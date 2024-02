Las polémicas que ha protagonizado el embajador en México, Moisés Ninco Daza

El embajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza, ha sido protagonista de algunos escándalos en su etapa como diplomático. Se le ha criticado su falta de experiencia para asumir el cargo y recientemente, revivieron los señalamientos de un posible uso indebido de la sede de la embajada en Ciudad de México.



El presidente Gustavo Petro posesionó a Ninco Daza en febrero del año pasado y desde ese entonces se criticaron los méritos que se tuvieron en cuenta para nombrarlo como jefe de esa misión diplomática. También se reparó que no tiene un título universitario.



El decreto 0190 del 2023, por el cual se "autoriza la compensación de requisitos y se hace un nombramiento en la plaza de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores", señala algunos de dichos méritos.

Moisés Ninco (der.) durante su nombramiento como embajador en la Casa de Nariño.

Se tuvo en cuenta que el ahora embajador participó en el tercer simposio de estudiantes de Política y Relaciones Internacionales llamado 'Novedad y cambio en los sistemas políticos' del 5 al 6 de agosto de 2014, el cual fue organizado por la facultad de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda.



Además, se incluyó que Ninco participó en el modelo de la Organización de las Naciones Unidas el 3 de mayo de 2015, organizado por la Universidad de la Sabana. En este, dicen, fue destacado como "representante sobresaliente".

En su experiencia laboral, resaltan que trabajó en la unidad de trabajo legislativo del exsenador Gustavo Bolívar. Allí se encargó de la coordinación y estrategia de publicidad.



En la campaña política del presidente Petro, tuvo el cargo de 'argumentario'. Fue asesor del Partido Unión Patriótica ,y por último, destacan que fue un líder juvenil.



Dentro de su trayectoria, como se evidencia, no hay nada que acredite alguna experiencia en el campo diplomático.



Pese a esto, y como en Colombia la ley permite que estos nombramientos no sean de personas de carrera diplomática obligatoriamente, la Comisión Evaluadora de Méritos resolvió por mayoría recomendarle al presidente Gustavo Petro autorizar la compensación de los requisitos para ocupar el cargo de embajador en México.Eso sí, la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, fue la única de los tres miembros que mostró su desacuerdo con aprobar dichos méritos. EL TIEMPO en su momento reveló que Montoya se negó a avalar la hoja de vida del hoy embajador.

Moisés Ninco Daza, embajador de Colombia en México.

En el documento que conoció este diario, la rectora dice sobre la experiencia laboral de Ninco que "considera no es indicada para el papel fundamental que asumirá el señor Álvaro Moisés Ninco Daza, si se tiene en cuenta la responsabilidad con el país de los Estados Unidos Mexicanos y la importancia como aliado comercial, político, económico, entre otros".



El acta reseña que Montoya señaló que "por parte de la Rectoría de la Universidad Nacional, no se está de acuerdo con que se aplique lo establecido en el artículo 11 del Decreto Ley 770 de 2005, para que en razón a los oficios y saberes de Ninco Daza se pueda compensar excepcionalmente los requisitos para desempañar el cargo de embajador (...)".

Una declaración poco diplomática

Embajador Moisés Ninco y presidente Andrés Manuel López.

En marzo del año pasado, el embajador emitió una polémica declaración que para algunos se interpretó como una intromisión en los asuntos internos de México, algo que según las normas diplomáticas está completamente prohibido para los embajadores.



El diplomático señaló que el narcotráfico constituye una amenaza para la humanidad y que no hay otra opción que dialogar con los carteles.



"Nosotros estamos encargándonos de nuestros grupos (sic). Yo espero que, en ese mismo sentido, el Gobierno de México esté haciendo esfuerzos y lo que vamos a hacer es articular esos esfuerzos. No hay otra opción, no hay otra opción, porque tenemos problemas que ponen en riesgo la existencia de la humanidad, como el narcotráfico y la criminalidad", dijo el embajador en un acto celebrado en la ciudad mexicana de Morelia.



En ese entonces, añadió que Colombia ya atravesó por todo por lo que hoy vive México. Sin embargo, matizó y dijo que el diálogo con los carteles del narcotráfico no significa necesariamente sucumbir ni someterse a estos grupos, a los que, según dijo, Colombia estuvo sometida a través de su propio aparato institucional.



Embajador Moisés Ninco Daza.

Fue incluso más allá. Cuando una periodista le preguntó si someterse a ese diálogo no es "tirar la toalla", apuntó que "Colombia viene de tirar la toalla y someterse a grupos a través de gobierno que coayudaron al narcoestado".



Y añadió: "México también. Y no lo digo yo, sino una sentencia de un tribunal en Nueva York; y nosotros (en Colombia) estamos cambiando eso", remató el embajador, en referencia a la reciente condena contra el exsecretario de Seguridad de México Genaro García Luna por narcotráfico en Estados Unidos.

Estas declaraciones no cayeron nada bien al interior de la Cancillería.

