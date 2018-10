Las duras pullas del presidente Duque a las cortes y a la JEP

El presidente Iván Duque al posesionar a cuatro de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia les hizo algunas “reflexiones” a las altas cortes y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Duque comenzó por hacerles una invitación para que sean “absolutamente implacables con la corrupción” .



Durante su intervención en la Casa de Nariño, el jefe de Estado les pidió que “ejerzan su función de magistratura al servicio de la verdad y para que podamos lograr que en la independencia de los poderes no medre la política tratando de inclinar la balanza en una dirección o en otra”.

El jefe de Estado les pidió que mantengan esa reciedumbre necesaria para que el magistrado solo desee el honor al momento de culminar su carrera



“En los últimos días se ha hablado mucho de choque de trenes, pero yo he hecho declaraciones que creo que no podemos dejarnos llevar a los conflictos institucionales. Los magistrados también deben ser humildes cuando reciben observaciones de otro ente y que alertan sobre riesgos que pueden estarse presentando en las estructuras de las jurisdicciones”, les dijo Duque.



El presidente también les dijo que “no podemos dejarnos llevar simplemente a la confrontación, tenemos que saber escuchar y donde quiera que haya corrupción enfrentarla con total determinación, donde quiera que haya influencia indebida, denunciarla y desarticularla, pero no podemos satanizar el papel investigativo de los órganos que la Constitución ha creado para cumplir con esas misiones”.



El mandatario les recordó que lo que menos necesita Colombia es que alimentar conflictos cuando hay enemigos comunes como la corrupción.



Al referirse a la JEP recordó que es cierto que en aras de consolidar la paz se crearon instancias transicionales que él como Presidente ha respetado.



“Que así como todos le estamos apostando a esa transición exitosa, también tenemos que mantener una línea implacable con los que quieran persistir en la criminalidad y la ilegalidad. Quienes violen los acuerdos persistiendo en la violencia deben ir a la justicia ordinaria y deben recibir una sanción severa”.



