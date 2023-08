En medio de la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro y Day Vásquez, el hijo del presidente Gustavo Petro anunció que buscará negociar con la Fiscalía en medio del caso en su contra por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.



“Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino”, dijo.



"Es lo mejor para él, para su familia y para todo un país. La verdad redime. Es el tribunal de la conciencia moral. Bien por él", dijo la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.



Además, en un trino que publicó junto con una nota periodistica sobre Armando Benedetti, agregó: "Es la llave de muchos candados. Ojalá siga el ejemplo de Nicolás Petro".



Enrique Gómez, director del movimiento de Salvación Nacional, también se refirió al hijo del presidente en un video publicado en sus redes sociales.



"Dejemos de nuevo claro que lo sucedido con Nicolás Petro no es ningún drama familiar, esto es corrupción en niveles insospechados en los que se nos dice que debemos felicitar al autócrata Petro por no violar La Constitución. Deben aclarar qué pasó", dijo.



Hay que recordar que luego de la afirmación de Nicolás Petro y el visto bueno de las otras partes, el juez suspendió hasta el próximo jueves a las 2:00 de la tarde la audiencia de medida de aseguramiento, que para el diputado es intramural; y para Day Vásquez no restrictiva de la libertad.

