Las graves implicaciones del asedio al Palacio de Justicia

El jueves 8 de febrero del 2024 quedará registrado en la historia del país como el día en el que la ‘presión de la calle’ pretendió obligar por la fuerza una decisión de la justicia colombiana.



Fueron cinco horas de lo que el presidente del alto tribunal, Gerson Chaverra, llamó “asedio” y “bloqueo violento e ilegal” al Palacio de Justicia, que solo se resolvió cuando los policías antimotines desalojaron a decenas de manifestantes, entre ellos muchos indígenas (varios, menores de edad).

El mandatario cuestionó a los que le han dicho “dictador” y que lo ocurrido este jueves tiene algunas semejanzas con la toma del Palacio de Justicia. Foto: Presidencia

Llegaron al centro de Bogotá convocados por sectores afines al gobierno del presidente Gustavo Petro para reclamar la elección inmediata de la sucesora del fiscal Francisco Barbosa, que mañana termina su periodo de cuatro años.



Aunque el Gobierno, empezando por el propio Presidente, afirma que la seguridad de los magistrados y funcionarios de la Corte nunca estuvo en riesgo y que no es cierto que se hubiera impedido con la violencia el libre acceso y salida del Palacio de Justicia, el hecho generó el rechazo de la mayor parte de fuerzas políticas y sociales del país.



No solo porque fue un inédito intento de imponer por presión de algunos sectores políticos una decisión a una rama independiente del poder –como pasó el año pasado con el trámite de las ‘reformas sociales’ del gobierno Petro en el Congreso–, sino por la historia nacional. Se trata de la misma Corte y la misma sede judicial que en noviembre de 1985 fueron asaltados por un comando del M-19, la génesis de la tragedia del Palacio de Justicia.



Entre los hechos de entonces –los crímenes de la toma guerrillera y los de los militares en la retoma, entre ellos varias desapariciones forzadas– y los del jueves no hay comparación. Sin embargo, para muchos que vieron los accesos de la Corte bloqueados a la fuerza por la carrera 8.ª y la calle 12, y que escucharon a quienes estaban en el Palacio exigiendo que los dejaran salir, fue inevitable remitirse al doloroso antecedente de hace 38 años.

El que la Corte Suprema llamó “bloqueo violento e ilegal” marca un peligroso precedente contra la independencia judicial. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Es posible que quienes convocaron las marchas y concentraciones en respuesta al llamado del Presidente no anticiparon el peligroso curso que terminaron tomando, al menos en Bogotá. Pero también resulta difícil que nadie hubiera previsto el eventual escenario de una Corte asediada.



La Sala Plena, en todo caso, no eligió el jueves entre las tres ternadas por el Presidente y volverá a votar el próximo 22 de febrero. ¿Habrá nuevas marchas frente a la Corte? ¿Qué medidas tomará el Gobierno para proteger el Palacio de Justicia?



Mientras tanto, la vicefiscal Martha Mancera será fiscal general encargada, en contravía de lo que han solicitado el presidente Petro y quienes salieron a marchar contra esa posibilidad en varias ciudades del país. El Presidente sostiene que sobre Mancera, la mano derecha del saliente fiscal Barbosa, hay dudas por supuesto favorecimiento a mafias del narcotráfico. “Las acusaciones graves y los indicios mostrados por la prensa son respetables para mí y hacen que lo conveniente para el país es que eso no suceda”, dijo Petro.



Fuentes de la Fiscalía sostienen, por el contrario, que la animadversión contra Mancera se explica más porque fue clave en el avance de las investigaciones que pusieron ante los jueces a Nicolás Petro, el hijo mayor del Presidente, quien primero aceptó en una audiencia pública que se había enriquecido con dineros ilegales y luego se echó para atrás en esa confesión.



Los efectos políticos



El Presidente debe entender cómo funcionan las instituciones; él no puede presionar a la Corte, no puede dejar de aplicar una decisión de la Procuraduría. FACEBOOK

TWITTER

El intento de presionar los tiempos de la Corte para evitar que la vicefiscal quede al frente del órgano investigador puede terminar siendo contraproducente para el Gobierno.



