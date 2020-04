Las veces que el Congreso no ha podido sesionar

El Capitolio, que por esta época normalmente es escenario de agudos debates, permanece vacío por estos días. Esto, por la decisión del Congreso de posponer el inicio de las sesiones –que arrancaban el 16 de marzo – ante las medidas tomadas para contener el covid-19.

Si bien es la primera vez que no se puede sesionar como consecuencia de una amenaza a la salud pública, son varias las ocasiones en las que el Legislativo ha tenido que cerrar sus puertas por cuestiones de orden público o decisiones políticas.



El 15 de junio de 1995, una bomba de mediano poder explotó en la parte externa del Capitolio momentos después de que el Senado había aprobado la ley de la administración de justicia. Las sesiones se suspendieron hasta el 20 de junio, cuando finalizó la legislatura.

Cuatro años antes, en junio de 1991, el Legislativo también tuvo que suspender sesiones. En esa oportunidad se debió a la convocatoria de la Asamblea Constituyente que disolvió el Congreso y dio paso a una comisión especial de 36 miembros, que estuvieron en funciones hasta el 1.º de diciembre de 1991.



El siglo XIX y parte del XX fue un continuo abrir y cerrar de puertas del Legislativo. La Gran Colombia reunió por primera vez el Congreso en 1823. No obstante, fue abolido el 27 de agosto de 1828, cuando Simón Bolívar emitió el decreto orgánico de la dictadura. Con la renuncia de Bolívar a su poder, en 1830, el Legislativo volvió a sesiones.



Sin embargo, en 1860, la guerra civil dio vuelta a la tendencia y hasta 1863 no hubo sesiones. La actividad apenas duró 4 años, pues el general Tomás Cipriano de Mosquera, presidente de Colombia en cuatro ocasiones distintas, lo cerró por decreto en 1867. Pero pronto pudo volver a sesionar. Así siguió funcionando.



“Hasta que en 1879 un motín popular llevó a la disolución del Congreso, de mayoría radical, a balazos y pedradas, después de haberlo declarado faccioso y subversivo”, relató el jurista Augusto Hernández Becerra.



En vigencia de la Constitución de 1886, el Congreso cerró sus puertas por causa de la guerra civil que se extendió de 1899 a 1902. Y dos años después, en 1904, el presidente Rafael Reyes disolvió el Legislativo para que en su lugar sesionara una Asamblea Nacional. El Congreso estuvo cerrado hasta 1910, cuando Reyes salió del poder.



En 1949 y nuevamente en 1950, por orden del presidente Mariano Ospina Pérez, el Legislativo volvió a cerrar sus puertas, al amparo del estado de sitio. La clausura se prolongó por ocho años –incluida la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla–, hasta el 20 de julio de 1958, cuando, restaurada la república, pudo el Congreso reunirse de nuevo.



El Congreso ha cerrado las puertas varias veces en su historia. No obstante, nunca había ocurrido como consecuencia de una pandemia. Ni siquiera lo hizo en 1918, cuando la llamada gripa española impacto al país.



JAVIER FORERO

Redacción Política​