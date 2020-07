Cuatro lecciones que deja el caso del consulado en Buenos Aires

Este 13 de julio el Ministerio de Relaciones Exteriores informó el retiro del cargo a María Clara Rubiano Rivadeneira, quien en enero de 2018 fue nombrada de manera provisional como primera secretaria de Relaciones Exteriores en el Consulado General de Colombia en Buenos Aires, Argentina.



El mes pasado, una estudiante colombiana reportó la mala atención que recibió por parte de la funcionaria al pedirle que la ayudara para volver a Colombia en un vuelo humanitario. La respuesta de Rubiano fue rechazada en redes sociales porque le dijo a la joven: “El hecho de escribir mucho no cambia tu situación (…) Espero que les deje enseñanza a los jóvenes que creen que con estudiar alcanza”.



Además, según los usuarios esa no había sido la primera vez que se presentaban quejas hacia la trabajadora y señalaron que, según lo indicado en Función Pública, Clara Rubiano no cuenta con la preparación necesaria para ejercer el cargo.



Sin embargo, en el decreto a través del cual Rubiano es retirada del servicio, la Cancillería aclara que: “En virtud del principio de Especialidad, podrá designarse en cargos de Carrera Diplomática y Consular a personas que no pertenezcan a ella, cuando por aplicación de la ley vigente sobre la materia no sea posible designar funcionarios de Carrera Diplomática y Consular para proveer dichos cargos. Igualmente, en desarrollo del mismo principio, estos funcionarios podrán ser removidos en cualquier tiempo”.



Aunque el Ministerio no atribuye la decisión a las quejas presentadas, Carlos Arias, analista de la Universidad del Externado en Comunicación política, electoral y gestión de Gobierno explica que esta es una respuesta digna de la Cancillería al privilegiar la carrera diplomática para ejercer ese tipo de cargos públicos.

Las lecciones del caso

En todo caso, esta no ha sido la única funcionaria que ha generado rechazo por la manera en la que ejerce su cargo. En mayo de este año, EL TIEMPO reportó que la embajadora colombiana ante las Naciones Unidas, Adriana del Rosario Mendoza, habría pasado gastos personales como gastos de representación; y a principios de junio se conoció la denuncia de una colombiana en España, en la que señalaba al cónsul encargado de acoso.



Por tanto, Arias considera que estos casos nos dejan varias lecciones:



1. No generalizar. El analista recalca que aunque pueda ser recurrente que en muchos escenarios de acompañamiento consular haya personas no calificadas para ejercer el cargo, también es importante no generalizar, pues son muchos los funcionarios diplomáticos que se encargan de ayudar a los colombianos en el exterior y de fortalecer las relaciones internacionales.



“Considero que este es un buen mensaje de la Cancillería para no generalizar unas prácticas que están asociadas al imaginario colectivo de lo que significa estar en puestos consulares y en puestos diplomáticos en el país. Eso también significa que, como buen precedente, debe replicarse para que sea el deber ser”, dijo Arias.



2. La visibilización de los casos. Según Arias, es importante tener en cuenta que “las prácticas políticas han corroído lo que debería ser el ejercicio diplomático en Colombia”; es decir, que el servicio diplomático se convirtió, desde los últimos 40 años, en la forma de “pagar favores a familias políticas que dan respaldos económicos en momentos electorales”.



Sin embargo, Arias reconoce que haya sido una práctica recurrente, cada vez más visible: “Anteriormente, este tipo de prácticas estaban escondidas, todo el mundo las sabía, pero se ocultaban a los medios de comunicación y no eran visibles".



Y agrega que: "Actualmente, cada vez más estas prácticas y el uso de la carrera diplomática para pagar favores cada vez es más visible y se restringe más”. Por tanto, resaltó que la prueba de que las cosas están cambiando es la decisión de la Cancillería de retirar a la funcionaria y reemplazarla por una persona que hizo la carrera diplomática y que está cualificada para ejercer el cargo.



3. El servicio consular es cada vez más necesario. El analista considera que estos casos no pueden quitarle mérito a las labores consulares, sobre todo porque vivimos cada vez más en un mundo globalizado: “Yo creo que el servicio consular sí es necesario, pero enfocado al servicio de las personas que están migrando y al servicio mucho más macro en las relaciones binacionales”.



4. Finalmente, para Arias estos casos muestran que se deben asumir las responsabilidades tanto en el escenario que sucedan como en la Cancillería: “No solamente las personas que hoy están siendo retiradas del servicio diplomático son responsables, la responsabilidad está en quién los nombra o quién permite que las recomendaciones para esos cargos lleguen y se lleven a cabo, la responsabilidad no debe solamente mirarse hacia abajo, sino hacia arriba”, enfatizó.



