Las tres señales del presidente Gustavo Petro en la idea de un acuerdo nacional

El presidente Gustavo Petro cierra el año con varias señales que invitan a pensar que la búsqueda de un acuerdo nacional sigue vigente: hubo ‘humo blanco’ con la cúpula de la Federación de Cafeteros (FNC), dio inicio al pacto por La Guajira en alianza con el sector privado e invitó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras –uno de sus más vehementes opositores– a formar parte de la Comisión de Expertos para reformar la justicia.



En el caso de los cafeteros, la relación dio un viraje en las últimas horas. Hace ocho meses, cuando Germán Bahamón tomó las riendas de la FNC, había una evidente tensión entre el Gobierno y el líder gremial. De hecho, ni siquiera hubo una llamada desde la Casa de Nariño para felicitarlo por su cargo.

La ministra de Agricultura, Jhenifier Mojica, y el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón. Foto: Fedecafé

Ahora, en el segundo Comité Nacional Cafetero, se aprobó el presupuesto del Fondo Nacional del Café del 2024 y la estrategia de comercialización del grano para el próximo año, aspectos claves para el sector, con la presencia en la mesa principal de los ministros de Hacienda y de Agricultura, Ricardo Bonilla y Jhenifer Mojica, respectivamente.



Dos semanas atrás, en el departamento de La Guajira se dio el banderazo de Misión Guajira, una iniciativa para impulsar el desarrollo social de esta región del país y proveer a sus habitantes de saneamiento básico, agua, energía, programas de salud y educación, impulsada por el Ejecutivo y el Grupo Aval, con el apoyo de Prisa y La W.Se trata de empezar a hacer realidad la idea que los empresarios Luis Carlos Sarmiento Angulo y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez le expusieron al presidente Petro durante el encuentro en la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena para coadyuvar en el propósito de generar cambios que impacten las condiciones de vida en ese departamento.

“Este apenas es el principio. Misión La Guajira no es un proyecto solo del Grupo Aval, de Prosperidad Social y del Gobierno, sino el inicio de una invitación a todos los sectores para que se unan y que esto lo podamos replicar en muchos más territorios de Colombia, en el Pacífico, en la Orinoquia y en el Chocó, entre otros”, le dijo en aquella ocasión a EL TIEMPO Laura Sarabia, directora del Departamento de Prosperidad Social.



“Hoy nos unimos al gran acuerdo nacional para garantizar bienestar a los habitantes del departamento como una misión compartida sin diferencias políticas ni ideológicas”, informó, por su parte, la Presidencia.Y ahora el exvicepresidente Germán Vargas Lleras le dio el sí a la invitación del Gobierno para integrar una comisión que se encargará de realizar las propuestas básicas de la hoja de ruta hacia una reforma de la justicia.

Germán Vargas Lleras, líder natural de Cambio Radical. Foto: Redes sociales (X)

El líder natural de Cambio Radical mantiene una muy leída columna en este diario y viaja con frecuencia a todos los puntos del país para exponer sus tesis políticas, que están muy lejos de las del presidente Petro. Por eso, su sí a integrar n una comisión creada por el Gobierno causó sorpresa. Se trata de un férreo opositor, al punto de que en un momento dijo que las elecciones territoriales del 29 de octubre debían convertirse en un punto de inflexión frente a las políticas del actual gobierno.



Algunos, incluso, lo han graduado como el jefe de la oposición, teniendo en cuenta la postura moderada que ha tomado el expresidente Álvaro Uribe. “No hemos entendido la actitud del doctor Álvaro Uribe, tan beligerante en otras épocas y tan silencioso cuando más lo necesitamos”, aseguró el mismo Vargas. Y luego lamentó: “Nos hemos sentido bastante solos”.



Vargas Lleras dice ahora que participará con entusiasmo, aunque confiesa sentirse “moderadamente optimista por los resultados”. Él teme que, como en otras ocasiones, el presidente Petro se muestre abierto a la búsqueda de consensos, pero que después el Gobierno termine siguiendo su plan inicial, sin cambio alguno, a pesar de los diálogos.