Por un lado, el Poder Judicial, que defiende celosamente su independencia, considera inaceptable que llamados venidos del Ejecutivo hayan derivado en una situación como la del jueves y ha insistido en que la elección de la nueva fiscal se dará cuando la Corte logre las mayorías (16 de 23 votos), sin más consideraciones.



Pero fuentes cercanas al tribunal sostienen que, después de las imágenes del Palacio de Justicia bloqueado por la fuerza, algunos magistrados consideran que el mensaje que no se debe dar es que la misma Corte que no se arredró frente a las amenazas y la violencia de los narcos en su defensa de la extradición apura sus decisiones por las presiones políticas encarnadas en las arengas e insultos de ‘la calle’.



“En este país se debe aprender a respetar la institucionalidad. El Presidente debe entender cómo funcionan las instituciones; él no puede presionar a la Corte, no puede dejar de aplicar una decisión de la Procuraduría. El señor Presidente debe saber que está en un Estado de derecho y que debe aplicarlo”, destacó el exprocurador general Carlos Gustavo Arrieta.



Por el lado político, esta semana que viene será decisiva para el gobierno del presidente Gustavo Petro al reanudarse la discusión de sus reformas sociales en el Congreso. El Legislativo iniciará labores en un Capitolio donde aún se escucha diáfano el eco del asedio al Palacio de Justicia, al otro lado de la plaza de Bolívar.



El ruido de lo sucedido en Bogotá y en Medellín –donde también se registraron momentos de tensión con la Fuerza Pública– eclipsó las 71 manifestaciones y concentraciones, según un número que reportó el Presidente, y “que se desarrollaron en todo el país” de manera tranquila.



La atención estaba centrada en la sede del búnker de la Fiscalía General de la Nación en donde se concentraron unas 500 personas.



Un hecho para tener en cuenta por dos factores. Uno, el Presidente hasta hace muy poco era el dueño indiscutible de la calle; y dos, el motivo en esta ocasión, según él, era de enorme gravedad: “Han decidido la ruptura institucional”, sentenció en la noche del viernes 2 de febrero en su cuenta de X, por lo que como Presidente debe “solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia”.



Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, dice que las circunstancias de que “muy pocos salieran a marchar” es un elemento de análisis “fundamental”. ¿Por qué? “Aquí las narrativas de ruptura institucional, golpe de Estado o guerra civil no pegaron”.

Secretario general de la OEA dice que se debe respetar la autonomía del poder judicial. Foto: EFE / Paolo Aguilar

La versión de la ‘ruptura institucional’ sí parece haber prosperado en la oficina del secretario de la OEA, Luis Almagro, quien en pleno acoso al edificio de la Corte expidió una polémica comunicación en la que pedía “garantizar que Gustavo Petro complete su mandato presidencial” y llamaba a “nombrar nuevo Fiscal General con el fin de brindar certeza constitucional y política”.



Ese mensaje, que se vio obligado a complementar minutos después con otro en el que llamaba a respetar la independencia judicial, generó duras reacciones en el país. “Debo decirle que nadie en Colombia que posea una dosis mínima de cordura y sentido común está en la tarea de derrocar el Gobierno. Ningún partido político, ningún gremio, ni las fuerzas armadas, ni las iglesias, ni la academia, ni las organizaciones de la sociedad civil están promoviendo, ni deseando, ni imaginando siquiera el desolador panorama que usted describe”, le dijo al secretario Almagro en una carta el senador independiente Humberto de la Calle Lombana (ver entrevista con Yamid Amat).



