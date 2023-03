Laura Gil dejará de ser viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, como lo había contado EL TIEMPO hace unas semanas. En su reemplazo llega Elizabeth Taylor, según confirmó la Cancillería este martes en un comunicado.



(En contexto: En secreto: Laura Gil, otra ‘vice’ del Gobierno que se va de su cargo)

Este diario había establecido que las razones de su salida se deben a sus desacuerdos con el manejo que se le está dando al Ministerio de Relaciones Exteriores en cabeza del canciller, Álvaro Leyva.

Algunos sectores feministas, incluso, le estaban pidiendo al Gobierno que reconsiderara la decisión por el avance en la política exterior feminista que estaba liderando Gil desde su cargo. Sin embargo, ya no hay marcha atrás en su salida.



(Le recomendamos: Elizabeth Taylor Jay: ¿quién es la nueva viceministra de Asuntos Multilaterales?)



Pese a esto, Gil no se irá por completo del Gobierno, pues su respaldo al presidente Gustavo Petro está en pie. Su nuevo trabajo será como embajadora en Viena, Austria. El beneplácito ya fue pedido.



Desde la Cancillería informaron que por ahora el canciller Leyva no dará declaraciones al respecto. Solo compartió el comunicado en su cuenta de Twitter.



(Además: No lo estamos invitando, lo estamos citando: molestia por ausencia del Canciller)

Facebook Twitter Linkedin

El canciller Álvaro Leyva. Foto: OEA

En el texto, la Cancillería le agradeció por su trabajo. "La doctora Laura Gil Savastano, desde su nueva posición continuará coadyuvando en el exterior al desarrollo de políticas de género. Esta Cancillería agradece su compromiso, avances y el trabajo realizado por ella durante estos meses".



El senador Iván Cepeda, por su parte, le envió un mensaje: "Quiero expresar mi total solidaridad con Laura Gil, y mi respaldo a su excelente labor en la Cancillería. Espero que se reconozca debidamente su aporte a la construcción de la política exterior del actual gobierno".

Quiero expresar mi total solidaridad con Laura Gil, y mi respaldo a su excelente labor en la Cancillería. Espero que se reconozca debidamente su aporte a la construcción de la política exterior del actual gobierno. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 14, 2023

En una reciente entrevista con Gil, la saliente viceministra, le dijo a este diario que "todo gobierno tiene derecho, a los seis meses, de reacomodar sus fichas o prescindir de ellas. Estaré hasta donde le pueda servir al cambio".



Aunque no se refirió puntualmente a su salida, pues en ese momento no quería hablar del tema, al responder si le gustaría volver al mundo del análisis aseguró: "A veces quisiera hablar un poco más de lo que hablo, pero ya habrá tiempo. Tendré muchas cosas para contar cuando salga de lo que ha sido este paso por la función gubernamental".



Esta semana, en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, Gil reiteró el mensaje que se ha enviado desde el inicio de este Gobierno sobre el fracaso de la lucha antidrogas y la necesidad de darle un nuevo enfoque a esta.Dijo que los países donde hay mercados de consumidores "exigen sin poner de su parte" y pidió apoyo para que la hoja de coca salga de la lista de sustancias prohibidas.

Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA