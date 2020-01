Nancy Patricia Gutiérrez y sus polémicas en el ministerio del Interior

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, causó toda una polémica este martes cuando afirmó que “el Acuerdo de paz con las Farc es semifallido”.

Durante un foro organizado por la revista Semana, la funcionaria aseguró que el gobierno del presidente Iván Duque encontró “un ambiente de país polarizado”, entre otras cosas por “una negociación política que no recogió a las mayorías del país”.



(Le puede interesar: Polémica: 'Acuerdo de paz con Farc es semifallido', dice Mininterior)



Y dijo que el acuerdo de paz es "semifallido", pero no por responsabilidad del Gobierno, "que ha respetado la institucionalidad", sino por las actuaciones de la Farc.



"Lo cierto del caso es que las Farc, como tal, no respondieron a quienes creyeron en ellas. Unos sectores se apartaron del proceso, hoy en día son disidencias (...) La institucionalidad que estaba prevista para una implementación a 10 años terminó siendo una carga inicial para este gobierno", complementó la Ministra.

"El gobierno del Presidente @IvanDuque encontró un país polarizado por una negación política que no recogió a las mayorías": ministra del Interior @NancyPatricia_G en #ForoColombia2020 pic.twitter.com/fpteObwZ1G — MinInterior Colombia (@MinInterior) January 28, 2020

Esta afirmación causó todo tipo de reacciones de sectores defensores de la paz, pero los críticos más duros fueron los miembros del partido Farc.



Una de las respuestas más duras fue la del senador Carlos Antonio Lozada, para quien el acuerdo no es fallido, pero sí lo es el gobierno Duque: “El fallido es el Gobierno que usted representa; Gobierno al que le quedó grande la Paz”.



Quien también reaccionó fue Pastor Alape, delegado de Farc en el Consejo Nacional de Reincorporación. El exguerrillero aseveró que la Ministra debe entender que la paz "no es una carga, sino un compromiso".



Y agregó que el presidente Iván Duque "debe honrarlo para evitar ser un gobierno fallido. Hay 13 mil exguerrilleros construyendo paz y esperan que el Gobierno cumpla. Funcionarios deben cesar estigmatización y polarización".



(Además: La respuesta de la Farc a la Mininterior por el acuerdo de paz)



Pero esta no ha sido la única polémica en la que ha estado envuelta la jefe de la cartera del Interior, de quien hace unos meses se habla que en los próximos días dejará el Gobierno.

El falso conciliador

En junio del año pasado Gutiérrez fue señalada del hundimiento del proyecto que eliminaba los privilegios de casa por cárcel para los corruptos.



En ese momento se dijo que la ministra del Interior le dijo al representante del Centro Democrático Gabriel Jaime Vallejo que él había sido designado conciliador de este proyecto y, en consecuencia, el representante firmó la conciliación para darle celeridad al proceso.



Pero desde la mesa directiva de la Cámara se había designado a otro congresista, el representante Jairo Cristo. Esta confusión retrasó la elaboración de la conciliación, lo que en últimas llevó al hundimiento de la iniciativa.

Gloria María Borrero, exministra de Justicia, Ernesto Macías, expresidente del Senado, y Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior en un debate. Foto: Ministerio de Justicia

Vallejo, que en su momento fue tildado como el "falso conciliador", aseguró que ese día se "encontraba en la plenaria de la Cámara. Se me acercó un funcionario del Ministerio del Interior, no recuerdo su nombre, y me dijo ‘doctor Vallejo, lo están esperando en la Comisión Primera para firmar la conciliación”.



A renglón seguido narró que la misma Ministra le dijo: “Gabriel, te está esperando el senador (Germán) Varón Cotrino en la Secretaria de la Comisión Primera de Senado para firmar la conciliación”. Varón era el conciliador por el Senado.



Cuando se conoció que Vallejo no era el conciliador, este le pidió al Gobierno explicaciones de la confusión.



(Le sugerimos leer: Falso conciliador pide al Gobierno explicaciones de la confusión)



Ante esto, Gutiérrez lamentó “el incidente con el representante Vallejo” y dijo que él "actuó de buena fe en un acto de solidaridad con el Gobierno y de compromiso de la lucha con la corrupción”. Y sobre su actuación comentó que la Mesa Directiva de la Cámara designó al representante Vallejo para presentar un informe sobre el caso del magistrado Leonidas Bustos y eso “fue lo que dio pie para que se entendiera que usted había sido el designado para conciliar el proyecto de ley anticorrupción”.

'No pudieron'

En diciembre del año pasado, cuando el Paro Nacional tomaba cada más fuerza, la Ministra lanzó unos polémicos trinos dirigidos a los promotores de la protesta con el numeral #NoPudieron.



Ella afirmó que el paro fue convocado “basado en mentiras” y se preguntó: “¿A quién le queda duda de la estrategia para derrocar al Gobierno? Convocaron un paro basado en mentiras”. Dijo, además, que “sembraron pánico con falsas denuncias de ataques a la comunidad.”

¿A quién le queda duda de la estrategia para derrocar al gobierno?

Convocaron un paro basado en mentiras. #NoPudieron — Nancy Patricia G (@NancyPatricia_G) December 1, 2019

Usan a jóvenes y minorías para reclamar cumplimiento de compromisos que están en ejecución #NoPudieron. — Nancy Patricia G (@NancyPatricia_G) December 1, 2019

Ahora atacan su reputación y la de sus funcionarias. #NoVanAPoder — Nancy Patricia G (@NancyPatricia_G) December 1, 2019

POLÍTICA