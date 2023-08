La vicepresidenta Francia Márquez estuvo este lunes en el Consejo Nacional Electoral (CNE). La razón fue el llamado del tribunal para que ahondara en la solicitud hecha por Cha Dorina Hernández para que el movimiento de Márquez, “Soy porque somos”, tenga personería jurídica.



En un principio se especuló que su presencia tenía que ver con las pesquisas por presunta financiación irregular que lleva a cabo el tribunal electoral sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro. Sin embargo, se confirmó que nada tuvo que ver este asunto con su visita.



Hubo polémica debido a que la presencia de Márquez coincidió con la de una figura del Pacto Histórico que estaría en el tribunal rindiendo cuentas por el caso de presunta financiación irregular. No obstante, el equipo de comunicaciones de la segunda del Ejecutivo confirmó que su visita solo tuvo que ver con el tema de la personería.

Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

La semana pasada, el CNE envió una comunicación a Francia Márquez, Cha Dorina Hernández y Ariel Rosebel Palacios para que dieran declaración “sobre los hechos relacionados en la solicitud de reconocimiento de personería jurídica del movimiento político Soy porque somos”.



La citación era para este 14 de agosto a las 9:30 de la mañana. Tras salir de la diligencia, la vicepresidenta no dio mayores declaraciones. Aunque la vicepresidenta no hizo la solicitud de personería, esta tuvo que asistir debido a que entre la argumentación de los solicitantes se señaló que la vicepresidenta hace parte de "Soy porque somos". En el tribunal, Márquez volvió a aclarar que no hizo el pedido, pero que lo secundaba.



La representante Cha Dorina Hernández ha liderado la solicitud para ‘Soy porque somos’ tenga personería jurídica. En este caso, la solicitud se hizo mediante la figura de escisión. Hace unos meses se pasó la solicitud al Polo Democrático para la división y estos aceptaron.



Ahora será el CNE el que decida. Fuentes en el tribunal electoral confirmaron que la argumentación para la solicitud de personería se fundamentó en que hay una plataforma política que incluye el cargo de Márquez y que aun así no tienen el reconocimiento político. Asimismo señalaron que en ocasiones anteriores han llevado candidaturas y que incluso hay un ideario político que debe ser salvaguardado con el reconocimiento como partido.