En la noche de este jueves, el presidente Gustavo Petro rompió el silencio que había mantenido durante más de un día sobre los últimos giros del escándalo que golpea a su poderosa jefe de Gabinete, Laura Sarabia. "Ningún miembro del Gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones", aseguró Petro, en contravía con los avances de la investigación de la Fiscalía sobre el caso y, también, con declaraciones públicas de la Policía Nacional y del ministro de Defensa, Iván Velásquez.



(Además: Gustavo Petro: 'Ningún miembro del Gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones')

Y es que lo que parecía ser una pelea entre dos altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, Laura Sarabia, su mano derecha y la mujer más poderosa de la Casa de Nariño, y Armando Benedetti, embajador en Venezuela y el hombre que le habló al oído al jefe de Estado durante la campaña, terminó siendo un escándalo de chuzadas que hoy tiene a sectores políticos pidiendo la renuncia de ambos.



El fiscal Francisco Barbosa reveló este jueves, en rueda de prensa, que Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, tras ser acusada de robarle 7.000 dólares a Laura Sarabia y ser sometida a una prueba de polígrafo, cuya legalidad está en duda, fue chuzada por la Dijín de la Policía.



El anuncio del jefe del ente acusador lo dio el mismo día cuando se esperaba una cumbre Sarabia, Petro y Benedetti en la que se definiría el futuro de los altos funcionarios luego de protagonizar una pelea.



(Lea también: Laura Sarabia tendría lista su carta de renuncia al gobierno Petro desde el domingo)

Facebook Twitter Linkedin

Francisco Barbosa en rueda de prensa. Foto: Fiscalía

A Benedetti se le acusa de chantajear a Sarabia y de estar detrás de la publicación de Semana en la que Meza confesó que fue acusada del robo, sometida al polígrafo en el sótano del edificio Galán, adscrito a la Presidencia, y dijo, incluso, que se sintió secuestrada.



(Siga leyendo: El presidente Gustavo Petro se reunió con Laura Sarabia y Armando Benedetti)



Barbosa, incluso, comparó estas interceptaciones ilegales con las que hizo el DAS y el F-2 en el pasado.



Ahora bien, la vehemente declaración del Presidente no responde varias preguntas claves:

¿A quiénes chuzaron?

Marelbys Meza y Fabiola, otra persona que trabajaba para la jefa de Despacho cuando se presentó el robo de 7.000 dólares de viáticos a mediados de enero fueron interceptadas de manera ilegal desde el 30 de enero durante 72 horas, hasta el 3 de febrero. La intención era escuchar a dos supuestas colaboradoras del 'clan del Golfo'.



Meza fue señalada de ser alias la Cocinera de alias Siopas, quien para ese momento era cabecilla del 'clan del Golfo' y Fabiola fue identificada como alias la Madrina, a quien acusaron de “realizarle giros de plata (a ‘Siopas’), comprar comida, llevar memorias con información y con órdenes impartidas por ‘Ómar’, segundo cabecilla”.

Facebook Twitter Linkedin

Laura Sarabia, Marelbys Meza Buelvas y Armando Bendetti. Foto: EL TIEMPO

Pero el encargado del monitoreo alertó a sus superiores que las dos sospechosas no tenían relación con este grupo criminal.



(En contexto: Pelea Benedetti-Sarabia: análisis de la grave crisis interna del gobierno Petro)

¿Quién lo hizo?

"Como la fiscal no se prestó a interceptar a unas personas que le sugirieron, la Policía Judicial de la Dijín rápidamente produjo ese día un informe en el que incluyeron dos abonados telefónicos, de la señora Marelbys Meza; y de la señora Fabiola", explicó el fiscal Barbosa.



El jefe del ente acusador explicó que las líneas telefónicas de las dos mujeres fueron incluidas en bases de datos de las autoridades.



(Otra noticia relacionada: Caso Laura Sarabia: el presidente Petro ordena a Armando Benedetti viajar a Colombia)



"Por lo menos serán 10 los uniformados, incluida mi general Salazar (Olga Patricia Salazar, quien deberá responder como directora de la Dijín), quienes tendrán que acudir a la Fiscalía a dar explicaciones", aseguró una fuente de la Policía a EL TIEMPO.

Facebook Twitter Linkedin

La Fiscalía General adelanta inspección a la Casa de Nariño por el caso de Laura Sarabia y su exniñera, Marelbys Meza. foto: 30/05/2023 Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Quién dio la orden?

Las investigaciones todavía no aclaran quién dio la orden de interceptar a las dos mujeres. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien es el único funcionario del Gobierno que se ha pronunciado sobre las revelaciones del Fiscal, aseguró que se debe descubrir quién dio la orden.



"Con la misma vehemencia con la que en el pasado reclamé justicia, lo hago hoy. Quienes ordenaron las recientes interceptaciones ilegales no pueden quedar en la impunidad. Por el bien del gobierno al que pertenezco, toda la verdad debe ser conocida por el país", dijo.



