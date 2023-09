El 66 por ciento de los colombianos no está de acuerdo con el regreso de Laura Sarabia, exjefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, al Gobierno Nacional.



Así quedó en evidencia en la encuesta Opinómetro, de Datexco, elaborada para W Radio y publicada este lunes.



La encuestadora les preguntó a los colombianos por este hecho que ha marcado la agenda política de los últimos días, ya que Sarabia, quien se convirtió en una de las personas más importantes de la Casa de Nariño, salió del Gobierno en junio tras ser señalada de actuaciones irregulares luego de ser víctima de un robo de 7.000 dólares en su vivienda del que es acusada exniñera de su hijo, Marelbys Meza.



Laura Sarabia, jefa de Gabinete del gobierno de Gustavo Petro. Foto: Cortesía Presidencia

Este caso desencadenó, además, un duro enfrentamiento entre Sarabia y el entonces embajador Armando Benedetti, quien en el pasado había sido el mentor de la exfuncionaria.



"Mi funcionaria querida y estimada y el embajador en Venezuela (Armando Benedetti) se retiran del Gobierno", dijo el presidente Petro cuando comunicó al país sobre la salida quien hasta ese momento era su mano derecha.



Pero ahora, tres meses después, todo está listo para que regrese al Ejecutivo, pero esta vez como directora de Prosperidad Social.



Por eso, la encuestadora les preguntó a los colombianos: "¿Laura Sarabia, exjefa del gabinete del Presidente Petro, quien fue destituida con ocasión del escándalo con el embajador Benedetti y el haber sometido al polígrafo a su empleada doméstica, regresa a ocupar la dirección del departamento de prosperidad social? Ud. está de acuerdo o en desacuerdo".



Frente a esto, solo el 22 por ciento dijo estar de acuerdo, mientras que el 10 por ciento no respondió y el 2 por ciento "no sabe".



Sarabia ocupará el cargo que estaba en manos de Cielo Rusinque, quien iba a ser nombrada como nueva jefe de Despacho pero finalmente este nombramiento no se dará. Varias fuentes de la Casa de Nariño informaron que en Palacio no cayó bien que la ahora exdirectora de Prosperidad Social haya salido a dar entrevistas sobre su designación, por lo que decidieron reversar la decisión.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA