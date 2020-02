Las redes no perdonan a consejero de comunicaciones de Palacio

El Alto Consejero para las Comunicaciones de la Casa de Nariño, Hassan Nassar, se convirtió este martes en blanco de las redes sociales por un viejo trino que varios usuarios desempolvaron en el que este expresaba sus críticas al uso del avión presidencial por parte de familiares del Jefe del Estado.

Corría el gobierno de Juan Manuel Santos, tiempo en el que Nassar usaba esta red social para lanzarle punzantes dardos.



En febrero de 2012 escribió: “Sarkozy envía avión oficial a recoger hijo enfermo a Ucrania. Aquí los filipichines mandan helicópteros oficiales a llevar hijos a Anapoima”.

Este fue uno de los trinos que el periodista escribió en el 2012. Foto: Twitter

Entre los usuarios de la red social, se comenta que cómo es posible que el Gobierno destine un avión para trasladar a una fiesta infantil a la familia del presidente y no para sacar a los colombianos en Wuhan, China, que se exponen al riesgo del coronavirus.



(Le puede interesar: La polémica por el uso del avión presidencial por la Primera Dama)



Precisamente, el avión presidencial 002, según informó en la mañana de este martes Caracol Radio, se empleó el pasado viernes 7 de febrero para transportar a la familia del presidente Iván Duque y a un grupo de amigos de la familia, con el objetivo de celebrar el cumpleaños de una de las hijas del presidente en el parque Panaca, ubicado en Montenegro, Quindío.



La polémica se dio por el uso que se le dio a este avión, pues no se trató de una agenda oficial del Gobierno Nacional ni labores diplomáticas, aunque el manual tampoco prohíbe que las aeronaves se empleen para estos servicios.



Al contrario, hay quienes defienden que se use en casos específicos cuando se trata de brindar el máximo de seguridad a las familiares más cercanos del Presidente como lo son sus hijos.



No es la primera vez que el comunicador es objeto de la ironía por parte de los usuarios en esta red social.



(Lea también: 'Quieren cobrarnos en factura de acueducto dos veces por mismo concepto')



De hecho, cuando el presidente Iván Duque le nombró como su Alto Consejero de Comunicaciones, en reemplazo de Álvaro García, le sacaron casi al instante varios de sus mensajes:



Uno de los más irónicos fue el que desde su celular envió el 7 de julio de 2015: “Un lugar donde no quisiera estar hoy: la oficina de comunicaciones de Casa de Nariño. La imagen del GOB en caída libre”.



Asimismo otro redactado el 26 de abril de 2016, cuando Nassar afirmó en un trino: “Siempre recordaré en la lista cargos inútiles las Altas Consejerías y el Ministerio de la Presidencia. Ah y como olvidar embajadas fiscalía (sic)”.



Previamente, en 2013, Nassar había criticado la figura de las altas consejerías al afirmar: “Santos posesionó nuevo consejero presidencial para las regiones. Solo falta crear 1 Alta Consejería para comprar papel higiénico Casa Nariño (sic)”.



POLÍTICA