El hostigamiento al Palacio fue reprochado por la totalidad de los partidos, incluyendo voces del propio Pacto Histórico. “Rechazamos tajantemente el actuar agresivo de personas ajenas a la movilización que buscaron enrarecer los plantones convocados por la sociedad civil, específicamente en las puertas del Palacio de Justicia”, dijo la senadora María José Pizarro. “Como senadora del Pacto Histórico pido disculpas a los magistrados que consideraron que su independencia se vio cuestionada”, aseguró, por su parte, la senadora Clara López Obregón, una de las voces más escuchadas de esta fuerza política.



La protesta legítima de los ciudadanos pasó a un segundo plano por lo sucedido a las puertas del Palacio. ¿Por qué? El relato de Petro es el de un mandatario que supuestamente es víctima de poderosas fuerzas que no lo dejan gobernar y que lo quieren tumbar. Los hechos del jueves les dan munición política a opositores que lo equiparan con otros líderes en el mundo que han querido pasar por encima de la ley.

La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente las decisiones de la justicia. FACEBOOK

TWITTER

“Es lo mismo que hizo Donald Trump cuando ordenó el asalto al Capitolio de los Estados Unidos en Washington o el expresidente brasileño Jair Bolsonaro cuando ordenó a sus seguidores asaltar las sedes del Congreso, de la Presidencia y del Tribunal Supremo, en Brasilia”, dijo el senador de Cambio Radical David Luna.



“La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente las decisiones de la justicia”, expresó, por su parte, el magistrado Chaverra Castro, presidente del alto tribunal.



El presidente Petro tiene otra lectura de lo que pasó. En las últimas horas ha venido reforzando el mensaje de que el asedio a la Corte corresponde a una narrativa falsa de los medios. El Gobierno también intentó desmarcarse de la responsabilidad por convocar a las manifestaciones (apuntó hacia Fecode) y habló de supuestos “infiltrados” que habían tratado de deslegitimar las concentraciones a través de conatos de violencia.



En este punto, había otra discusión. ¿Quién responde por la marcha? ¿Quién debía evitar que las aguas se salieran del cauce? Ante quienes señalan al primer mandatario, él respondió que por su parte no había ni “ineptitud ni arrogancia”.



En estos tiempos donde los mensajes viajan a velocidades sin freno y no tienen muchos más filtros, su gestación llegó desde las redes del Sena, sindicatos como Fecode y hasta distintos funcionarios públicos como Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios (además, encartado por el lío del aporte de Fecode a la campaña presidencial), quien la justificó: “En una interpretación contemporánea de la separación de poderes, el pueblo puede convertirse en un instrumento de presión frente a cada uno de los órganos, de tal manera que estos, si no desean ver su espacio invadido, deben adoptar sus responsabilidades que les corresponden”.



En los sectores de la justicia, que salvo la Fiscalía han mantenido una buena relación con el Gobierno, hay preocupación. No solo porque consideran que el llamado a marchas para presionar la elección de ‘Fiscal ya’ fue indebido, sino por la reacción del Gobierno frente a los hechos del jueves. La versión del Gobierno sobre lo que pasó en el Palacio fue calificada por la Corte Suprema como un intento por “minimizar” la gravedad de lo ocurrido.



En paralelo a esta discusión, habrá que ver cómo se sanan las heridas abiertas entre miembros de la coalición de gobierno como el Partido Liberal y los ‘verdes’, que son vitales para la aprobación de las reformas. “El presidente Petro está actuando con actos violatorios de la Constitución, no solo se salió del Estado de derecho, sino que estaría incurriendo en actos criminales”, dijo en un comunicado el expresidente César Gaviria Trujillo.



César Gaviria, expresidente de Colombia y jefe del Partido Liberal. Foto: Claudia Rubio. Archivo EL TIEMPO

“Con esta declaración está claro que sí o sí el Partido Liberal debe salirse ya de la coalición de Gobierno”, aseguró el analista político Aurelio Suárez.



Mas mesurados se mostraron los ‘verdes’, aunque también sentenciaron: “La independencia debe prevalecer y cualquier asomo de presión en contra de la institucionalidad no puede gestarse ni permitirse”. Un elemento más en una colectividad que tiene varias ramas, algunas de ellas con deseos de abrirse ya del oficialismo.



