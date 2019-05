Con Iván Duque no se esperan crisis de ministros

Por estos días ha comenzado a hablarse con mucha insistencia de un inminente ajuste ministerial, pero que en ningún caso será una “crisis de ministros”.

El término “crisis de ministros” fue acuñado desde hace muchos años (décadas) para significar lo que solía ocurrir: que el Presidente de la República pedía las renuncias de todos sus ministros para equilibrar cuotas políticas de acuerdo con los acontecimientos.



El concepto comenzó a perder fuerza en los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010), porque a él no le gustaba esa práctica.



De hecho Uribe se ufanaba de lo virtuoso que era mantener en el gabinete a sus ministros el mayor tiempo posible.

Y aunque hizo muchos cambios de gabinete, no hubo modificaciones masivas. Hubo, en cambio, ministros de muchos años, como la de Educación, Cecilia María Velez, quien estuvo en su cargo los 8 años de su mandato.



Antes de Uribe, muchos presidentes hacían ajustes en sus equipos en virtud de los vaivenes políticos partidistas.



Como casi todos los presidentes hacían sus alianzas para gobernar, un hecho político inesperado en el Congreso o la necesidad de pasar un proyecto o una reforma importante, implicaba ajustar las cargas entre sus socios políticos.



Pero en un gobierno como el de Iván Duque, donde los ministros no representan a los partidos, hasta ahora ningún suceso, por grave que parezca, como la derrota de las objeciones del Presidente a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el Congreso, causa necesariamente un ajuste en la composición del gabinete.



En otras circunstancias, si los ministerios estuvieran asignados como cuotas políticas, posiblemente nunca el gobierno habría sufrido una derrota como la que acaba de recibir en el Congreso.



La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, le dijo a EL TIEMPO que la minoría en que quedó en el Congreso, tras la votación de las objeciones a la JEP, “es circunstancial”.



Pero aunque el presidente Duque ha dicho con insistencia que no hará transacciones burocráticas con los partidos para pasar sus proyectos en el Congreso, la posición minoritaria absoluta en que quedó en ambas cámaras podría hacerlo pensar en movidas ministeriales.



Las versiones que ruedan, sobre todo en medios de comunicación, de que Duque podría hacer cambios en su gabinete, también están motivadas por una circunstancia: en épocas pasadas, entre una legislatura y otra del Congreso, cuando las cosas no andaban bien, se hacían ajustes en los ministerios para mejorar las cosas en el Congreso.



Pero Duque, quien fue elegido con la promesa de “acabar con la mermelada” parece no trasnocharle que se haya quedado sin aliados fuertes en el Congreso, salvo el de su propio partido y los movimientos afines.



Claro que desde las mismas filas del uribismo se han echado a correr versiones sobre los posibles relevos en algunos ministerios.



Hace varias semanas José Obdulio Gaviria, un hombre clave del uribismo, les reclamó a varios jefes de cartera que no están haciendo lo suficiente para defender y apoyar al jefe de Estado.



Edward Rodríguez, representante a la Cámara por el uribismo, fue mucho más expreso en pedirle a la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, que se “haga a un lado”, recientemente durante la derrota por las objeciones en esa corporación.



Pero quienes rodean al Presidente en la Casa de Nariño aseguran que a Duque no se le pasa por la cabeza una “crisis de ministros”.



No se descarta que el mandatario, en las próximas semanas, haga algunos cambios en su gabinete (entre 3 y 5) pero, en todo caso, con toda seguridad, no se hablará de “crisis de ministros” en su gobierno, entendido este término como un cambio de todos o de la mayoría de los miembros de su gabinete, y menos para arreglar cuotas políticas.



