Desde finales de junio, el Ministerio de Justicia anunció su intención de presentar una reforma a la ley de víctimas. Para cumplir con esta tarea, la Unidad de Víctimas está liderando el proceso. En entrevista con EL TIEMPO, Patricia Tobón Yagarí, directora de la entidad, explicó los principales puntos de la reforma y cuáles serían las objetivos con esta.



Cada año cuando se hace el balance de la reparación de víctimas se dice que el panorama es desolador ante la cantidad y las dificultades para llevarla a cabo. ¿Cómo está actualmente la reparación?

Lo primero que hay que decir es que Colombia tiene un esfuerzo histórico muy grande para desarrollar una de las normas de reparación más progresistas en el mundo, es la ley 1448. Sin embargo, existe un rezago en la política de víctimas porque esta ley fue pensada para 3 millones de víctimas. Es insuficiente ante una realidad de más víctimas y que está aumentando cada día. Por el momento tenemos una cifra de más de 9.520.277 personas que se encuentran en el registro único de víctimas. Esto es un tema real que necesita atención. Sobre todo porque no son las únicas víctimas de conflicto porque hay un subregistro reconocido por la JEP y esto amplía la sitaución. Además, hay una realidad y es que la situación no ha mejorado y por eso la Corte Constitucional ha llamado la atención en temas como titulación y reparación colectiva. En la historia de la política de víctimas se ha indemnizado a más de un millón de víctimas con más de 9,5 billones, pero aún falta la mayoría. Tenemos un déficit en la atención de víctimas y este gobierno lo hereda. Al paso que vamos, si no se hace algo, la prorroga 10 años de la ley de víctimas será insuficiente para la reparación. Sabemos que no vamos a superar el déficit, pero este Gobierno va a contribuir a superarlo.

¿Por qué entrar a proponer una reforma a la ley de víctimas? ¿Ante ese panorama que nos describió, es insuficiente lo que actualmente hay en la ley?

Nosotros proponemos una reforma porque hay una realidad y un mandato del acuerdo de paz. Tenemos instituciones como la JEP y la Unidad de Búsqueda que toca articularlas con la política de víctimas. Igual hay otras instituciones creadas en el punto cinco del acuerdo en el que la centralidad de la reparación son las víctimas y esta es una exigencia hecha por las propias organizaciones. En segundo lugar, tenemos que garantizar desde el gobierno que haya una propuesta lo más consensuada porque desde que llegamos se han presentado distintos artículos relacionados con la política de víctimas y lo que nos ha dicho el presidente Petro es que debemos hacer esfuerzos por esas poblaciones que han sido vulneradas. Hay que acoplar la política de paz con la de víctimas.

En 2016 se firmó el acuerdo de paz, ¿por qué tanta demora para articular la política de paz y la de víctimas?

En el 2016 se estableció esta prioridad en el acuerdo. Entiendo que las víctimas venían participando en los procesos de reforma pero no se culminó. Ahora, nosotros llegamos y una de las consignas de este gobierno es avanzar en el cumplimiento del acuerdo.

Hubo una prórroga de 10 años en 2019, ¿ustedes se meten con el tiempo de vigencia de la ley?

En este momento estamos en una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda. Tenemos que revisar la temporalidad pero son discusiones técnicas y tenemos que entregar el documento de norma lo más técnico posible que permita ver las posibilidades reales para que esto pueda avanzar. Lo más importante es que los cambios que se hagan ayuden a mejorar la propuesta para que las víctimas puedan ser reparadas. Peor no es solo la fecha sino los esfuerzos para que en corto tiempo podamos responder al desafío de reparar.

Ante el panorama de victimización en el país, en el que sigue aumentando las acciones violentas, ¿el articulado que propone cómo atenderá esta situación?

Consideramos que es necesario que exista un sistema de información más articulado para que den cuenta del número de víctimas en e país. Existen diferentes sistemas que todavía requieren seguir mejorando la articulación. Por ejemplo, se debe articular de mejor forma la unidad de víctimas y las instituciones para la paz. En segundo lugar hay que hacer un trabajo para crear un plan de atención de víctimas para que participen las entidades territoriales y las entidades que hacen parte de sistema integral de atención integral a víctimas. La reparación integral no es solo la indemnización. Necesitamos entender que el tema es de oportunidades a una población muy vulnerable. Requerimos tender puentes y generar una conciencia social sobre los hechos victimizantes en el marco del conflicto armado. Hay una necesidad imperiosa en que la sociedad pueda tender puentes.

¿Cuáles son los puntos fundamentales de la reforma?