En caso de que esto llegue a materializarse, sería el tropiezo más grande del Presidente en su idea, que no termina de cuajar, de alcanzar un gran acuerdo nacional. El Presidente cumple un año y medio en el poder, un tiempo en el que su capacidad de convocatoria en la calle, la solidez de su gabinete y la coalición que formó han sufrido metamorfosis profundas. Para el analista Suárez, sin embargo, lo ocurrido el jueves es lo más grave que ha pasado desde el 7 de agosto de 2022.



Ahora, cuando se inician las discusiones de las reformas sociales, ¿el Presidente volverá a llamar a sus bases para presionar a los congresistas? “Definitivamente”, dice Jorge Restrepo, director del Cerac. “Este es un gobierno que tiene representación de los movimientos sociales y uno de sus pilares de apoyo político, sino el más importante, son esos movimientos, de activistas comunitarios, líderes regionales, defensores de derechos humanos, organizaciones de mujeres, organizaciones sindicales y de trabajadores (clave en el sector de salud), ecologistas, animalistas, etc.”, enumera.



“La presión de esos movimientos sociales al Congreso en favor de las reformas es esencial y el Gobierno seguirá recurriendo a ese pilar político”, dice Restrepo. “Como alcalde y como presidente, se observa un patrón de conducta de inflexibilidad muy marcada. Siempre tiene justificaciones del tipo ‘la culpa es de otros’ para insistir y no aprender de las experiencias”, agrega el sociólogo Armando Borrero.



“Este gobierno tiene en su ADN el concepto de la movilización social como un instrumento de manifestación política”, añade el analista Gabriel Cifuentes. Por eso, para él sería extraño pensar que renunciará a su esencia y que no convocará o apoyará las manifestaciones pacíficas. Más aún, cuando viene haciendo curso la idea de que al gobierno no lo quieren dejar gobernar. Que está latente un golpe blando y que la administración necesita del apoyo popular para cumplir el mandato y el plan de gobierno.

El intento de presionar los tiempos de la Corte para evitar que la vicefiscal quede al frente del órgano investigador puede terminar siendo contraproducente para el Gobierno y sus reformas. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

“En suma, las manifestaciones seguirán, ya sea convocadas directamente por el Gobierno o por grupos afines al mismo, y si bien no es claro que resulten efectivas para la aprobación del paquete social o cualquier otro proyecto que cursa en el Legislativo, sí tienen una significación política para el Gobierno”, interpreta.



Cifuentes pronostica, además, que todos los proyectos sufrirán modificaciones, en especial cuando hagan su tránsito por la plenaria del Senado, donde el Gobierno no tiene los números asegurados. Por lo que es previsible que en un ambiente político caldeado, sin que se haya concretado el gran acuerdo nacional propuesto por Petro y con una coalición que cada vez se ve más delgada, el Gobierno haga uso de las manifestaciones con un doble propósito: “El primero, presionar al Congreso, cosa que no es claro que resulte efectivo, así como no resultó efectiva la marcha para avanzar en la elección de la nueva fiscal. Lo segundo, para mantener a una base activa que le sirva como contrapeso a una oposición que este semestre enfiló, aún más, baterías contra el Gobierno”, concluye.



El Gobierno tendrá, además, que aplicarse a fondo para tratar de minimizar las repercusiones de estos hechos en su relación con la Rama Judicial.



Para el exconsejero de Estado Carlos Alberto Zambrano, lo que se vio esta semana “constituye una falta de respeto de suma gravedad hacia la justicia, y más cuando a eso se llega por convocatorias que hace el mismísimo Presidente, que es quien debe actuar con mayor mesura y sensatez”. En ello coincide el expresidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares, quien, en diálogo con EL TIEMPO, manifestó que “lo que pasó fue terrible” porque se amenazó un valor fundamental: “La independencia judicial”.

REDACCIÓN POLÍTICA

