El lunes se conoció que Cielo Rusinque saldría del Departamento de Prosperidad Social (DPS) para ser la nueva jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro. Su cargo lo asumiría Laura Sarabia, que había salido del Ejecutivo por cuenta del escándalo de chuzadas a la niñera Marelbys Meza. Poco más de 24 horas después, se reversó la decisión.



Fuentes en Casa de Nariño confirmaron que el mandatario habría puesto freno a la llegada de Rusinque debido a sus múltiples salidas en medios para anunciar que iba a ser la nueva persona que iba a manejar la agenda del primer mandatario. “No le gustó al Presidente la imprudencia de Cielo”, comentaron cercanos al mandatario.



La funcionaria no solo dio múltiples entrevistas en medios de comunicación en la mañana del martes, sino que cercanos suyos habrían sido los que desde hace unos días hablaban del regreso de Laura Sarabia al Ejecutivo. Además, su círculo habría sido el encargado de filtrar a la opinión pública el enroque en el que ella pasaba a la jefatura de despacho y Sarabia a la dirección del DPS.

Cielo Rusinque y Gustavo Petro Foto: Tomada de Twitter

“Ella empezó a mover la cosa en medios desde hace unos días y pensó con eso se aseguraba el puesto”, comentaron fuentes de la Casa de Nariño. Cercanos al Pacto Histórico también apuntaron a este tema como unas de las principales razones de su nombramiento fallido. “Ese cargo requiere otro perfil: más reservado y prudente”, señalaron.



En este caso hay que recordar que justo después de la salida de Sarabia de la jefatura de despacho por cuenta del escándalo de la niñera, en la Casa de Nariño se habló de que la persona que asumiera sus funciones debía tener un bajo perfil. En la Presidencia siempre se manejó la tesis de que la visibilidad que obtuvo Sarabia en los últimos días, antes de que estallara la polémica, fue una de las razones que llevó a que tuviera fuerza el caso de Marelbys Meza. Rusinque en gira de medios habría sido una muestra de que no cumplía con esta exigencia.

Quiero agradecer al Presidente @petrogustavo su voto de confianza. No estaré por el momento en el gobierno. Si alguien sabe y tiene autoridad para disponer quien lo acompaña y donde, es él. No hay pulsos de poder en Casa de Nariño, allí la lucha diaria es por el bien de Colombia. — Cielo Rusinque Urrego🇨🇴🇫🇷 (@cielo_rusinque) August 30, 2023

También habría tenido peso los pronunciamientos de varios allegados al Pacto Histórico que cuestionaron la llegada de Rusinque a uno de los cargos de más cercanía al presidente. Le pesó su defensa al profesor Fabián Sanabria, vinculado a varios casos de violencia sexual, y su tendencia reaccionaria en defensa del Ejecutivo, que algunos consideraron que no era la adecuada para el cargo que iba a asumir.

Cronología de un nombramiento fallido

El lunes crecieron las versiones de que Cielo Rusinque salía del DPS para darle su lugar a Laura Sarabia. Cercanos a la primera le confirmaron a este diario que esta salía de la entidad para ser la nueva jefa de gabinete del Gobierno. No se confirmó la llegada de Sarabia a la entidad encargada de manejar el programa social del Ejecutivo.



En la mañana del martes, Rusinque hizo gira de medios por varias emisoras del país. Allí confirmó que asumiría el manejo de la agenda del presidente Gustavo Petro y que su reemplazo en el DPS iba a ser Sarabia. Horas después, hacia las 11 de la mañana, se publicó la hoja de vida de esta último en el sistema de aspirantes de la Presidencia. La inclusión de Sarabia en el sistema confirmaba su retorno al Ejecutivo.

Cielo Rusinque. Foto: Mauricio Moreno El Tiempo / Presidencia

Mientras ocurría esto, el primer mandatario cumplía agenda en eventos con el Sena, en el sur de Bogotá, y distintas actividades en Casa de Nariño: lideró la posesión del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Jorge Díaz y cumplió con su cita con el Consejo Gremial. Fue en estas horas que le mandatario habría tomado la decisión de que Rusinque no iba.



(Además: ¿Por qué Laura Sarabia parece ser indispensable para el presidente Petro?)



Hacia las 6 de la tarde, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO conoció que se había caído el nombramiento de la que iba a ser jefa de gabinete. No se dieron mayores razones. Es más, varios ministros confirmaron que no hubo mención alguna del tema durante el consejo de ministros de este martes. El mandatario no habría hablado con su gabinete sobre el reversazo.



En la mañana de este miércoles, Cielo Rusinque confirmó en redes sociales que salía del gobierno de Gustavo Petro. “Quiero agradecer al presidente Gustavo Petro su voto de confianza. No estaré por el momento en el Gobierno. Si alguien sabe y tiene autoridad para disponer quien lo acompaña y dónde, es él. No hay pulso de poder en Casa de Nariño. Allí la lucha diaria es por el bien de Colombia”, concluyó.



Su pronunciamiento dejó la puerta abierta para que este asuma otro cargo en el Ejecutivo. Esta ha sido cercana al Pacto Histórico desde el principio y goza de aceptación en algunos sectores de este. Si se sigue una tendencia, esta podría salir por un tiempo del Gobierno y luego retomar en un cargo distinto, tal como ocurrió con Laura Sarabia, la que la reemplazará en el DPS.