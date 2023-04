En la noche de este sábado se conoció una carta de la Cancillería al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en la que le recordaba que el principio rector de las relaciones con China es “una sola China”. La carta causó incertidumbre, pues se conoció justo en la previa al viaje del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos y en medio de la continua tensión entre Taiwán y el gobierno chino.



(Puede ver: Néstor H. Martínez dice que ‘Tirofijo’ nombró a canciller Leyva vocero de Farc)

En la misiva, se reconoce las intenciones de esta administración en “profundizar las relaciones con las naciones de la región del Indo-Pacífico” , pero, al mismo tiempo, se recordó que las relaciones con la República popular de China, cuyo presidente es Xi Jinping, se desarrollan bajo la pauta de “una sola China”



Esta implica que, ante el diferendo entre Taiwan y la China , Colombia no reconoce la independencia de la primera, sino que consideran que ambas son partes de una misma unidad administrativa.



Bajo este principio rector, en la carta se le pide al ministro Ocampo que informe a otros miembros de su cartera que “la República popular de China y sus autoridades son el único Estado legítimo. Por lo tanto, Colombia no tiene relaciones diplomáticas oficiales ni semioficiales con la región de Taiwán, China”.



(Puede ver: 'La Cancillería no ha hecho ningún nombramiento fuera de las normas': Leyva)



En este mismo sentido, y “como consecuencia”, se le hizo énfasis a los funcionarios que “deben abstenerse de tener contacto, reuniones y/o manifestaciones de apoyo con funcionarios de la región de Taiwán”.



A pesar de que el documento causó curiosidad y dudas sobre un posible relacionamiento irregular con funcionarios de Taiwán, desde la Cancillería aseguran que es algo completamente “rutinario” y que se tiene que realizar.



“Es una circular que enviamos a todas las entidades del Estado recordando el principio de 'una sola China' como base de nuestras relaciones con este país. Eso lo hace la Cancillería rutinariamente”, fue la explicación que dio el canciller Leyva.



(También: Francia Márquez: los detalles del viaje de la vicepresidenta a África



Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se amplió esta información al decir que este tipo de comunicaciones deben hacerse con “cierta regularidad” ya que “algunos gobiernos regionales y locales algunas veces hacen actos que implican el reconocimiento de Taiwán, lo que genera la molestia del gobierno chino”.



En cuanto al motivo de la misiva a Ocampo, en la Cancillería señalan que fue de forma preventiva a varias dependencias del gobierno ante un evento que se realizó en el Congreso, en el que miembros de partidos de oposición “recibieron con carácter oficial a representantes de Taiwán”.



Han sido varias las ocasiones en las que miembros del legislativo colombiano figuran en eventos en el Congreso con representantes de Taiwán. Ante la necesidad de dicho “gobierno” de ganar reconocimiento internacional en contraposición a la República popular de China, cada evento es publicitado y destacado en sus espacios digitales como una forma de mostrar legitimidad e interlocución diplomática.

Facebook Twitter Linkedin

La Oficina Comercial de Taiwán en Colombia destaca en su sitio web varios eventos hechos en las sedes del Congreso colombiano. Foto: Pantallazo Oficina Comercial de Taiwán en Colombia

Facebook Twitter Linkedin

Evento en el Congreso en el que participan miembros de la Oficina Comercial de Taiwán en Colombia. Foto: Pantallazo Oficina Comercial de Taiwán en Colombia

Juan Sebastián Lombo Delgado

REDACCIÓN POLÍTICA