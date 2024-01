Razones por las que es importante acercarse diplomáticamente a África, según experta

La exdiplomática Clara Inés Cháves ha insistido en distintos espacios sobre la necesidad de tender puentes diplomáticos con los países africanos. Incluso, publicó el libro 'Un Camino al África, una puerta al mundo' para fundamentar su tesis. Ante la insistencia del gobierno Petro de la reapertura de embajadas en el continente, EL TIEMPO habló con la experta frente a la importancia de que esta administración esté mirando hacia dicho continente.

¿Cómo ve los acercamientos del gobierno de Gustavo Petro con África, sobre todo los viajes de la vicepresidenta Márquez del año pasado y la reiteración de la Cancillería de la importancia de las relaciones con estos países?

Es positivo el acercamiento con África, es el continente del futuro. Existe un desconocimiento total del continente. Para nosotros, podría ser un aliado estratégico para los intereses de la política exterior colombiana y para ayudar a posicionar al país en el contexto internacional, en particular en el contexto regional.

La exdiplomática Clara Inés Cháves.

¿Por qué es el continente del futuro?

Primero, tiene el 20,4 por ciento de las tierras emergidas en el planeta. La mayoría de sus tierras son inexplotadas y son fértiles. Es un tema de seguridad alimentaria para el mundo. Históricamente, África es la cuna de la humanidad y la mayoría de los desastres en el continente vienen de la potencias que quieren la riquezas de África. El desarrollo de gran parte de occidente se debe a toda las riquezas que se han extraído del continente.

Ellos tienen el 90 por ciento de las reservas de materias primas: el 70 por ciento de la reserva mundial de cobalto, que se necesita para hacer baterías; el 40 por ciento de la reserva mundial de oro; el 33 por ciento de diamantes; y recordemos que e gas y petróleo tienen una gran producción en el África. Por ejemplo, la guerra que se genera en Libia es por el control del petróleo. Recordemos que nigeria es el décimo productor del petróleo y viene en crecimiento. Una de las cosas que le preocupa a Francia es si le cierran la llave en algunos países africanos para seguir explotando recursos allí. Por ejemplo, el coltán, que se utiliza para la producción de productos electrónicos, tiene sus mayores yacimientos en la República Democrática del Congo.



Además de esto, podemos decir que en 2025 África tendrá una población joven igual a la de China y hacia 2050 habrá superado la cantidad de habitantes de otras zonas. Es una población joven mientras que el mundo aumenta su población anciana. Eso genera una importante fuerza laboral para el mundo. Además está la riqueza cultural, que se puede ejercer una diplomacia cultural con Colombia impresionante. Podemos desarrollar un poder blando para posicionarnos África tiene todas las características para ser el continente del futuro.

Hay críticas ya que ese enlace lo hace la vicepresidenta y no el jefe de Estado, Gustavo Petro ¿Qué importancia tiene que sea Francia Márquez la que lidere el enlace?

En Colombia, la Constitución no le da unas funciones específicas al vicepresidente por eso es que han dicho que sobra. Pero recordemos que la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez ocupó la posición de canciller en el pasado gobierno. Si Francia Márquez está bien asesorada y trabaja de la mano de la Cancillería, no veo por qué no pueda realizar estos acercamientos. Yo pienso que nosotros tenemos en crear nuevas embajadas y consulados en otras áreas del África, no solamente en fortalecer los lazos donde ya tenemos embajadas.



Debemos trabajar más en el África Central. Cómo es posible que Kenia, que es bastante alejada de esta zona, sea concurrente como embajada a 15 países. Hay colombianos en estas zonas y no todos tienen los recursos para hacer esos desplazamientos hasta Kenia. En el África central hay unos enlaces muy fuertes en temas culturales, lo vemos en el Carnaval de Barranquilla con la danza del Congo y con el rey momo, y no tenemos ninguna embajada.



Debemos mirar en los países africanos ver dónde nos conviene abrir embajadas. Por ejemplo Ruanda, pasó de ser un pais en conflicto a un país punta en tecnología. África tiene todas las condiciones para ofrecernos ventajas políticas y económicas para temas consulares y de embajadas. Lo importante es que la vicepresidenta tenga esa visión global.

África es muy grande, ¿cuáles son esos países en los que debería haber más atención por parte de Colombia?

Tenemos que mirar cuáles son los intereses de la política exterior colombiana para ver cuáles son los países que podrían llenar las expectativas. Por ejemplo hay un tema interesante que lidera el presidente Petro y es cambiar deuda externa por cuidado del medio ambiente. Por ese tema habría una forma de posicionarse en el África. Nosotros tenemos la Amazonía y ellos tienen el otro "pulmón del mundo", la cuenca del Congo.



