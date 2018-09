'Es el día que más desagrado he sentido en el Senado': Carrasquilla

Como una “persecución” calificó este martes el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, las acusaciones del senador Jorge Enrique Robledo en su contra por su relación con los bonos de agua y la liquidada empresa Saludcoop.

“Es el día que más desagrado he sentido en el Senado. Son las dos o tres semanas más desagradables que he sentido. Con Robledo echando Twitter cada dos minutos, sus compinches en la gran prensa bogotana, sus aliados y sus barras bravas repartiendo este tipo de cosas”, afirmó el funcionario.



Carrasquilla respondió, uno por uno, los señalamientos que le hizo Robledo en medio de un debate de control político en la plenaria del Senado, en el cual se le cuestionó su participación en los bonos de agua y en la liquidada empresa Saludcoop, entre otros temas.



Desde hace varios días Carrasquilla ha sido señalado de haber aprovechado su cargo como Ministro de Hacienda, entre 2003 y 2007, para impulsar normas que permitieran que los municipios adoptaran los bonos de agua.

Los Bonos Agua fueron amparados en la Ley 1176 de diciembre de 2007, que dio vida al Sistema General de Participaciones que le permitió a los municipios obtener recursos para adelantar obras, pues muchos no podían acceder a créditos para financiar proyectos de acueducto y alcantarillado. Es decir podían endeudarse con base al recibo futuro de recursos de la Nación.



Aunque en 113 de los 117 municipios afectados en todo el país se construyeron obras, solo en 71 de ellos se terminaron, además solo en 30 municipios eran funcionales. Además, en 49 de los 117 entes donde se ejecutarían los proyectos no se adelantaron procesos de selección que garantizaran la pluralidad de oferentes.



En respuesta, en el debate de este martes en el Senado, Carrasquilla afirmó que su “interés” en gran parte de las normas que habilitaron este esquema era “darle continuidad a una regla que había funcionado correctamente”.



Agregó que cuando se tramitaron otras normas en este sentido “llevaba varios meses por fuera del Ministerio” de Hacienda o “ni siquiera estaba en el país”.



Reiteró que su labor se limitó a estar en “una de las muchas empresas que asesoró a unos inversionistas” que querían financiar proyectos de agua potable y saneamiento básico en los municipios.



“La estructura fue diseñada por unas personas profesionales de alto nivel e implicó la contratación de firmas de primer nivel en Colombia que hicieron un trabajo adecuado y se hicieron unos créditos en 117 municipios”, afirmó Carrasquilla.



Añadió que, a su juicio, las “responsabilidades éticas, penales y legales” deben separarse y que cuando estas se presentan en este tipo de proyectos, “estas quedan en manos de quienes ejecutan”.



“Esto no se va acabar acá. Esto de los bonos agua es claro para cualquiera que lo quiera ver (…) Simple y llanamente es una persecución”, aseveró Carrasquilla.

Exigen salida

Previamente a esto, el senador Robledo señaló a Carrasquilla de ser un “ministro negociante” y le exigió al presidente Iván Duque que lo releve de su cargo.



El congresista del Polo recordó que el jefe de Estado ha manifestado que “el que la hace la paga”, pero que al Ministro de Hacienda “lo premiaron por haberla hecho”.



Sobre los llamados bonos de agua, manifestó que ese fue un negocio “absolutamente preñado de corrupción”, en el que se “cambiaron leyes” para poder hacerlo y para “tumbar a 117 municipios pobres del país”.



Robledo también amplió otra denuncia que tenía contra el ministro Carrasquilla y que tiene que ver con su relación con Saludcoop, la EPS liquidada por malas prácticas en su manejo.



De acuerdo con el congresista, Carrasquilla “firmó un contrato con la Saludcoop de Guillermo Grosso”, el interventor de la EPS que tiene líos con la Contraloría por supuestos malos manejos en ese proceso.

El contrato al que se refirió Robledo habría sido por 139 millones de pesos y habría sido para “hacerle recomendaciones” a Grosso y a Saludcoop. “A usted –le dijo Robledo al Ministro- no se le dio la gana entregarnos los resultados de ese informe”.



Ante esto, el senador del Polo afirmó haber solicitado ese informe a Ángela María Echeverri, la nueva liquidadora de la compañía, quien le respondió que Carrasquilla “no presentó el informe, razón por la cual no se pagó el 50 por ciento restante del contrato”.



Según Robledo, “Saludcoop le dio información confidencial que terminó en manos” de Carrasquilla, quien “a los dos días terminó en la junta de Sánitas, una empresa que, por supuesto, está interesada en conocer los negocios del sector”.



“Tenemos un ministro supernegociante (…) ¿Qué negocito piensa montar ahora que está en el Ministerio de Hacienda?”, le preguntó Robledo a Carrasquilla, lo que generó la protesta airada de varios miembros de la bancada del Centro Democrático.

‘Me llamó el Superintendente’

En cuanto al tema de Saludcoop, el ministro Carrasquilla dijo que quien lo llamó para que participara en el proceso de esta EPS fue el propio superintendente de Salud de hace algunos años, Gustavo Morales, quien le pidió una asesoría para que la intervención “terminara bien”.



El Ministro afirmó que aceptó y que les presentó “cuatro o cinco” propuestas de lo que se podía hacer con la compañía, pero que al final no le informaron qué camino se tomaría “y la empresa fue liquidada”, razón por la cual no le terminaron de pagar.



Negó que hubiera utilizado información de Saludcoop cuando fue miembro de juntas directivas en Sánitas y afirmó que las decisiones empresariales de este tipo de compañías se toman a otros niveles.



Superada la intervención de los citantes y del Ministro, los voceros de los partidos políticos están haciendo sus intervenciones y partidos como ‘la U’ y el Conservador han manifestado su respaldo al jefe de la cartera de Hacienda.



“Llegué al Ministerio de Hacienda y ni siquiera sabía dónde era el baño cuando me llegaron las 26 preguntas del senador Robledo”, aseguró Carrasquilla, quien exigió “respeto” para su nombre, así como él respeta a los congresistas.



