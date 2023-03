Luego de que la ministra de Salud, Carolina Corcho, dijo este lunes en un evento de la Andi que si en el trámite en el Congreso de la República se pierden las bases y esencias pedidas por el presidente Gustavo Petro, el proyecto de Reforma a la Salud será retirado, las reacciones de los partidos políticos no se hicieron esperar.



(Le puede interesar: Ministra Corcho: retiraremos la reforma de salud si no se mantienen las bases).

La ministra enfatizó en que la reforma debe mantener ciertas bases para conservar su capacidad de generar cambios en el sector. Por lo que, dijo, si dichas bases no pueden mantenerse entonces el Gobierno retiraría su proyecto.



El primero en salirle al paso a las declaraciones fue el senador David Luna, de Cambio Radical. "Ministra, por favor, hay que estar abiertos al debate y a la crítica. No pueden pretender que su Reforma a la Salud, que además es supremamente peligrosa, pase sin ninguna modificación", dijo, y agregó que "en el Congreso estamos para discutir sus propuestas, no para aplaudirlas".

Ministra, por favor, hay que estar abiertos al debate y a la crítica. No pueden pretender que su Reforma a la Salud, que además es supremamente peligrosa, pase sin ninguna modificación. En el Congreso estamos para discutir sus propuestas, no para aplaudirlas. https://t.co/Ycirvfjz1q — David Luna (@lunadavid) March 13, 2023

En esa misma línea opinó Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático. La congresista señaló que el Congreso de la República tiene todo el derecho de modificar los proyectos que presente el Gobierno.



"El Congreso es el que decide las leyes de la República, y si al Gobierno no le gusta que el Congreso pueda ejercer su función, que retire el proyecto. El Congreso sabrá sacar un proyecto que les sirva a los colombianos y no solo a la ministra", agregó.



Además, para Valencia esta actitud es muestra de que la ministra "no sabe de salud, pero tampoco sabe de estructura del estado".

Más dura fue la respuesta de Katherine Miranda, representante de la Cámara de la Alianza Verde, y quien calificó las palabras de Carolina Corcho como amenaza. "No es posible que la interlocución sea a través de amenazas y no de argumentos”, dijo.



Asimismo, la congresista hizo un llamado a la funcionaria para que “no intimide” al Congreso de la República.



"Si bien el Gobierno Nacional tiene un mandato, el Congreso también y aquí hay una separación de poderes clara en Colombia", agregó.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias