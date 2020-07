Las pullas del presidente Duque a Claudia López

En una intervención ante directivos de la Asociación colombiana de las micro, pequeñas y medianas empresas (Acopi), el presidente Iván Duque afirmó que el Gobierno Nacional está trabajando en equipo con las administraciones locales porque es consciente de los desafíos que implica la pandemia del covid-19, pero también aprovechó para lanzarle unas pullas a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sin mencionarla.



“Yo soy consciente del desafío que hay en Bogotá, del desafío que hay en Medellín, del desafío que hay en Cali. Pero estamos trabajando como equipo y ayudando a los gobernantes locales para tomar las mejores decisiones, con focalización, porque la información que se tiene hoy casi que permite, en una ciudad como Bogotá, ver la tasa reproductiva del virus en localidades”, dijo este martes el jefe de Estado



En el marco de su intervención virtual, Duque insistió en que el Gobierno no entra en el debate que contrapone la protección de la vida y la salud con el desarrollo económico y social.



“Aquí nosotros no entramos a ese debate politiquero, demagogo, de tratar de contraponer la protección de la vida y la salud con el desarrollo económico y social, porque esto es palabrería barata”, dijo. La alcaldesa de Bogotá ha insistido en que la reapertura de algunos sectores productivos es contraproducente en lucha contra el covid.



El mandatario dijo que hay que proteger la vida y la salud, “porque sin vida y salud no tenemos desarrollo empresarial y social, pero sin desarrollo empresarial y social no tenemos buena salud”.

El mandatario insistió en que el Gobierno Nacional ha trabajado con el enfoque de que la llave de la gradualidad para la recuperación de la vida productiva corresponde a los alcaldes, lo cual no significa una transferencia de responsabilidad, porque se sigue trabajando de la mano con ellos.



“Por eso se ha trabajado con ese enfoque: que la llave de la gradualidad les corresponde a los alcaldes. Pero no es una transferencia de responsabilidades para que los alcaldes sean los que tengan que asumir toda la tarea. No. Seguimos trabajando con ellos", sostuvo.



Y enseguida fue claro al señalar que frente a la situación actual no debe responderse con reproches y buscar culpables, sino que se trata de mantener una actitud de solidaridad, siempre buscando la forma de mitigar los efectos de la pandemia.



“Esto no es de reproches, esto no es de inculpaciones. Si el problema crece, entonces busquemos a ver cómo nos salimos de responsabilidades. No. Todos tenemos que entender que aquí el papel es ser solidario. Que si en alguna ciudad se crecen los casos, no podemos empezar a ver quién es el culpable, sino cómo lo enfrentamos, cómo lo mitigamos, cómo lo resolvemos”, dijo Duque. Hay que recodar que la alcaldesa de Bogotá ha sido crítica de algunas medidas de la Casa de Nariño.



“Esa es la razón por la cual, como Presidente de la República, yo no estoy contestando ningún tipo de agresión ni de señalamiento ni, mucho menos, dejándome llevar por la pequeña política para distraernos. Estamos en medio de una pandemia y esto requiere concentración, foco y grandeza, además”, agregó sin mencionar a nadie.



“Cuando digo grandeza me refiero es a no dejarnos llevar por las cosas pequeñas, triviales, sino que entendamos que aquí todos caminamos”, destacó el jefe de Estado.



Al reiterar que el país no puede dejarse llevar por la lucha falsa de clases que rompe la armonía fraterna entre empleadores y trabajadores, Duque expuso que no se puede permitir que “en este país sean protagonistas los discursos de la destrucción, cuando aquí todos tenemos que construir”.



“No podemos dejar que el debate de las políticas públicas esté regido por la bajeza, cuando lo que necesitamos es más altura para construir con las ideas de todos, sin sesgos y sin ismos”, afirmó.



El Jefe de Estado reiteró que los colombianos no pueden permitir que las agresiones sean más importantes que las soluciones, y que hay que estar por encima de la que llamó “eventual oportunidad electorera”.



En lo que tiene que ver con la lucha contra el coronavirus dio que esa tarea no es solamente del Presidente ni es un tema de liderazgos individuales ni de protagonismos individuales.



“El coronavirus nos ha mostrado una cosa: que esto solamente lo ganamos con actitud colectiva, y la actitud colectiva tiene que dejar a un lado las pequeñeces, la politiquería, las ambiciones y concentrarnos en la solidaridad”, dijo.

Día Sin IVA

Durante su intervención, Duque dijo que los tres días sin IVA fueron una promesa de campaña que se implementaron a través de la Ley de Crecimiento, por lo cual se pusieron en funcionamiento.



Dijo que hoy se saben los retos que tienen esas actividades porque las dificultades que se tuvieron, especialmente con el primero, no se pueden volver a repetir.



“Cuando hemos visto el comportamiento de las tasas de contagio, cuando se ha dicho que esto es por culpa del día sin IVA, claramente hoy no hay ninguna información que permita establecer esa correlación”, dijo el jefe de Estado.



La alcaldesa de Bogotá ha señalado que el primer día sin IVA fue un factor de contagio.



“Aquí no se trata de echar culpas sino de aprender de los proceso para construir adelante”, dijo Duque.



POLÍTICA