El escepticismo de Vargas Lleras se explica porque en este 2023 el Presidente ha actuado de manera contradictoria. Cuando se inició el año, se mostró firme al pilotear una coalición de gobierno –conformada por el Pacto Histórico, los conservadores, liberales, ‘la U’, Alianza Verde y Comunes– que tenía la forma de aplanadora.

De hecho, en 2022 logró que le aprobaran la reforma tributaria más ambiciosa de la historia reciente del país. Este año se inició con la discusión de la reforma de la salud, que a los liberales, conservadores y ‘la U’ de entrada los alarmó bastante al considerar que estatizar el sistema podría afectarlo de manera grave.

El presidente Gustavo Petro liderando el cónclave de ministros. Foto: Presidencia

El primer mandatario sostuvo varias reuniones con el expresidente César Gaviria, el senador Efraín Cepeda y con Dilian Francisca Toro, jefes de los partidos liberal, conservador y de ‘la U’. Pero su posición no solo no se reflejó en las ponencias de la reforma, sino que el mismo mandatario declaró oficialmente muerto el diálogo: “La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido. Alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada”. El jefe del Estado sacó del gabinete a Alfonso Prada, Cecilia López, José Antonio Ocampo y Alejandro Gaviria, quienes, además de ser funcionarios con amplia experiencia, representaban la corriente de centro que le dio el triunfo en las urnas.



En la instalación del Congreso, el 20 de julio, el presidente Petro volvió a hablar de la necesidad de unidad.



“Unas condiciones mayores de equidad social nos pueden llevar a la paz, hay una ventana de oportunidad. Yo creo que es el momento de la reforma social, es el momento para que esta sociedad sea más igualitaria. Por tanto, es el momento de un acuerdo nacional”, dijo.



El jefe del Estado extendió la invitación a quienes hasta ahora han dirigido el país, hace muy poco, social, económica, cultural y políticamente, y dijo que “es un momento de ceder”. Después se realizaron encuentros en Casa de Nariño. “Hay temas superiores en los que no debemos tener ideología. Es una comunidad que tiene que trabajar conjuntamente. Nosotros estamos listos para hacerlo. Hemos hecho una serie de propuestas alrededor de cómo podemos hacer el acuerdo nacional y estamos esperando reacciones al respecto”, dijo en respuesta el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

El jefe de Estado saluda a los presidentes de la Andi, Bruce Mac Master (c), y de Fenalco, Jaime Cabal. Foto: Juan Diego Cano. Presidencia

El dirigente gremial luego mostró su desazón porque no se pasaba de los discursos a los hechos. Los días pasaban y ante el trancón de las reformas sociales, el mandatario sorprendió, una vez más, al invitar a su despacho al expresidente Uribe. El tema del acuerdo volvió a la primera plana.



Tras la reunión se informó que no hubo acuerdos. “No puede ser un acuerdo de adhesión, debe ser un acuerdo en el que desde el disenso construyamos consenso”, dijo el senador David Luna, de Cambio Radical, para explicar el porqué no se avanza.

Además de aceptar las posturas contrarias, se espera que haya coherencia porque si bien el presidente Petro cierra este año con tres mensajes poderosos que invitan a creer en la posibilidad de alcanzar un acuerdo nacional, también es cierto que el Gobierno no ha dado señales de diálogo en temas fundamentales, empezando por la reforma de salud.



Esa iniciativa pasó en plenaria de Cámara en medio de las protestas de la oposición y de varios miembros de la bancada de Gobierno, que consideran que no se han ajustado temas que pueden resultar incluso en la crisis del sistema.



Y el mismo Petro, por su lado, sigue enviando fuertes mensajes públicos. En las últimas horas justificó la falta de avances en su Gobierno por el “uribismo” que en su concepto está incrustado en su propia administración y, según él, poniéndole palos en la rueda. En un discurso en el que volvió a subir el tono y generó incertidumbre, invitó a sus seguidores a empezar a prepararse para las elecciones de 2026: “El pueblo no puede permitir que llegue un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que ha hecho este gobierno progresista”.



Armando Neira

Editor Política EL TIEMPO