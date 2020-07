Las razones por las que EE. UU. rechaza las misiones médicas cubanas

La solicitud que hizo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero para traer médicos cubanos y atender la pandemia ha generado respuestas a favor y en contra.



El Gobierno colombiano rechazó la posibilidad de traer una misión médica cubana. El presidente Duque afirmó que “llamar médicos extranjeros es una situación de extrema necesidad”, agregó que "lo importante es tener claro que aquí no hay ningún sesgo ni discriminación con respecto a países, pero hay unos procedimientos que han sido establecidos con rigor".



Por su parte, Cuba dice que las críticas a los médicos de su país “son falacias infantiles” y defendió la capacidad científica de sus profesionales, al poner de referente a la Organización Mundial de la Salud.



Estados Unidos no se quedó atrás. Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos tomó, de un portal de noticias, la nota ‘La verdad sobre las misiones médicas de Cuba’, en la que afirman que las condiciones para los médicos son “abusivas”.



“Hoy más que nunca, los trabajadores de la salud son un recurso valioso. Pero las "misiones médicas" cubanas son explotación: una fachada para financiar la represión del régimen, y para sembrar división política. Médicos de Cuba y sus pacientes merecen algo mejor”, había escrito el secretario el 1 de mayo, el trino fue retomado por la cuanta de la embajada de Estados Unidos en Colombia este 27 de julio.



Hoy más que nunca, los trabajadores de la salud son un recurso valioso. Pero las "misiones médicas" cubanas son explotación: una fachada para financiar la represión del régimen, y para sembrar división política. Médicos de Cuba y sus pacientes merecen algo mejor. https://t.co/5aggCDMxXU — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) July 27, 2020

Así mismo, la embajada recordó que Estados Unidos ha destinado más de 30 millones de dólares en asistencia a Colombia durante la asistencia a la pandemia.



De la misma manera, la oficina de prensa del senador estadounidense Marco Rubio señaló como una “importante decisión” que Colombia no aceptara las misiones médicas cubanas.



“Importante decisión de nuestro aliado Colombia al no respaldar estas “misiones” cuyo único objetivo es enriquecer ilegalmente a la élite del régimen de Cuba. Los países de Latinoamérica no deberían ser partícipes de la explotación al personal médico por parte de la dictadura cubana”, escribió el senador.

Importante decisión de nuestro aliado #Colombia al no respaldar estas “misiones” cuyo único objetivo es enriquecer ilegalmente a la élite del régimen de #Cuba. Los países de LATAM no deberían ser partícipes de la explotación al personal médico por parte de la dictadura cubana. https://t.co/svsCQYdGFA — Senator Rubio Press (@SenRubioPress) July 27, 2020

Además, el pasado 18 de junio un grupo de senadores estadounidenses presentaron un proyecto de ley para castigar a los países que contraten misiones médicas de Cuba al considerarlos cómplices de la trata de personas.



El objetivo de los senadores -Rick Scott, Marco Rubio y Ted Cruz, estos dos últimos con padres cubanos- es frenar los ingresos que recibe Cuba de sus misiones médicas, que según los legisladores es de unos 7.000 millones de dólares anuales.



El proyecto de ley, llamado "Detener las Ganancias del Régimen Cubano", insta al Departamento de Estado a identificar a las naciones receptoras de misiones médicas como un factor a tener en cuenta al redactar el informe sobre trata de personas en el mundo.



Los legisladores indicaron que los países anfitriones de médicos cubanos estarán exentos de las sanciones siempre y cuando depositen directamente los salarios a los profesionales, hagan públicos los contratos y no realicen pagos adicionales a Cuba por sus trabajos.



"Estas misiones médicas parecen gestos de buena fe, pero realmente son usadas por Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel para llenar los cofres que financian la opresión del pueblo cubano. Este proyecto de ley aclarará quiénes son sus cómplices internacionales", dijo el senador Ted Cruz.



Por su parte, Rick Scott dijo que Cuba "ahora utiliza la pandemia del coronavirus para obtener ganancias a expensas de estos médicos" y consideró que "cualquier país que solicite asistencia médica de Cuba está apoyando la trata humana".



Con información de EFE

