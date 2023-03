Luego de una cumbre de gobernadores en el Quindío y tras varios ataques en las regiones, los mandatarios le enviaron un mensaje de alerta al presidente Gustavo Petro. ¿Qué le solicitan y cuáles son sus propuestas?

Estos reclamos se suman a una serie de mensajes que 26 de los 32 gobernadores del país publicaron en sus redes sociales entre el domingo y el lunes y que fueron tomados como una crítica hacia el gobierno de Petro por varios sectores políticos, pero que, según los mandatarios, se trataba de un mensaje de unida.

‘El distrito minero es la solución a la ilegalidad’

Facebook Twitter Linkedin

Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia. Foto: Javier Nieto. EL TIEMPO

A diferencia de otras regiones que hoy sufren por la arremetida de grupos armados, en Antioquia -o al menos en el Bajo Cauca- ya se definieron una serie de propuestas -además del cese del fuego- para evitar que la crisis se intensifique.



Una de las propuestas que quedó del consejo de seguridad que llevó a cabo el Presidente en Caucasia (Antioquia) fue la creación del distrito minero.



“Ese distrito minero siempre hemos creído que debe ser el corazón de la hoja de ruta para solucionar y avanzar en la formalización de una gran cantidad de mineros para que salgan de la informalidad o ilegalidad y puedan avanzar a una minería que respete y cuide el medio ambiente”, explicó el gobernador Aníbal Gaviria.



El Presidente también planteó la necesidad de realizar una cumbre nacional minera para iniciar un censo de la maquinaria con el fin de formalizar la actividad de la pequeña minería.



“Ese laboratorio de vida para convertir estas regiones que han estado sometidas a destrucción, a degradación, a criminalidad, a muerte, en un ejemplo de vida para esos territorios y ojalá una ruta para otros territorios del país”, concluyó Gaviria.

‘Las disidencias se están aprovechando de la paz total’

Facebook Twitter Linkedin

Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta Foto: Cortesía FND

Durante su intervención en la cumbre, el mandatario del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, denunció que las disidencias de las Farc han copado el sur de ese territorio y que son los responsables de las amenazas en el ETCR Mariana Páez, en Mesetas.



“Se están aprovechando de la buena voluntad del Gobierno Nacional con la ‘paz total’, aumentaron las extorsiones y están citando a los candidatos de las próximas elecciones”, dijo.



Zuluaga advirtió que, si bien el fenómeno de la violencia no reapareció en este gobierno, sí se incrementó en los últimos meses y que la presencia en su territorio de grupos como la Nueva Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas y grupos delincuenciales como 'Los Juanitos’, son muestra de ello.



Además, señaló que si estas organizaciones no se contienen desde hoy, se podrían extender por todo el país. “Ordenan carnetizar a la gente, dan órdenes de movilización, presionan a la gente a participar en paros y bloqueos, cobran por cada actividad que las personas realicen”, agregó.



En ese sentido, el mensaje del gobernador para el presidente fue claro: “Los gobernadores siempre le hemos manifestado al Presidente que lo acompañamos en la búsqueda de la ‘paz total’, pero creemos que la autoridad siempre debe prevalecer”, agregó.



Finalmente, dijo que están a la espera de un PMU con el ministro del Interior, Alfonso Prada, y que el mensaje de ‘Libertad y Orden’ publicado por él y varios de sus colegas responde a un llamado que le hacen al presidente para que prevalezca la autoridad y el respeto.



“Lograr la paz no es un camino fácil, eso es doloroso pero cierto, desde un principio dije que no estamos negociando con angelitos”, concluyó.

‘Estamos mandando un mensaje de unidad, no es un golpe de Estado’

Facebook Twitter Linkedin

Roberto Jaramillo, gobernador del Quindío. Foto: Cortesía FND

Roberto Jaramillo, gobernador del Quindío y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, indicó que el mensaje de ‘libertad y orden’ fue malinterpretado por la oposición.



“El mensaje se malinterpretó por grupos de oposición que quieren decir que nosotros estamos en un golpe de Estado. Aquí estamos mandando un mensaje de unidad, un mensaje de respeto por las instituciones”, explicó.



Su preocupación tiene que ver con el riesgo en que, según él, están las elecciones regionales de octubre en algunos municipios por la presencia de grupos armados que siguen carnetizando, extorsionando, vacunando y reclutando en las regiones más apartadas del país.



Por ese motivo le pidió al Presidente que tome medidas como ya hizo con el ‘clan del Golfo’.



“La celebramos. Pero, ¿qué queremos? Le pedimos al Presidente que fortalezca la fuerza militares para que puedan actuar. Pero cuando hay ceses bilaterales las fuerzas militares no pueden actuar. Por eso celebramos la decisión que él tomó con su gobierno”, dijo y agregó que esperan reunirse este jueves con el mininterior Alfonso Prada y las Fuerza Pública para analizar la situación.



“Queremos que estas personas muestren resultados, pero que no aprovechen esos ceses al fuego bilaterales para poder aumentar sus pie de fuerza y sus capacidades para delinquir”, concluyó.

CAMILO A. CASTILLO CON REPORTERÍA DE AURA SAAVEDRA

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias