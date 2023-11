Las nuevas rutas de diálogo abiertas por el presidente Gustavo Petro

La fotografía del presidente Gustavo Petro con buena parte de los grandes empresarios del país es una de las instantáneas del 2023. Esa imagen, que en el pasado no habría generado tanta expectativa, se convirtió en noticia obligada por cuenta de una relación que no había tenido la fluidez de años anteriores.



Por eso, al caer la tarde del martes 22 de noviembre en la Casa de Huéspedes Ilustres, en Cartagena, cuando el primer mandatario de izquierda de la historia colombiana posó con sus invitados se abrió un nuevo capítulo que genera expectativas.



Pero no fue el único espacio de encuentro que el presidente promovió en la misma semana. El miércoles, también en Cartagena, el jefe de Estado volvió a asistir a un congreso de un gremio empresarial, algo que no había hecho desde hace varios meses en medio de diferencias con algunos de sus voceros. La cita se dio en la reunión anual de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.



Y en el frente político, esa noche tuvo la reunión en el palacio presidencial con el expresidente Álvaro Uribe, líder clave de la oposición, para hablar del futuro de las reformas sociales en el Congreso, especialmente la de la salud, cuyo trámite sigue enredado a pocas semanas del fin de las sesiones.

Álvaro Uribe y Gustavo Petro, en reunión sobre la reforma de la salud. Foto: Presidencia

Estos tres hechos son, a juicio de analistas, la evidencia de un intento presidencial por tratar de darle forma a su propuesta de un acuerdo nacional, que aún está en construcción, mediante la apertura de puertas y nuevos espacios con actores de la vida nacional que habían sido blanco de un lenguaje primordialmente crítico y confrontacional.



La propuesta de ese gran acuerdo, algo en el cual muchos sectores han pedido avanzar, cobra más sentido tras la reunión con los empresarios en momentos en que la economía colombiana arroja por primera vez números en rojo, que no se veían desde finales del 2020, en plena pandemia. Y aunque algunos han señalado que la reducción en el PIB aceleró la búsqueda de ese encuentro, la cita se había venido planeando con anterioridad con acercamientos efectuados desde hace más de dos meses.

Reuniones previas



El domingo 17 de septiembre, en Nueva York, el presidente Petro se reunió con el empresario Carlos Julio Ardila, de la Organización Ardila Lülle (OAL). El encuentro fue en la sede de la embajada de Colombia en Naciones Unidas. Con el jefe del Estado fueron Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), y Juan Fernández, asesor presidencial en temas empresariales. Fue un encuentro cordial en el que se habló, entre otros temas, de los problemas que enfrenta el agro en el país.



Esta primera charla fue la realización de una idea que en Palacio Sarabia y Fernández habían venido trabajando para lograr un diálogo propositivo con el sector privado. En el Gobierno querían un contacto directo con los empresarios más importantes para saber cómo veían la situación actual, sus dificultades y, sobre todo, cómo sumar esfuerzos para buscar soluciones.



Ese mismo domingo en la noche, el presidente Petro se reunió en un restaurante con Alejandro Santo Domingo, Carlos Alejandro Pérez y Juan Pablo Mejía. La charla también giró en torno a desafíos y propuestas para tener un mejor país.



Ya en Bogotá, el presidente Petro tuvo una reunión con Luis Carlos Sarmiento Angulo y su hijo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Como en los encuentros anteriores, se buscaba escucharlos sobre qué podrían hacer en conjunto con el Gobierno para mejorar la situación del país. Entre charla y charla se acordó la cita en Cartagena.



Se fijó la fecha del 21 de noviembre, conscientes de las enormes dificultades para cuadrar las apretadas agendas que cada uno de los empresarios maneja. Y, además, porque se quiso que fuera después de las elecciones territoriales del 29 de octubre. Así, por ejemplo, se habló con David Vélez, fundador de Nubank, quien según el listado de Forbes suma una fortuna de 8.000 millones de dólares, pero se excusó porque ya tenía un compromiso inaplazable. Igual pasó con Andrés Echavarría (Grupo Corona) y Miguel Cortés (Grupo Bolívar).