Señalamientos de acoso laboral

La Unidad Investigativa de este diario ha registrado el complicado ambiente interno que se vive en la embajada por cuenta de la tensa relación que hay entre Ninco Daza y el cónsul Andrés Hernández, muy cercano también al presidente Petro.



Según denuncias que han llegado a la Procuraduría por presunto acoso laboral, Ninco empezó a ejecutar labores propias del consulado a cargo de Hernández y le habría notificado que le iba a quitar estados a cargo de este.



"Se le canceló a Hernández un desplazamiento a Tijuana y se le dio la instrucción de que se le prohibían reunirse con autoridades locales. El caso escaló hasta la Cancillería, en donde le quitaron al embajador Ninco la potestad de aprobar los desplazamientos del señor cónsul", le explicó a la Unidad Investigativa de EL TIEMPO una fuente enterada.

Andrés Camilo Hernández, consul de Colombia en México.

Cuando se conoció esta situación, Hernández dijo: "Guardaré silencio y dejaré en manos de las entidades competentes las decisiones del caso. Seguiré atendiendo mis funciones como lo he venido haciendo desde el primer día, siempre con responsabilidad, humildad y lealtad, cumpliendo con el país, la constitución y la atención a los connacionales. La gestión y el trabajo realizado junto con mi equipo, será y es nuestra respuesta". Ahora bien, Hernández también se pronunció sobre la más reciente polémica que de nuevo tiene en el centro de la controversia a Ninco.

No tengo nada que ver y la sede del consulado está ubicada en otra dirección distinta.



Cada quien que responda por lo que pasa en sus lugares de trabajo, yo no tengo nada que ver y menos filtrando.



La periodista si me buscó, pero le señalé que mi sede es en otro edificio. https://t.co/F8JT6rWVkd — Andrés Hernández R. (@AndresCamiloHR) February 18, 2024

El periódico El Espectador informó sobre un video protagonizado por el diputado mexicano Temístocles Villanueva, el cual habría sido grabado en la sede de la embajada de Colombia en territorio mexicano.



Desde el partido Cambio Radical, que publicó la grabación - la cual inicialmente se compartió en la cuenta de Tik Tok del político de México - señalaron: "Otra perla del gobierno del “cambio” de Gustavo Petro: el destituido embajador bachiller en México, Moisés Ninco prestó la Embajada de Colombia para grabar un video de un político de Morena (partido de AMLO). Pregúntenle al cónsul @AndresCamiloHR quien filtró el video".

Según la normativa, los espacios diplomáticos no se deberían usar para este tipo de videos con mensajes políticos de personas que, además, no hacen parte de la embajada ni son funcionarios de Colombia.



El sindicato de la Cancillería, Unidiplo, le indagó al embajador Daza por esta situación y especialmente porque les preocupa que la embajada haya sido usada para un video que tiene presuntos fines electorales.

Moisés Ninco Daza.

El diplomático, en respuesta al derecho de petición, explicó que "el señor Diputado Temístocles Villanueva es diputado local en funciones por la Alcaldía Cuauhtémoc" y que este "inició la legislatura en el mes de septiembre del año 2021".



Dijo que, de acuerdo con el articulo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, "las diputaciones serán electas en su totalidad cada tres años, mediante el voto universal, libre y secreto. El diputado Villanueva inició su legislatura en el mes de septiembre del año 2021, finalizando en septiembre del año 2024, por lo tanto, es diputado en funciones". Ninco este domingo, por otro lado, agregó en sus redes sociales que "pretenden insinuar que existe una utilización electoral de las instalaciones de la Embajada cuando ni siquiera han empezado campañas o registrado candidaturas en México".

En el documento, en respuesta a Unidiplo, sostuvo que en el video no se aprecian los símbolos de la embajada ni se utilizaron recursos de Colombia para ello. Sin embargo, la grabación sí se hizo en las instalaciones de la sede diplomática de Colombia en ese país.



En el video, el diputado señala: "Tenemos que ponernos en unidad, quienes somos de Cuauhtémoc aprendimos una gran lección en 2021, sin unidad se pierde, y con unidad todo es posible. Yo hago un llamado a toda la militancia y a todas las compañeras y compañeros que sin importar la decisión que hoy resulte para la coordinación de la cuarta transformación sigamos caminando juntas y juntos, no nos soltemos".



Para algunos, esto es un llamado con fines políticos. Pero para el embajador Ninco, la grabación "en ningún momento se hace un llamado expreso al voto".

Nombramiento en duda

Ahora bien, la permanencia de Ninco Daza en la embajada está en duda, pues en noviembre del año pasado el Tribunal de Cundinamarca tumbó su nombramiento porque "la administración desconoció el término de publicación de las hojas de vida de los aspirantes a ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015, incurriendo en expedición irregular del acto administrativo demandado".



También señalaron que se "desconoció las observaciones que la ciudadanía hizo

a la hoja de vida del señor Álvaro Moisés Ninco Daza, al no haberse pronunciado respecto a las mismas, antes de efectuar el nombramiento demandado".



