pesada.

Rojas el día que asumió el cargo. Foto: Consulado en Bruselas

Además de González, varios miembros del equipo del Presidente han asumido algunos aspectos que antes recaían en la exfuncionaria.



Por otro lado, cercanos a González confirmaron que este haría las tareas que desempeñaba Sarabia, pero con un bajo perfil. Existe la idea en la Casa de Nariño de que la notoriedad que tomó la jefa de Gabinete fue uno de los factores que agravaron la crisis en el gobierno.

Buscan reformular el cargo

El Gobierno no solo estaría buscando un reemplazo para Sarabia, sino que estaría considerando seriamente desconcentrar las funciones que tenía su cargo.

Según el decreto 2647, firmando el 30 de diciembre de 2022, la Jefatura de Despacho tiene bajo su órbita la Casa Militar, la Jefatura para la Protección Presidencial, Secretaría para Comunicaciones y Prensa, y la Consejería Presidencial para las Regiones.



Una de las opciones que le han presentado al presidente Petro sus más cercanos asesores es la posibilidad de repartir esas responsabilidades. “Ese rol ya no lo asumiría una sola persona, sino varias de absoluta confianza, y de pronto se trae a alguien solo para la Secretaría del Despacho Presidencial”, expresó una fuente de la Casa de Nariño sobre la posible reingeniería. Cercanos al Presidente expresaron estar a favor de que se opte por “un secretario privado”.



Dicho cambio puede hacerse en cualquier momento a través de un decreto. Es potestad presidencial definir la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), entidad a la que está adscrita la Jefatura del Despacho.

De hecho, durante los gobiernos de Santos y Duque se utilizaron distintos modelos, incluso temporalmente sin jefatura de gabinete como tal.