Eduardo Pacheco (Colpatria) tenía un tema personal, pero anunció que en su representación irían sus hijos, Carlos Eduardo Pacheco y Luisa Pacheco, como en efecto ocurrió.



Para la cita en la Heroica se acordó que cada uno de los participantes llegaría con un documento en el que consignaría sus puntos de vista sobre el tema que más le inquietara y su solución. Aunque fueron hechos de manera individual, en todos hay coincidencia en mencionar la desigualdad social y en que la mejor herramienta para hacer un país mejor pasa por fortalecer la educación.

Gustavo Petro, presidente de Colombia Foto: Presidencia

En la cita también estuvieron, además de los ya mencionados, los empresarios Harold Eder, Carlos Enrique Cavelier y César Caicedo; el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; Laura Sarabia; el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo; la primera dama, Verónica Alcocer; el superintendente financiero, César Ferrari, y Juan Fernández.



Desde el primer momento primó el buen ambiente que marcó con su estilo caribe la primera dama. Empezó cuando el presidente Petro arribó minutos después respecto a la hora que se había fijado. Ella le reclamó con cariño y él le respondió que en esta ocasión no había sido tan tarde. Los presentes rieron.



Los asistentes entonces se reunieron en la sala de esta bella edificación, diseñada por el maestro Rogelio Salmona y que se ubica en las inmediaciones del fuerte de San Juan de Manzanillo, una de las fortificaciones de la bahía. El presidente Petro hizo un breve resumen de su vida y de lo que han sido sus luchas políticas, las cuales, argumentó, pasan por construir un país menos desigual. Todos coincidieron en que el país es tremendamente desigual en aspectos concretos como el acceso a la educación adecuada para las demandas laborales.



Fernández recuerda que toda la reunión estuvo marcada por las buenas maneras, el respeto a las opiniones del otro y la atención prestada por los demás cuando cada uno exponía sus tesis. “Son personas profundamente informadas, que hablan con hechos y cifras que manejan con gran conocimiento”, dijo.

Para el asesor económico del Presidente, el tono del encuentro lo pusieron en buena medida la frescura de la primera dama y el empresario Sarmiento Angulo. “Para él, como para los empresarios de mayor edad, la dignidad presidencial es muy importante, al igual que el respeto por la institucionalidad”, argumentó.



Durante largos minutos, el exponente que obtuvo la atención general fue Ricardo Bonilla. Era natural porque se trata del ministro de las finanzas y días atrás el Dane había informado que el producto interno bruto (PIB) decreció entre julio y septiembre un 0,3 por ciento frente al mismo periodo del año pasado. En otras palabras, la confirmación de que la economía no solo se está estancando, sino que existe la posibilidad de que entre en recesión.



La configuración de la mesa fue la siguiente: el presidente Petro se ubicó en uno de los costados, a su derecha estuvo Sarmiento Angulo y a su izquierda, Alejandro Santo Domingo. Frente al jefe de Estado se sentó su esposa, Verónica Alcocer. Al lado derecho de la primera dama, Ardila, y a su izquierda, Sarmiento Gutiérrez. El menú fue posta cartagenera y puré de yuca con postre de helados de frutas de maracuyá, curuba y banano. En la charla cada cual pudo expresar lo que pensaba.



¿Faltaron empresarios? “Claro –responde Fernández–, pero es que esta es la primera reunión de varias y en la que se tuvo cuidado de llevar un número razonable para que cada quien tuviera tiempo de dar sus argumentos y no se fueran a perder sus aportes en un encuentro más masivo”.

Reunión entre el presidente Petro y los más importantes empresarios del país. Foto: Presidencia

“Es una reunión importante, desde el punto de vista de reunirse con el poder económico del país, pero los empresarios reunidos no representan a los más de dos millones de empresarios que hay en Colombia. Empezando porque el 97 por ciento del tejido empresarial colombiano está compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)”, dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.



El dirigente calificó la cita como un “rencauche” del llamado acuerdo nacional. “Se trata de ir paso a paso”, responde Fernández, quien insiste en valorar que sí hubo un antes y un después de esta cita.



