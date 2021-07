Las propuestas de la ciudadanía y el reto electoral

El estallido social en que estamos sumergidos estos últimos meses no debe tomarnos por sorpresa. La cuarta medición con el Barómetro del Capital Social de Colombia (Barcas) lo predijo: una situación de caos, populismo y carencia de gobernabilidad que, con una chispa, se encendería.

Efectivamente, por un proceso de atomización de la sociedad, fruto de la carencia de eslabonamiento legislativo de los ciudadanos con este poder y el aumento de la informalidad laboral, venían acompañados con un marcado aumento del oportunismo. El 88 por ciento de los electores no recordaban por quién habían votado en ninguna de las elecciones legislativas anteriores: desde concejales a senado; eslabonamiento cero.

Atomización y oportunismo registraban la erupción de la anomia: la carencia de compromiso de los ciudadanos con las instituciones y su concomitante comportamiento antisocial. La chispa llegó en forma de pandemia, en la que terminamos con 22,2 millones de pobres y una propuesta de reforma tributaria que castigaba los segmentos medios y bajos de la sociedad.

La crisis puso en evidencia la ausencia de instituciones que procesen los conflictos de la sociedad –no tuvieron qué decir o hacer–, más notablemente las instituciones políticas. Los actores del conflicto fueron asaltados con acusaciones sobre su falta de representatividad, especialmente el Comité Nacional del Paro (CNP), que no podía pactar nada porque segmentos importantes como la juventud y la primera línea no se sentían representados por él.

Pero esa falta de representatividad, nos muestra el Barcas, se extiende a todas las organizaciones de articulación vertical: partidos políticos, gremios o sindicatos no cobijan segmentos importantes de la sociedad, y esta confía muy poco en ellas. En el imaginario colectivo hablamos de ellas, pero cuando examinamos empíricamente qué tan representativas son, encontramos que son entelequias del lenguaje a las cuales nos referimos, pero que comprometen tenuemente la sociedad, igual a lo que se le acusa al CNP.

El paro, que en gran parte intentó mantenerse en su derecho de protesta legítima, se extendió por el país con asonadas en las que toda clase de actores produjeron bloqueos de vías que causaron un enorme daño económico y la destrucción de bienes públicos: caos y oportunismo anómico evidentes en Cali y el portal de las Américas en Bogotá. Por otro lado, la acción del Esmad y la policía hizo evidente la reversión en materia de derechos humanos impuesta desde el primer día del gobierno Duque.

La respuesta de las institucionalidades fue buscar darles subsidios y otras cosas. Las propuestas van desde las más populistas, como la de la Renta Básica de Emergencia, que comprometía a gastar, en su formulación inicial y en un cortísimo tiempo, más de 50 billones de pesos, sin tener en cuenta la sostenibilidad fiscal del Estado.

Sin este elemento de racionalidad fundamental, sin tener que enfrentarse a la restricción dura que significan los recursos limitados, es fácil prometer y hacer demagogia. Pero la revuelta no solo está pidiendo cosas. Como lo expresó la primera línea, lo que sienten es un rechazo a la oferta de la hegemonía, no les hace ningún sentido. Lo que está en juego es la legitimidad de toda esa institucionalidad, carencia que se trae a cuento con facilidad sin entender las profundas consecuencias sociales que estamos mencionando.

Dada la dificultad de llegar a un acuerdo entre CNP y Gobierno (“mínimos imposibles y máximos inamovibles”, según Jorge Giraldo Ramírez), las partes se saldrán como puedan de la coyuntura con el modo usual entre nosotros: dilatando, ampliando los frentes de diálogo; pero el problema real: que la oferta de la hegemonía es ilegítima, no se habrá tocado. Esto solo se resolverá en la contienda electoral por la presidencia.

Cuál reforma

¿De qué reformas estamos hablando? Uno de los cambios fundamentales de la Constitución del 91 fue el paso de la soberanía de la Nación al pueblo. Si bien este cambio se expresó de varias maneras en lo que quedó en ella, en el tema fundamental de definir ante quién responderían los elegidos en el Legislativo (artículo 133), quedó truncado.

Es en ese sentido que al observar las propuestas de ajustes institucionales de los candidatos, se debe estar atento a si ellas son sociocéntricas o Estado-céntricas, es decir, si se orientan a involucrar a la ciudadanía planteando un proyecto de construcción de ella, que estructure oportunidades de adquisición de habilidades políticas amén de un fortalecimiento de la sociedad civil, o, por otro lado, una orientación a crear una gobernabilidad dirigida a permitir un manejo tecnocrático del Estado, en la que este último pueda tener garantizado el mando para ejercer su acción.

Sin embargo, el pueblo no ejerce su soberanía sin que haya una estructura para su movilización; no se trata de ejercerla ni como horda ni como masa. Avritzer indica cómo en la tercera ola de la democracia la ciudadanía encuentra una estructura de movilización para que esta no arrase el Estado ni se quede en la segunda ola, en la que el ejercicio de la ciudadanía termina con el voto.

Es con esta perspectiva que debemos observar las propuestas de reforma. Un elemento fundamental de esta construcción de ciudadanía es generar en ella la racionalidad fiscal y la conciencia sobre los recursos limitados para no caer en el populismo. Para ello se requiere una arquitectura institucional que conforme ámbitos donde la ciudadanía tenga que asumir colectivamente los inevitables dilemas de inversión y donde pueda comprender por qué los recursos son limitados y se deben priorizar.

Fedesarrollo acaba de publicar un tomo que en su capítulo de reformas institucionales nos permite contrastar su diseño Estado-céntrico con lo que sería uno sociocéntrico, comenzando por la protuberante ausencia de un proyecto de ciudadanía.