En ese sentido podríamos ser aliados estratégicos en los temas ambientales. Las relaciones diplomático no debe mirarse solo en términos de importaciones y exportaciones porque es mucho más importante las relaciones políticas que lo comercial, sin decir que esto no es importante. Por ejemplo, al República del Congo es un país importante, pese a su tamaño, pero es un gran aliado estratégico.

Francia Márquez en África.

Toca empezar es a definir las prioridades del país para ver cuáles son los países en los que se debería abrir relaciones diplomáticas y embajadas. Por ejemplo, en el África Central tenemos relaciones, pero no embajadas, y las necesitamos. Pienso que teniendo en cuenta estos temas sería bueno pensar en Senegal y Ruanda.

¿Algún ejemplo a seguir?

Digamos, Brasil y Venezuela entendieron la importancia de estos países y tienen embajadas allí. Eso se traduce en apoyos en los órganos multilaterales. África tiene 54 países y esos apoyos no son nada despreciables, lo necesitamos. Por eso perdimos la anterior candidatura para la Corte Penal Internacional. No podemos despreciar el África. No es un derroche de plata, como algunos han dicho.

¿Se podría hablar que la falta de relacionamiento con el África tiene que ver con un racismo estructural?

Solo basta mirar cómo están los territorios colombianos donde están los afrocolombianos. Los miramos como colombianos de segunda clase. Y eso se traduce en que miramos con desdén al continente africano. Colombia siempre ha mirado al norte, y no quiero decir que no es importante, pero tenemos que diversificar. Solamente con Belisario Betancur comenzamos a mirar a los lados. Pero países como Chile comenzaron a mirar al Asia, miren cómo es la economía de ellos. En ese orden de ideas debemos mirar a los otros países y desarrollar las relaciones internacionales.

¿En qué se ha equivocado Colombia en ese relacionamiento con África?

Por desconocimiento se han equivocado los gobiernos colombianos. El mayor error es no fortalecer las relaciones con los países africanos. También se ha fallado en no incluirlas en su política exterior. Un verdadero liderazgo político debe tener en cuenta el orden y la agenda internacional en la globalización e interdependencia. Es crucial que los tengamos en cuenta para de ahora adelante generar políticas acertadas. La política exterior es una herramienta de posicionamiento a nivel mundial, pero también sirve a la política externa. Yo creo que nuestros líderes han fallado al no ver la importancia que tiene el África en las relaciones internacionales. Esto ha significado desperdiciar la oportunidad de ampliar relaciones exteriores con el mundo entero. Nos hemos quedado con Estados Unidos, la Unión Europea y otras potencias y nos olvidamos que debemos mirar a otras zonas.

Uno ve que en algunos gobiernos de derecha, como el de Uribe, se cerraron embajadas en África, y algunos progresistas como el de Samper y Petro se buscó ampliar relaciones. ¿Se ha convertido en un asunto ideológico las relaciones con África?

Sí. Desafortunadamente en Colombia se ha tomado un tono partidista en las relaciones internacionales y no hay una política de Estado de continuidad. Lo vimos en el proceso de paz. Nos hemos vuelto cortoplacistas y solo buscamos apagar incendios y eso no es bueno para la política exterior. Ahora vemos que si una política generó dividendos a un mandatario, el siguiente quiere acabarlo. Piensan todo en el marco de dividendos políticos y no entendemos que todos deberíamos unirnos en una sola bandera para desarrollar Colombia, sin importar si la idea fue de X o de Y.



Equivocadamente algunos mandatarios piensan que las relaciones diplomáticas solo deben leerse como relaciones de importación y exportación y en las cifras que generan en dólares o euros, cuando realmente las relaciones políticas son más importantes que las comerciales. Por ejemplo, vimos en 2003 que cerraron varias embajadas en Centro América y el Caribe porque leyeron las relaciones en términos comerciales y no se dieron cuenta que todos esos países habían votado a favor de las candidaturas de Colombia en los organismo internacionales, y eso era más importante que el tema comercial. Las relaciones diplomáticas no deben mirarse como si fuera una empresa. Así no es.

¿Por qué destinar todo un libro para hablar de las relaciones con África?

Por varias razones, no podemos desconocer en el actual orden internacional la importancia del África. En este momento, cuando Nigeria le dice que no le van a seguir proporcionando los recursos naturales, Francia va a tener problemas porque necesita esos recursos. Eso solo es un ejemplo de lo importante que es África en el actual orden internacional.



Segundo, yo viví en el África. Conozco las falencias y fortalezas, y encontré que es un continente desconocido en Colombia y en America Latina. Eso me hizo entender que es necesario que el país conozca del África, para que podamos mirar, sin colores partidistas e ideologías, la importancia que debe tener el continente para nuestra política exterior. Es una forma de posicionarnos a nivel mundial. Eso también nos permitiría empoderar a nuestra diáspora africana para mejorar su situación en los territorios y así sacar adelante las potencialidades del pacífico y caribe colombiano.