(Lea: Caso Laura Sarabia: el presidente Petro ordena a Armando Benedetti viajar a Colombia)



Y agregó: "Como ministro de defensa, le he pedido al director general de la Policía Nacional adelantar con toda celeridad y todo rigor las investigaciones administrativas internas que permitan esclarecer estos hechos lo más pronto posible".

Facebook Twitter Linkedin

Laura Camila Sarabia Torres, jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, junto a Gustavo Petro presidente de Colombia Foto: César Melgarejo/ CEET

¿Por qué fueron interceptadas las comunicaciones?

A mediados de enero a la jefe de Despacho le robaron de su vivienda alrededor de 7.000 dólares que tenía en su poder por viáticos que recibió por parte del Gobierno por sus viajes al exterior como funcionaria entre agosto y enero. Estos, por política del Estado, no son reembolsables.



(Siga leyendo: El críptico mensaje que Armando Benedetti puso en sus redes: ¿a qué se refería?)



"Mi familia y yo fuimos víctimas de un robo. La Fiscalía investiga como responsable a quien dio la versión a Semana. La jefatura de protección presidencial y la Sijín actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley", dijo Sarabia este sábado en su cuenta de Twitter.

#Comunicado l El Gobierno Nacional informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/2rEKFZZNDv — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 27, 2023

Según Presidencia, a Meza y a varios miembros del esquema de seguridad se le practicó la prueba de polígrafo como parte de las investigaciones. El caso había pasado desapercibido hasta el fin de semana, cuando la exniñera salió en Semana contando que había sido intimidada.



"Los procedimientos de confiabilidad adelantados a todas las personas del círculo de la Jefa de Despacho Presidencial cuentan con todas las autorizaciones que exige la ley y constan de audio y video en custodia de la Jefatura de Protección Presidencial, y se encuentran a disposición de todas las autoridades".



(En contexto: '¿Ella chuza?': el duro ataque de Armando Benedetti contra Laura Sarabia)

¿Qué dice Laura Sarabia?

Hasta esta madrugada, la jefa de Gabinete no se ha pronunciado al respecto. Se conoció que este jueves estuvo reunida toda la tarde con sus abogados y en la noche con Petro y Benedetti.

El ministro @Ivan_Velasquez_ afirmó que le ha dado la instrucción al @DirectorPolicia que se adelante una investigación interna para conocer quién dio la orden de realizar interceptaciones ilegales e hizo un llamado a la @FiscaliaCol para que se realicen las investigaciones con… pic.twitter.com/SMWfDs7ky7 — Mindefensa (@mindefensa) June 2, 2023

¿Está relacionado el embajador Armando Benedetti con las chuzadas?

Todavía no es claro el papel de Benedetti en la chuzada. Sin embargo, él ya lo había anticipado este miércoles en su cuenta de Twitter. "Es decir, es ella (Laura Sarabia) la que me informa que Marelbys habló con Vicky y me dice que va a salir en Semana. ¿Por qué sabía? ¿Ella chuza?", se preguntó el diplomático.



Benedetti es acusado de extorsionar a Sarabia. Pero él insiste en que ella quién le pidió ayuda cuando los medios empezaron a buscar a la exniñera para profundizar en el caso del robo de los dólares. Por eso, Meza viajó a Caracas para entrevistarse con el embajador.

¿Qué dice Petro sobre las chuzadas?

"Acusar al gobierno del cambio de interceptaciones ilegales es de tamaña irresponsabilidad. Ningún miembro del gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas", aseguró el Presidente en la noche de este jueves luego de una reunión con Sarabia, quien es su mano derecha, y el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien también está involucrado en el escándalo.

Queda clarísimo que no construí ninguna conspiración. Es Marelbyss, a través de una amiga, la que empieza a buscar a los medios. Mi “pecado” es saber que se iba a publicar y me quedé callado. Por la veracidad y gravedad de los hechos, no había forma de pararlo. — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 31, 2023

¿Qué dicen los aliados del Gobierno?

Tanto oposición como aliados de Petro piden que se tomen decisiones pronto, pues este escándalo salpica la imagen del Gobierno en un momento clave en el que se tramitan las grandes reformas sociales y en un año electoral en el que el Pacto Histórico busca ser protagonismo en las regionales.



"El proyecto está por encima de los individuos. Se debe corregir tomando decisiones contundentes. Confiamos en el presidente Gustavo Petro", comentó el presidente de la Cámara, David Racero.



“Presidente, el escándalo que se origina desde funcionarios de nuestro gobierno debe ser resuelto por usted con la mayor rapidez y justicia posible, toda vez que nuestro proyecto de cambio no acepta engaños y mucho menos acciones irregulares que puedan ponerlo en riesgo”, afirmó, por su parte, el senador Alexander López, del Pacto.



"Una pelea interna entre círculos de poder no puede llevar al Gobierno a la crisis y a todo el movimiento al desprestigio. Sarabia y Benedetti se deben ir. También los policías implicados en la chuzadas. Toda mi solidaridad con Petro por este mal momento”, comentó el exsenador Gustavo Bolívar, quien ha sido fiel escudero de Petro durante los últimos años.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA