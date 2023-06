Más allá de los éxitos del cierre de semana, la firma del cese del fuego con el Eln y el hallazgo de los cuatro niños perdidos en las selvas de Guaviare, el presidente Gustavo Petro aún tiene que hacer frente a una crisis de gobernabilidad reflejada en el poco avance que han tenido sus reformas en el Congreso. Asimismo, aún queda por saber en qué va a terminar el escándalo de Laura Sarabia y Armando Benedetti. En ese sentido queda la pregunta: ¿qué debe hacer el gobierno Petro para superar la crisis actual y recuperar el amplio margen de maniobra que tuvo en sus primeros meses?



Aunque de distintas formas, expertos conocedores de la movida política y referentes de distintos sectores concuerdan que lo principal que debe hacer el primer mandatario es dejar a un lado las peleas y el carácter pugnaz para recuperar el mensaje de unidad que lo llevó a la presidencia en 2022 y que marcó sus primeros meses de mandato. Para estos, es claro que se debe poner freno al mensaje de polarización que el mandatario dejó ver en su discurso del miércoles y que emite de forma reiterada en su cuenta de Twitter.



“Aún no es tarde para abrir de nuevo el gobierno hacia la búsqueda de acuerdos. Se trata de revivir el discurso del 7 de agosto. Pero en serio. No puede continuar la letanía de que cualquier reparo a las reformas proviene de los descendientes de los esclavistas, de los oligarcas, de los fascistas. Todos debemos hacer una pausa en beneficio del diálogo sincero”, expresó el senador Humberto de la Calle, que añadió que el primer mandatario debe comenzar a buscar recuperar el discurso del cambio, que se ha venido empañando “con la incorporación al gobierno de figuras que están más cercanas a la vieja política, demostrando una falta muy seria de criterio al escoger los aliados”.

Petro con delegaciones del Gobierno y el Eln en La Habana. Foto: Presidencia

Uno que ya pasó por el gabinete de Gustavo Petro también se manifestó. El exministro de Educación Alejandro Gaviria tiene una posición menos favorable, pues asegura que ve “improbable” que se pueda recuperar la gobernabilidad. No obstante, señala que aún así se debe intentar “retomar la idea de un acuerdo nacional, de buscar consensos y puntos de encuentro”. En ese sentido señaló que no sirvió el discurso del Presidente durante las movilizaciones: “es eficaz con las bases, pero no creo que ayude a la concreción de las reformas sociales que necesita el país”.



Desde los gremios económico también hablan del tema y señalan la necesidad de convocar en un mensaje de unidad. Bruce MacMaster, cabeza de la Andi, comentó: “Estamos convencidos de que el camino de las grandes transformaciones es la unidad, del entendimiento y el consenso Creemos que una sociedad debe tener la capacidad de unirse en nuestras grandes necesidades”.



MacMaster añadió que no se puede seguir con la estrategia de “generar polarización o culpables”. Esto debido a que, ante los grandes problemas que debe enfrentar el país (sostenibilidad, víctimas del conflicto, pobreza) “la solución inteligente es generar unión y consensos”. En la academia también hablan de los caminos que se deben tomar. Ana María Aguirre, politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, expresó que se ha “cometido un error en insistir en la radicalización del discurso”, pues se termina aislando. Ante dicho diagnóstico, la académica coincidió en que se debe tratar de conciliar, aunque añadió que esto ya se venía haciendo en la reforma de la salud, pero el problema fue que lo acordado no se reflejaba en las propuestas finales. Por eso, señaló que “el Presidente necesita que su palabra tenga valor, que cuando él llega a un acuerdo ese acuerdo debe cumplirse”.



En ese sentido, añadió “que el Presidente tiene que entender que tiene que llegar a acuerdos con los partidos políticos en el Congreso, el Congreso de la República no es una notaría, él necesitará acceder y necesitará conciliar para construir un Gobierno de unidad”.



Jorge Iván Cuervo, profesor del Externado, añadió que “el Gobierno debe bajarles el volumen a las peleas mediáticas”. En ese mismo sentido, afirmó que se debe hacer un llamado a “volver a comenzar” desde el 20 de julio. Esto debido a que comienza una nueva legislatura, y se debe “Apostar a la reconfiguración para tomar un segundo aire. Optar una vía más pragmática. Los gobiernos deben saber que hay que gestionar y convencer a los congresistas”.

El presidente Gustavo Petro durante las movilizaciones en Bogotá a favor de su Gobierno. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

En ese sentido, señaló que el mensaje de conciliación también debe venir acompañado de un intento por quitarle relevancia a la agenda en el Congreso y en cambio apostarle propiamente a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que fue aprobado en mayo, pero que ha pasado desapercibido ante las confrontaciones políticas. “El PND se debe transformar en los planes de acción de las entidades. Deben formar programas, proyectos y políticos. El PND es la hoja de ruta y se debe materializar. Hay cosas muy interesantes y que no tienen tanto ruido como las reformas”.



AURA SAAVEDRA Y JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO

Redacción Política

En Twitter: @PoliticaET