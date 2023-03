Otra vice que se va de su cargo, la curiosa declaración del fiscal Francisco Barbosa, las medias de Gaviria, la respuesta del exministro Alejandro Gaviria, la cumbre Vargas Lleras - Char y las movidas por las elecciones regionales.



Estos son los secretos políticos de esta semana:

Otra ‘vice’ que se va de su cargo



En dos meses, o antes, Laura Gil, actual viceministra de Asuntos Multilaterales, dejará su cargo. Aunque su salida está decidida, Gil no se va por completo del Gobierno, pues le ofrecieron pasar a la embajada de Viena y el beneplácito ya fue solicitado. El retiro que se acerca ha generado reacción entre organizaciones de mujeres que no quieren que se vaya. Pero las fuertes diferencias que ha tenido por el manejo de la Cancillería, en cabeza de Álvaro Leyva, han hecho insostenible su permanencia allí.

La viceministra Laura Gil ha liderado la política exterior feminista y el regreso de piezas precolombinas que estaban en otros países. Foto: Cesar Melgarejo / EL TIEMPO

Lo que dijo el Fiscal

El fiscal general, Francisco Barbosa, sorprendió cuando esta semana, durante un debate en el Congreso, dijo que se siente “más cómodo con este gobierno que con el anterior”. La afirmación generó risas y bastante inquietud, pues no solo fue ternado por el expresidente Iván Duque, sino que era considerado una persona cercana a él. El Fiscal dijo que cuando deje el cargo ampliará sus razones.

Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación. Foto: Andrés Sandoval/Fiscalía

Cumbre Vargas Lleras-Char



El próximo viernes, en Cartagena, Germán Vargas Lleras y Fuad Char liderarán un encuentro de la bancada de Cambio Radical para revisar la agenda legislativa en un semestre clave en cuanto a las reformas del Gobierno. Además, hablarán de lo que viene de cara a las regionales, donde la competencia no será fácil.

‘A mí me echaron’



Alejandro Gaviria, exministro de Educación, no ha salido a dar entrevistas en medios de comunicación, pero en la calle no se ha salvado de que algunas personas le indaguen por su retiro del gabinete del presidente Petro. Una ciudadana le preguntó: “¿Doctor, por qué se fue?”. A lo que Gaviria le respondió: “Yo no me fui, a mí me echaron”, y entre risas le complementó: “Pero tranquila, que yo seguiré trabajando por Colombia”.

Alejandro Gaviria. Foto: Ministerio de Educación

Buscan ‘alternativo’



En Bucaramanga se están moviendo para buscar un candidato que les haga contrapeso al Pacto Histórico y al candidato de Rodolfo Hernández. El sector del actual alcalde, Juan Carlos Cárdenas, le iba a apostar a Carlos Sotomonte, pero hay una fractura en esa relación, por lo que ahora buscan un nombre que venga desde la academia o el sector privado. La idea es mostrarlo como una propuesta diferente al petrismo y a la Liga de Gobernantes.

Las medias azules

Durante la reunión de esta semana entre Dilian Francisca Toro, de ‘la U’; Efraín Cepeda, del conservatismo y César Gaviria, jefe del liberalismo, llamó la atención un detalle en la ropa del expresidente: tenía unas medias azules, tradicional color de los conservadores, históricamente antagonistas de su colectividad, pero unidos hoy por sus reparos frente a la reforma de la salud de Petro.

César Gaviria, del Partido Liberal; Efraín Cepeda, del Conservador, y Dilian Francisca Toro, directora de 'la U' Foto: Prensa

¿El candidato del Pacto?



Esteban Restrepo lanzará hoy, con una carrera, su campaña para la gobernación de Antioquia. Restrepo, quien fue funcionario de Daniel Quintero en la Alcaldía, de entrada tiene el aval de Independientes, el partido del mandatario local, pero también espera ser la ficha del Pacto Histórico en el departamento. Sin embargo, el apoyo de la coalición de Petro no es seguro, pues esta aún no se mete de lleno en las regionales. Por ahora, el Pacto solo está recibiendo a precandidatos y se espera que después del 17 de marzo comenzarán a tomar decisiones para elegir candidatos únicos.



La procuradora Cabello volvió preocupada

La procuradora Margarita Cabello estuvo haciendo un recorrido por la isla de Providencia para revisar los avances en la reconstrucción de viviendas tras el paso del huracán Iota que afectó gravemente a esta población en el 2020. Una mujer, desde una ventana, le suplicó por la construcción de hospitales de primer, segundo y tercer nivel que siguen atrasados. Cabello Blanco regresó a Bogotá preocupada y se logró un compromiso de entrega del hospital de primer nivel para abril de este año.

Visita de la procuradora Margarita Cabello a San Andrés. Foto: Cortesía

Aura Saavedra y Mateo García

REDACCIÓN POLÍTICA