“El encuentro fue importante y necesario. En el país, como en cualquier democracia, el rol del sector productivo es fundamental para acompañar las prioridades que defina el gobernante de turno”, dice Gonzalo Araújo, politólogo de la Universidad Javeriana. “La posibilidad de tener diálogos en dos vías es fundamental para cualquier sociedad. No comunicarse con el contradictor no conduce a nada. Por eso, lo vital de tender puentes”, argumenta el analista.



“La reunión estuvo tan buena y fue tan entretenida que en todo el tiempo el Presidente no cogió el celular”, contó con humor uno de los asistentes sobre las formas. Y sobre el fondo, sin excepción, se habló de lo que le conviene al país con un PIB por debajo de lo esperado y con el nuevo mapa político que se definió en las elecciones de octubre.



El Presidente abrió así las nuevas rutas de un diálogo con uno de los sectores más determinantes para el país. Los empresarios son el motor de la economía y de su éxito depende en gran medida cómo está el bolsillo del ciudadano de a pie. Aunque el mandatario ha tenido una relación distinta con los gremios, que son voceros de los empresarios, en este caso fue un diálogo más directo.

Los otros frentes



Tan notoria fue esa conversación como la que al día siguiente, miércoles, tuvo en Palacio con el expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre el tema de la salud. En ambos estuvo más distendido y mostrando que estaba escuchando sin prisas, según varios testigos.



De hecho, ese mismo miércoles al mediodía, el jefe del Estado envió otro guiño para tender puentes cuando estuvo en el XX Congreso Nacional de la Infraestructura, también en Cartagena, donde negó que se vayan a incumplir los contratos de concesión vial que ya están firmados.

El presidente Gustavo Petro en el Congreso Nacional de Infraestructura. Foto: Presidencia

Así las cosas, en pocas horas, el presidente Petro abría puertas con los empresarios, los políticos y los gremios. Se vio a un presidente fiel a sus ideas, pero pragmático y consciente del papel de los empresarios en cualquier modelo que decida el país. Pero ¿qué pasa ahora tras la fotografía? Se acordó empezar a trabajar en mesas técnicas para llevar a cabo soluciones concretas en tres puntos de la geografía: La Guajira, la Orinoquia y el Pacífico. Todos los presentes mostraron ser conocedores de las dificultades para llevar el desarrollo a los distintos puntos del territorio. Pero también se saben mover frente a los retos y por eso hubo un consenso en, por ejemplo, medírsele a estudiar a la ambiciosa posibilidad de conectar el oriente con la costa pacífica.

Ahora vendrán estudios para focalizar el trabajo que contará con el aporte de los empresarios y la participación del Gobierno. En el caso de La Guajira, Fernández ha destacado el compromiso expresado por Sarmiento Angulo y Sarmiento Gutiérrez de ayudar con mucho interés y agrado para enfrentar necesidades que tiene ese departamento. Ese camino implicará realizar inicialmente un estudio para identificar la manera más eficiente de contribuir a resolver problemas como el suministro de agua y electricidad. La preocupación por la tasa de mortalidad infantil es otro punto de coincidencia.



Por su parte, Cavelier dijo: “Podemos lograr la autosuficiencia lechera de Colombia y en el mediano plazo convertir al país en un exportador neto de leche”. Para él esto es vital porque así se logrará sacar de la pobreza a miles de pequeñas familias campesinas productoras, a través de mejoras en la productividad y con sistemas de producción competitivos y sostenibles.

Mientras que Ardila habló de que en Colombia al campesino sólo le queda alrededor del 30 % del ingreso de su cosecha en algunos productos. Por eso, propuso implementar un modelo asociativo para la siembra de algunos frutales y así asegurar soporte técnico y comercialización con contratos de largo plazo.



Casos como este, dijeron en la reunión, deben ser resueltos al margen de las opiniones políticas que tenga cada uno. Porque una de las conclusiones es que al país hay que sacarlo adelante entre todos. Juntos como se vio en la foto, una de las imágenes de este 2023.



Armando Neira

EDITOR POLÍTICA EL TIEMPO

@armandoneira