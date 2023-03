Durante su intervención en el IV Foro Colombia-Unión Europea, el presidente Gustavo Petro se refirió a la propuesta de una acuerdo nacional y recalcó que, pese a que este proceso es fundamental para que el país avance, esto no quiere decir que sea un excusa para "que el presidente haga lo que se le dé la gana".



Estas declaraciones llegan horas antes de que la reforma laboral del Gobierno sea radicada ante el Congreso de la República. De hecho, el mandatario señaló que este proyecto de ley -además de la reforma de la salud y la pensional que llegará al capitolio el próximo 22 de marzo- es fundamental para lograr ese acuerdo.



"Si creemos que el país se puede hacer con las medidas de los últimos 20 años, no necesitaríamos un acuerdo de paz. Pero si creemos que hemos fallado en el terreno de la inclusión, de la lucha contra la pobreza y de la superación de la desigualdad social, pues debemos hacer una acuerdo nacional hacia las reformas", puntualizó.

Además, señaló que: “no es un acuerdo nacional para ver cómo el presidente de izquierda se arrodilla y sigue haciendo lo mismo que hacían los anteriores presidentes. Eso es otro engaño; eso es no entender el electorado colombiano”, y dijo que tampoco se busca consolidar para que él pueda hacer lo que quiera.



"No es que el presidente de izquierda haga lo que se le dé la gana, no es eso, porque nadie tiene las soluciones individualmente. El acuerdo nacional es colectivo, es para hacer una reforma agraria, para industrializar a Colombia, para mejorar las condiciones de la fuerza de trabajo", manifestó.

Indirectas a Nayib Bukele

Gustavo Petro y Nayib Bukele. Foto: Presidencia de Colombia y AFP

El presidente también lanzó una indirecta al presidente de El Salvador Nayib Bukele, con quien ha tenido varios enfrentamientos durante las últimas semanas por el traslado de miles de pandilleros a cárceles de máxima seguridad.



El mandatario señaló durante el encuentro que la democracia está en peligro y que muestra de ello son los cuestionamientos que hay alrededor del mundo hacía esa “idea”.



"(...) solo tenemos que mirar hacia el sur, un presidente preso. Hacia el norte, campos de concentración”, señaló el mandatario sin mencionar directamente a Perú y a El Salvador.

REDACCIÓN POLÍTICA

