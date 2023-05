Un robo de un maletín con dinero en la casa de Laura Sarabia, jefe de Despacho del gobierno del presidente Gustavo Petro, tiene a la poderosa funcionaria en el centro de una polémica.



En la mañana de ayer, Sarabia informó vía Twitter que su familia fue víctima de hurto y que el caso ya está en manos de las autoridades.



“Mi familia y yo fuimos víctimas de un robo. La Fiscalía investiga como responsable a quien dio la versión a Semana. La jefatura de protección presidencial y la Sijín actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley”.



El trino lo hizo a propósito de una publicación de la revista Semana en la cual Marelbys Meza, exniñera del hijo de la jefe de Despacho, aseguró que tras ser señalada de robar una maleta con dinero habría sido sometida al polígrafo en un sótano del edificio Galán, al frente la Casa de Nariño.



Laura Sarabia, jefa de Gabinete del gobierno de Gustavo Petro. Foto: Cortesía Presidencia

“Me preguntaron acerca de la maleta, si yo había tomado el dinero. Que si yo tenía cómplices, que si yo le había entregado eso a alguien más, que para dónde había cogido, que a qué horas salía (...). No sabía qué contenía esa maleta porque a mí nunca me dijeron, o sea, la maleta era la del viaje que ella había hecho a Boyacá”, aseguró Meza, quien dijo que los hechos sucedieron hacia la 1 p. m. del 30 de enero.



“Me quitaron el teléfono (...). Me decían: “Usted es una ladrona, mentirosa, de aquí va derechito a la cárcel” ”, aseguró.



Y agregó: “Que me iban a llevar para hacer un allanamiento en mi casa. Me decían: “¿A usted quién le dice que nosotros en este momento no estamos allanando la casa de toda su familia, de sus hermanos y todos los que estén allá?”. Me preguntaron: “¿Dónde está su mamá?”. Les dije: la dejé en el apartamento. Me respondieron: “No, usted es una mentirosa, su mamá no está ahí” ”.



Según la mujer, luego de tres pruebas de polígrafo salió del sótano. Eran las 6:30 de la tarde pero solo hasta las 10 de la noche regresó a su hogar.



Sobre el procedimiento, la Presidencia emitió un comunicado bajo lo establecido en el decreto 1066 de 2015. “Los procedimientos de confiabilidad adelantados a todas las personas del círculo de la jefa de Despacho cuentan con todas las autorizaciones que exige la ley y constan de audio y video en custodia de la jefagura de Protección Presidencial y se encuentran a disposición de todas las autoridades competentes”. Además, rechazó “versiones sobre supuesto abuso de poder”.



EL TIEMPO conoció la ampliación de denuncia de la funcionaria ante la Fiscalía, radicada el 26 de mayo. No obstante, la denuncia inicial fue en enero.

Mi familia y yo fuimos victimas de un robo. La Fiscalía investiga como responsable a quien dio la versión a Semana. La jefatura de protección presidencial y la Sijin actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley. pic.twitter.com/sUTo923Evb — Laura Sarabia (@laurisarabia) May 27, 2023

En este documento se habla del supuesto constreñimiento a Meza, quien para la época del robo, en enero, trabajaba en la casa de Sarabia como como empleada doméstica.



El texto dice, además, que Meza, no fue la única sometida al polígrafo. Al esquema de seguridad también se le hizo “previo consentimiento informado y autorización voluntaria”. “De lo anterior existe registro en audio y video”, se lee en el documento.



De igual forma, el texto indica que amplían la denuncia para que “sea investigada la conducta de la señora Marelbys Meza, toda vez que no serían veraces sus aseveraciones”.

Marelbys Meza Buelvas, extrabajadora de Laura Sarabia. Foto: Archivo particular

“Como debe ser de su conocimiento y acorde a lo que me fue informado en mí condición de víctima, la señora Marelbys Meza fue vinculada con abogado a interrogatorio de indiciado como quiera que acorde al art. 282 del Código de Procedimiento Penal se encontraron motivos fundados que permiten inferir que es autora de la conducta que se investiga”. Finalmente, se pide indagar si la exniñera “está siendo instrumentalizada o inducida a circular información que no corresponde a la verdad”.



Entre las medidas que tomó la Fiscalía en este caso es brindarle protección a Meza. “Tiene protección por la denuncia que hizo el viernes, 26 de mayo, y en el rango de la investigación se determinó que estaba en riesgo”, dijo una fuente del ente acusador a la Unidad Investigtiva de EL TIEMPO.



Además, explicó que si bien se está investigando el robo, la cuantía y el origen del dinero, también se quiere saber por qué fue sometida a interrogatorio sin orden judicial e incluso a polígrafo.

Esta es parte de la ampliación de denuncia presentada por Laura Sarabia. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO consultó sobre la legalidad que tiene haber sometido a prueba de polígrafo a Meza, prueba que en Colombia exige que se realice con autorización del implicado.



En algunas empresas la prueba del polígrafo se hace para acceder a cargos de alta “responsabilidad y confianza en manejo de información u otros ítems que requiera que la persona al frente sea idónea”, dijo un oficial de la Policía Nacional que por la coyuntura pidió la reserva de su nombre. Explicó que estas pruebas siempre serán “de carácter orientador para una investigador, más no prueba en un proceso”, por lo que añadió que en el caso de Meza no es claro que se aplicara desde los protocolos de seguridad del personal que rodea al Presidente.



“Aquí no hay una amenaza latente. Es un robo sin aplicar fuerza y aunque la señora Sarabia es de la primera línea del Presidente se está investigando un robo que no implica que la seguridad de la funcionaria o de su familia este en riesgo”, aseguró la fuente.



En ese sentido opinó el penalista Francisco Bernate, para quien la irregularidad se da la utilización de recursos del Estado a favor de una funcionaria, “sería un peculado por uso”, ya que considera que si hubo aprobación para someterse al polígrafo, “donde se haya realizado o que la hayan recogido no es el tema, es la utilización de los recursos del Estado a favor de una funcionaria del Gobierno”.



