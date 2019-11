Las precisiones de Duque sobre reformas pensional y laboral

El presidente Iván Duque, al intervenir este viernes en la clausura del Congreso Nacional de Cajas de Compensación anunció que salía a desvirtuar una serie de falsedades sobre su gobierno, como que está preparando un golpe a las pensiones.

Duque dijo que estamos en momentos en los que en América Latina se ven turbulencias sociales y algunos llaman a la destrucción y en la región hay quienes quieren exacerbar odios y no concordia



Y no paró ahí sino que agregó que muchos han apelado a falsedades a mentiras para tratar de generar sentimientos de agravios en la sociedad.



"Algunos han tratado de señalar como motivación para exacerbar esas realidades en Colombia que este gobierno supuestamente atenta contra los trabajadores", dijo Duque.



En este punto el jefe de Estado aseguró que en estos 15 meses se ha demostrado el interés del Gobierno de defender a los trabajadores del país, como el hecho de que se haya autorizado el aumento del salario mínimo más alto en los últimos años.



"Eso muestra con la evidencia que las mentiras son solamente para hacer daño, porque aquí hay genuina voluntad de buscar esa concertación para el bien de Colombia", destacó.​

Desvirtúa falsedades

En su intervención el mandatario comenzó por señalar que no es cierto que su gobierno esté preparando un golpe a las pensiones.



“Mentiras. Nuestro Gobierno tiene claro que esa discusión la vamos a abordar también en la Mesa de Concertación, porque esa tiene que ser la posibilidad de toda la sociedad para que cerremos la brecha más grande, y es la brecha de falta de cobertura pensional”, dijo Duque.



Y esto lo sustentó con cifras. Dijo que no podemos seguir siendo un país donde solamente uno de cada cuatro mayores de 65 años tiene acceso a una pensión.



“Dicen también que el Gobierno Duque está preparando una reforma laboral para masacrar a los trabajadores. Mentira, porque nosotros estamos llevando esa conversación a la Mesa de Concertación Laboral”, destacó.



Tras esto agregó: “Dicen, además, que el Gobierno Duque está proponiendo que los jóvenes tengan un salario mínimo inferior a los demás. Esa es una gran mentira, porque nosotros no estamos a favor de pauperizar el empleo de los jóvenes, sino, todo lo contrario, de buscarles oportunidades”.



También dijo que se ha tratado de decir que el Gobierno está buscando, de todas las maneras, reducir el salario mínimo. “Cómo se equivocan los que apelan a esas mentiras, porque un Gobierno que logra el mayor aumento del salario mínimo concertado en esta figura tripartita, en 25 años, está haciendo todo lo contrario”, destacó.



Por esto, Duque fue enfático al resaltar que “no vamos a dejarnos que las falacias sean las que motiven el odio y la confrontación”.



Igualmente reiteró que no es cierto que su gobierno quiera acabar con Colpensiones



El mandatario dijo que estamos en momentos en los que en América Latina se ven turbulencias sociales y algunos quieren exacerbar odios y no concordia.



“Es más: muchos han apelado a falsedades, a mentiras, para tratar de generar sentimientos de agravio en la sociedad”, aseguró.