‘Las obras no tienen dueño político’: Duque, en entrega de sector vial

Este jueves, el presidente Iván Duque entregó 89,45 kilómetros de vía entre los municipios de Aipe (Huila) y Saldaña (Tolima).



Estas obras de rehabilitación forman parte de los trabajos que se adelantan en el proyecto de Cuarta Generación (4G) Neiva-Espinal-Girardot, con el cual se mejorará la conexión entre Nariño, Huila, Tolima, Putumayo y Caquetá, con el centro del país. Es un proyecto que cuenta con una longitud de 198,35 km y una inversión de $ 2,6 billones, con corte a abril de este año.



"Esperamos que en el primer semestre del año entrante esté concluida esta vía de cuarta generación para la conectividad, que beneficia a cientos de miles de personas y que se traduce en una gran competitividad para el sector agroindustrial", dijo el presidente Duque durante el evento de entrega.



El mandatario fue enfático en señalar que las obras no tienen dueños políticos, aclaró que nadie se puede atribuir las obras “como si fuera una escritura pública”, porque les pertenecen a los ciudadanos: “Nuestra responsabilidad es gerenciar, entregar y que estas obras beneficien a la comunidad”.



"Tenemos que pasar esas páginas oscuras de esos gobiernos que no terminaban las obras que heredaban de los predecesores para no darles crédito político, las obras las concluimos sin importar quién las empezó, porque al ciudadano lo que le importa es que estén en operación", afirmó el mandatario.



Duque reiteró que su compromiso está en acelerar los proyectos de cuarta y quinta generación, para ejecutar el programa de Colombia rural de vías terciarias. Además, aseguró que en la primera semana de septiembre se va “a estar cruzando el túnel de la Línea” y que en el primer trimestre del 2021 se entregará el cruce completo de la Cordillera Central del país.

Sobre el proyecto

El proyecto Neiva-Espinal-Girardot se ha ejecutado en un 50,32 % y se contempla la construcción de 44 puentes (seis peatonales), la construcción de una segunda calzada de 76 km, el mejoramiento de 21 km, la rehabilitación de 171 km y la operación y el mantenimiento de los 198,35 km.



La obra, concesionada por la Agencia Nacional de Infraestructura, beneficia a más de 603.000 habitantes de 10 municipios del Tolima y Huila: Rivera, Palermo, Neiva y Aipe, en Huila; y Natagaima, Coyaima, Saldaña, Guamo, El Espinal y Flandes, en Tolima.

El proyecto se conecta con los corredores Santana-Mocoa-Neiva; Bogotá-Girardot; Girardot-Honda-Puerto Salgar y Girardot-Ibagué-Cajamarca.



Los trabajos adelantados entre los municipios de Aipe (Huila) y Saldaña (Tolima) hacen parte de la Unidad Funcional 3 (de las 7 que tiene el proyecto) y tuvo una inversión de $ 113.079 millones, con corte a abril de este año.



Con esto, se calcula que la población beneficiada con la ejecución de las obras en la Unidad Funcional 3 es de 91.382 personas, principalmente de los municipios de Aipe, Natagaima, Coyaima y Saldaña.

