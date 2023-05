El nombre de Laura Sarabia ha resonado en los últimos meses por ser una de las mujeres más importantes dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro. Con tan solo 29 años, la joven es la jefe de despacho de la presidencia, posición que le ha permitido estar al tanto de cada paso de Petro.



Aunque durante el inicio de la campaña presidencial, Sarabia pasó desapercibida, en la actualidad es reconocida por ser la mano derecha del mandatario. De hecho, algunos se han atrevido a asegurar que es quien define la agenda.

Sin embargo, ella no está de acuerdo con dichas afirmaciones, al contrario, asegura que todo su trabajo se centra en hacer que todos los colombianos se den cuenta de todo lo que puede hacer Petro y su 'gobierno del cambio'.

"Nadie puede decir que recomendé a alguien o que puse tal viceministro. No hay una sola cuota de Laura Sarabia en este país", explicó Laura Sarabia en entrevista con EL TIEMPO.

La mujer también reveló que una de las fortalezas de su relación laboral con Petro es que ambos se escuchan y que, en los momentos en los que no están de acuerdo, ella le expresa su punto de vista con argumentos.

"Eso fue lo que hizo clic en nosotros. Y que ve la eficiencia. Si yo me comprometo a sacar algo adelante, lo saco", contó Sanabria.

'Desmovilícese del Twitter'

En ese sentido, la jefe jefe de despacho confesó que ha hablado con Petro de su activa presencia en Twitter, tal cual como lo hacía con Armando Benedetti, cuando era parte de su UTL.

Según le contó a EL TIEMPO, Laura Sarabia tiene una pelea constante con el presidente Gustavo Petro por el uso de Twitter, pero el mandatario no le hace caso. Aún así, no se da por vencida.

"Es mi pelea también. Todavía no la doy por perdida. El argumento del Presidente es que si no lo hace él no hay nadie más que lo haga. Hemos tratado con la figura de vocero, de portavoz, pero no funciona. Nadie lo reconoce. Yo te pregunto: ¿cuál es el portavoz del Gobierno? Es Luis Fernando Velasco, pero nadie sabe que es él, ni se reconoce", expresó la joven.

ELTIEMPO.COM

