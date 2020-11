Las recomendaciones de Duque para las elecciones del 2022

El presidente Iván Duque al intervenir este martes en la presentación del informe nacional de competitividad consideró que es necesario en el futuro hacer un capítulo sobre la calidad de la política.



Dijo que ese es un tema muy importante porque estamos en el mundo de las noticias falsas, de las tendencias, de los algoritmos, de repetir mentiras mil veces hasta que se vuelvan verdades, lo que, a su juicio, es una tragedia en muchas países del mundo.

Duque se mostró convencido que el fenómeno de la polarización no es solamente de Colombia, sino que es universal. En ese sentido el mandatario dijo que la única manera enfrentarlo es con los principios claros.



Tras esto se refirió a las rutas del populismo y dijo que sabemos a qué apelan y sabemos dónde terminan. "Afortunadamente el que quiera conocer lo que hace el populismo y la demagogia solamente tiene que mirar hacia Venezuela para darse cuenta la desolación y la destrucción que son capaces de generar esos discursos de pan para hoy y hambre para mañana", aseveró el jefe de Estado.



Para Duque, esos discursos buscan siempre reivindicar en apariencia causas sociales, pero en el fondo lo que pretenden es la fragmentación del tejido social a partir de una confrontación entre empleadores y empleados y una lucha de clases "qué únicamente sirve para propósitos electoreros".



Enseguida se refirió a las elecciones del 2022, que tendrán su comienzo el próximo año.



"Yo creo que la invitación, de cara el año 2021, del año 2022, es que sea un debate centrado en propuestas, centrado en cosas materializables y donde nosotros no sigamos apelando al adanismo de creer que las cosas se refundan y que la patria se refunda en un día. No, yo creo mucho en la evolución de las políticas de Estado”, agregó.

Duque dijo que en ese camino su gobierno tenía unas políticas de Estado y que cuando esta políticas han funcionado, se han potencializado, y las que no funcionan se han reformado, mientras que las que no existen se trata de construirlas, con la sociedad, porque "no pueden ser decisiones que están apeladas a ideologismos o a coyunturas".