Uno es la articulación de las instituciones de la paz y la que atiende la política de víctimas. En segundo lugar está destrabar los cuellos de botella que hemos identificado en asuntos de registro y la coordinación del Estado con los territorios. Hay un aspecto fundamental y es la necesidad de buscar fuentes de financiación para atender a las víctimas.

Una de la quejas históricas ha sido que las decisiones administrativas para el reconociblemente de víctimas toman mucho tiempo, ¿qué va a hacer en este tema?

Más que un tema administrativo es un tema de fondos. La Corte Constitucional intervino solicitando un método técnico para que los más vulnerables puedan acceder a los recursos, sobre todo a la indemnización individual. Hay una deuda pública pero los recursos son insuficientes. El país tiene muchas necesidades y la política de víctimas termina siendo supeditada.



Usted dice que el problema es de fondos y el presidente Gustavo Petro ha dicho que es un tema de fondos, ¿qué propuestas hay en la reforma en esa línea?

Hay propuestas innovadoras como la estampilla províctimas, que es algo que históricamente las mesas de víctimas han propuesto. También hemos buscado la redistribución de recursos y programas para la paz. Es necesario que las víctimas participen con una centralidad importante. Por ejemplo, proponemos que el 30 por ciento de los OCAD Paz sean para beneficiar a las víctimas de esos territorios. También debemos revisar aspectos de las regalías y de la renta de distintos impuestos. Creo que es importante dar esa discusión. Somos un país que debe mejorar continuamente y tiene el reto de responder a realidades que desde hace mucho tiempo vienen señalando los jueces y las víctimas. Como gobierno escuchamos los reclamos y les buscamos dar solución.

Se había anunciado que el proyecto de ustedes iba a estar listo el 20 de julio, ¿qué pasó para que no fuera así?

Primero, las víctimas pidieron mayor participación y escucha. Segundo, las mesas de trabajo técnicas al interior del Gobierno. Ahora estamos en una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda porque necesitamos un concepto de viabilidad de estas propuestas. De eso depende la radicación, que esperamos entregarlas próximamente.

¿Hay alguna fecha tentativa?

Le estamos apostando para el 8 de agosto, pero no podemos dar fechas fijas.

¿Ha sido difícil el trabajo con Hacienda para el proyecto?

Esta es una apuesta de Gobierno, de todas las entidades, y estamos todos involucrados para buscar la mejor propuesta posible, con las realidades financieras, fiscales y políticas que tenemos. El Ministerio de Justicia lidera, pero también está el de Hacienda, el de Agricultura y cada uno de las entidades competentes.

El defensor del Pueblo presentó un proyecto propio y la bancada de la CITREP también tendrá su texto. ¿Qué pasó para que no fueran con un solo texto?

Respetamos todas las propuestas que se puedan dar en el Congreso. Consideramos que todos los proyectos son bienvenidos. Pero creo que la diferencia es la participación. Para nosotros era importante lograr la mayor participación técnica para lograr un trabajo riguroso que reconozca a la víctimas. Queremos salvaguardar un principio básico y es la no regresividad de la política de víctimas. La reforma es muy importante porque es la oportunidad histórica de superar lo que ya nos han advertido las cortes y por eso queríamos una participación plural. Además, hemos recogido las sugerencias de lo órganos de control y realizado mesas de trabajo con la JEP y la Unidad de Búsqueda. Hemos también trabajado con congresistas y con miembros de la CITREP. Lo que buscamos es que hay centralidad en las víctimas.

¿Ha leído el proyecto del defensor Camargo?

Lo hemos leído y creemos que es válido todo lo que busque aportar a la reforma.

¿Hay algún punto de este que no comparta?

Hay unos problemas estructurales que hemos observado y en los que debemos trabajar. Estos asuntos los hemos identificado y entiendo que la propuesta del defensor tiene un antecedente, pero lo más importante es que discutamos todo lo propuesta.

Hay un trancón legislativo y viene una época electoral. ¿Cómo van a hacer para que el proyecto no se hunda por falta de trámite?

Nosotros tenemos la responsabilidad de entregar la mejor reforma posible y estarán las víctimas con nosotros. Esperamos el mejor resultado porque esto requiere una conciencia social y humana porque es la realidad de cientos de personas afectadas por el conflicto armado. Confío en que el Congreso esté dispuesto a avanzar en este propósito.

De llegarse a aprobar el proyecto tal como lo tienen planeado, ¿qué se podría esperar en los próximos años con la reparación?

Esta es una oportunidad histórica para hacer conciencia para el estado de victimización en el país. No es lo mismo discutir una ley para tres millones de víctimas, como se hizo en 2010, que discutir para 9 millones de víctimas y los que están siendo victimizados en la actualidad. Esto no va a generar una reflexión como país para buscar salidas a la integración de la atención de las víctimas. Espero que este debate permita sacar soluciones a este problema.