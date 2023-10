Las razones de Petro para calificar ‘antro de corrupción’ plan de sustitución de Santos

Entre lo muchos temas que tocó el presidente Gustavo Petro en su Gobierno con el Pueblo en Tumaco, el tema de los cultivos ilícitos fue central. El mandatario habló del contexto tumaqueño, que ha sido una de las regiones donde más cultivos ilícitos ha habido y expuso su plan para industrializar la producción agrícola allí.



(Puede ver: Petro pide unidad a sus ministros para atender al pacífico y que no se "echen codo"



Sin embargo, en medio de su disertación, el actual presidente colombiano se fue en contra de la gestión de uno de sus antecesores, Juan Manuel Santos, específicamente en el manejo del plan de sustitución de cultivos ilícitos.



En primer lugar, Gustavo Petro cuestionó el enfoque individual de este programa: “El modelo que creó Santos para la sustitución de cultivos es individual, este pagó una plata cada mes, era la idea, te pago una plata cada mes y tú rompes la hoja de coca y empiezas a sembrar otra vaina, por ejemplo, café robusto”.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro desde Tumaco. Foto: Presidencia

Luego, cuestionó la ejecución y dijo que “la plata no llegó”. El mandatario aseveró que hubo varias irregularidades en el manejo de los recursos por parte de operadores a los que se les entregó el dinero para que manejaran el plan de sustitución.



(También: Petro culpó a fallo de la Corte para no hacer gobierno de una semana en el Pacífico)



“Las administraciones contrataron unos intermediarios que llaman operadores, metieron la plata en fiducias y los operadores se tumbaron la plata, o no, los operadores se tumbaron la plata de los campesinos”, dijo Gustavo Petro.



Bajo este panorama, el presidente fue categórico: “a política de sustitución de cultivos generada en el gobierno de Santos es un antro de corrupción”. Para este, la política no funciona y se corre el riesgo de que la corrupción “nos va a ahogar a nosotros mismo”

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

A consideración de Gustavo Petro, no funciona que un campesino busque erradicar voluntariamente las plantaciones de coca pero no llegue el dinero desde el Gobierno para ello, “ahí se fregó”.



(Además: Petro tramitará decretos de emergencia en La Guajira como proyectos en el Congreso





En esa línea, no hizo una propuesta puntual de cómo debería ser la sustitución, pero dijo que deben ser coherentes con la estructura actual. “Lo que funciona es que todo el territorio cambie y ahí va cambiando la familia campesina y todo el mundo, va cambiando alrededor de otras lógicas, pero para eso todo el Gobierno tiene que ponerse coherente alrededor de esa estructura, de esa coherencia”, concluyó.