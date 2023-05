Laura Sarabia, jefe de Despacho del gobierno del presidente Gustavo Petro, aseguró en la mañana de este sábado que su familia fue víctima de un robo y que el caso ya está en manos de las autoridades.



"Mi familia y yo fuimos víctimas de un robo. La Fiscalía investiga como responsable a quien dio la versión a Semana. La jefatura de protección presidencial y la Sijín actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley", dijo en su cuenta de Twitter.



(Además: 'Hubiera preferido seguir en la sombra', Laura Sarabia, la mano derecha de Petro)

La publicación de Sarabia, quien es una de las funcionarias más poderosas de la Casa de Nariño, se da a propósito de un informe de la revista Semana en el cual la exniñera del hijo de la jefe de Despacho aseguró que habría sido sometida al polígrafo en un sótano de un edificio al frente del palacio presidencial.



(En otras noticias: La violenta escalada que siembra nuevas dudas sobre la ‘paz total’)

Mi familia y yo fuimos victimas de un robo. La Fiscalía investiga como responsable a quien dio la versión a Semana. La jefatura de protección presidencial y la Sijin actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley. pic.twitter.com/sUTo923Evb — Laura Sarabia (@laurisarabia) May 27, 2023

"Me preguntaron acerca de la maleta, si yo había tomado el dinero. Que si yo tenía cómplices, que si yo le había entregado eso a alguien más, que para dónde había cogido, que a qué horas salía (...). No sabía qué contenía esa maleta porque a mí nunca me dijeron, o sea, la maleta era la del viaje que ella había hecho a Boyacá", aseguró Marelbys Meza, quien dijo que los hechos habrían sucedido el 30 de enero.



(Le puede interesar: Jennifer Pedraza, de lideresa estudiantil a tumbar a un Contralor)



"Me quitaron el teléfono (...). Me decían: "Usted es una ladrona, mentirosa, de aquí va derechito a la cárcel" ". Además, la habrían amenazado con allanar su casa y la de sus familiares. “Que me iban a llevar para hacer un allanamiento en mi casa. Me decían: "¿A usted quién le dice que nosotros en este momento no estamos allanando la casa de toda su familia, de sus hermanos y todos los que estén allá?". Me preguntaron: "¿Dónde está su mamá?". Les dije: la dejé en el apartamento. Me respondieron: "No, usted es una mentirosa, su mamá no está ahí" ", complementó en su declaración al medio.



Según la mujer, luego de tres pruebas de polígrafo salió del sótano. Eran las 6:30 de la tarde pero solo hasta las 10 de la noche regresó a su hogar.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA