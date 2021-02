¡Ojo! Estas medidas ya no se aplicarán para prevenir el covid

El Ministerio de Salud, mediante resolución 0223 modificó la norma que esteblecía los protocolos sanitarios para prevenir el covid y eliminó una serie de medidas que se estaban tomando en sitios públicos.

Eso significa que se acaban medidas como la toma de temperatura para ingresar a los diversos sitios, el lavado de llantas que se hacía para permitir el ingreso a algunos establecimientos, los listados de quienes ingresaban a algún lugar y los tapetes con desinfectante.



"Las resoluciones sanitarias son para todos los sectores y del orden nacional", dijo Víctor Manuel Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia.



(Lea también: Desinfectar zapatos y otros protocolos que no sirven contra covid-19)



De todas maneras, se hace mucho énfasis en la necesidad de que haya un distanciamiento físico con base en lo establecido en los protocolos. Y las demás medidas, como el uso del tapabocas y el lavado de manos, se mantienen.



Muñoz explicó que el paso que sigue es que las alcaldías deben notificar a los diversos sectores para que se cumpla con la disposición y comenzar a desescalar esas medidas que se aplicaban en diversos establecimientos públicos y privados.



(En otras noticias: La moringa y otros remedios populares que no sirven contra el covid-19)



La decisión se adoptó luego de que se determinara científicamente que esas medidas realmente no son necesarias en materia de controlar el covid..



Le puede interesar: El final de empresario cuyos negocios se fueron al piso por pandemia