Pero es en lo electoral donde el contraste es más evidente al plantearse como premisa la lista cerrada para todas las elecciones legislativas en una falsa dicotomía con el voto preferente, como si este fuera la única alternativa para modificar el régimen electoral. La lista cerrada es una propuesta para asegurar la gobernabilidad; en lugar del Gobierno negociar con cada parlamentario en cada caso, negocia con unos partidos que además se convierten en la coalición de gobierno frente a la oposición, esquema con nefastas consecuencias. La lista cerrada parece resolver el desorden del voto preferente, pero no resuelve el problema fundamental: la representación, el cero eslabonamiento legislativo. La lista cerrada presentaría en el tarjetón la escogencia entre varios partidos en la que, para cada una de las cinco elecciones legislativas, el votante marcaría una casilla, reproduciendo el problema actual, en el cual no sabe por quién se está votando. Y esto no puede ser distinto cuando los candidatos no aparecen con nombre y foto en el tarjetón.

La discusión sobre la fórmula electoral se perpetúa entre lista cerrada/voto preferente sin tomar en consideración alternativas inventadas ya hace 70 años en Alemania: el sistema mixto que elige 50 por ciento por lista cerrada y 50 por ciento por distritos uninominales, territorios más pequeños de aproximadamente 300 mil habitantes en la propuesta para Colombia; sistema que precisamente permite la representación sin caer en los sistemas uninominales puros donde el ganador se lleva todo, como los de Estados Unidos e Inglaterra, donde no existe proporcionalidad entre votos y curules.

En estos, por lo menos los ciudadanos sí saben quién es su representante y a quién llamar a cuentas pues allí se eligen los representantes por distritos uninominales. En estos, cada partido inscribe un solo candidato y de esos el que saque más votos se queda con la curul. Esto resuelve un problema consuetudinario en Latinoamérica: la ausencia de accountability, la posibilidad de que el representante elegido se haga responsable ante sus electores por el mandato otorgado por ellos, y que estos lo llamen a cuentas.

Lo que falta

En la carta del 91 quedaron varios elementos para concretar la soberanía en el pueblo: los mecanismos de participación, la democracia directa, la defensa de derechos con la tutela y los derechos de petición, y la muy central democracia deliberativa. Esta última tiene su expresión más fuerte en los procesos de planeación participativos en los que los ciudadanos de un territorio deliberan entre ellos para priorizar en qué se deben invertir los recursos disponibles asignados a ese territorio.

¿Por qué los mecanismos deliberativos? Porque sin oír a otros, la mayoría de las personas no tienen opiniones formadas sobre muchos temas. Por eso requieren oír a otros para formarse un criterio y someterlo a las opiniones de los demás.

Este proceso de aprendizaje, de deliberación, de ponerse en la posición de otros ante limitaciones fuertes como las presupuestales generan una racionalidad colectiva. Permiten a los participantes aprender sobre lo público y saber, en primer término, cómo se invierten los recursos, para así ejercer control social y colectivo, y, finalmente, sobre qué llamar a cuentas al identificado representante.

El aprendizaje de la ciudadanía, entender qué es prioritario colectivamente para sus compañeros de territorio, es lo que define la democracia deliberativa y el proyecto de ciudadanía ausente en las propuestas Estado-céntricas. En estas, quien adquiere habilidades es el Estado y no los ciudadanos; estos terminan expresándose cuando se deposita el voto, la segunda ola mencionada.

Una habilidad crítica es la capacidad de lograr acuerdos, medida por el Barcas, que muestra su precipitada caída. La adquisición de habilidades cívicas y políticas crea el círculo virtuoso que debería estar explícitamente presente en cualquier propuesta de reforma institucional. El diseño y perfeccionamiento de los ámbitos donde estos procesos de aprendizaje se den es la prueba ácida de tales propuestas.

Colombia no se está despertando a tales ideas y diseños presentes desde el 91. Desgraciadamente, el Barcas nos muestra que en la última medición (2017) estamos peor en el conocimiento y uso de los mecanismos de participación, y de forma más grave en los deliberativos, que cuando los estábamos estrenando (1997).

Los consejos territoriales de planeación (CTP) han tenido dificultades especiales, comenzando con la desinstitucionalización en su conformación; adicionalmente, los recursos que deben priorizar a menudo no se hacen públicos, cuando el Ministerio de Hacienda podría proveer una información completa y confiable de ellos. Estos elementos plenamente identificados se buscaban subsanar en la reforma de la ley de planeación ordenada en los acuerdos de paz, que el gobierno Duque decidió ignorar.

No sobre enfatizar que la planeación participativa local tiene una gran relevancia, pues este nivel entre el distrito especial y el barrio o la comuna tiene el tamaño comprensible para los ciudadanos. Si estos territorios son muy pequeños, sus habitantes quedan encerrados socialmente en estos, como sucede dramáticamente en Cali. Allí, los costos burocráticos de atender 22 comunas impiden descentralizar funciones a tales unidades y dejan la ‘tierra de nadie’, mas allá del barrio, sin quién la considere propia.

Las tres grandes fuerzas que se disputarán la contienda electoral del 2022 tienen latentemente visiones distintas, proyectos de ciudadanía que les proponen a sus simpatizantes. Los electores deben discernir tales propuestas con claridad: son las propuestas de qué piensan hacer con nosotros cuando los elijamos. Mientras tanto, las condiciones que generan caos y anomia solo se ahondan.

JOHN SUDARSKY*

Para EL TIEMPO

* Presidente de la Corporación para el Control Social, Contrial, fundada por Sudarsky en 2013.