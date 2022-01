En el camino para obtener los 24 contratos que le permitieron dar un salto para recibir millonarios ingresos, Karen Liseth Vaquiro, esposa de Andrés Mauricio Mayorquín quien se desempeñaba como asesor político de María Paula Correa, jefe de Gabinete del gobierno de Iván Duque, negó su relación marital con él.



Esta es una de las faltas que el mismo gobierno a través de la oficina de Control Interno analiza para evaluar las sanciones a los que se expone.



Tras la revelación de este escándalo, la Casa de Nariño informó que Mayorquín fue desvinculado del cargo como asesor político y trabajó hasta este 11 de enero.



Desde el 12 de noviembre, la Oficina de Control Disciplinario de la Presidencia de la República inició una investigación contra el señor Andrés Mayorquín, servidor del Dapre

“Desde el 12 de noviembre, la Oficina de Control Disciplinario de la Presidencia de la República inició una investigación contra el señor Andrés Mayorquín, servidor del Dapre. La investigación se encuentra en etapa probatoria, con el radicado número 1949-2021; el investigado fue notificado en su momento y se encuentra actuando dentro de la investigación”, señaló Presidencia.



Vaquiro se convirtió en contratista de más de quince entidades del Estado tras su arribo al cargo en la Presidencia.



La investigación fue hecha por Blu Radio que asegura que Vaquiro negó tener “Cónyuge o compañero permanente”.



El medio asegura que antes de su salto a megacontratista, la única experiencia laboral que Vaquiro certifica es haber trabajado 20 meses como gerente de oficina de una sucursal bancaria en la que ganaba tres millones seiscientos mil pesos ($3.600.000) y, posteriormente, otros siete meses en Link Consultores SAS, una empresa en la que ella y su esposo son fundadores y representantes legales.



No obstante, recuerda la emisora, su limitada experiencia, la joven economista, desde enero de 2020, ha firmado 24 contratos con el Estado.



El primero de ellos fue con el Departamento de Prosperidad Social (DPS) por un valor de 88 millones de pesos y en noviembre del 2021 firmó el más reciente que fue con la Aeronáutica civil por un valor de 10 millones de pesos. De los 24 contratos de acredita Vaquiro, 22 han sido por contratación directa y dos por Contratación de Régimen Especial. En total los contratos adjudicados a esta economista suman 1,245 millones de pesos.



Control Interno de la Presidencia también toma nota del conflicto de intereses de la pareja porque él era el enlace de la Casa de Nariño con el Congreso para evaluar la marcha de varios proyectos en donde ella también, al parecer, obtenía beneficios.



Según la investigación periodística, Vaquiro no podía firmar dos de sus 24 contratos. Uno con el DAPRE en la Consejería Presidencial para la Participación con Personas con Discapacidad por 53 millones de pesos y otro con la misma Consejería por 44 millones de pesos. El artículo 8 de la ley 80 de 1993 es claro: “Tampoco podrán participar en licitaciones o concursos ni celebrar contratos estatales con la entidad respectiva: El cónyuge compañero o compañera permanente del servidor público en los niveles directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal. (…)”. Andrés Mayorquin, su esposo, trabajaba para el DAPRE en el momento en que se ganó esos dos contratos.



Correa, jefe de gabinete del gobierno de Iván Duque, por su parte, explicó que no tenía conocimiento de las actividades de la pareja.



El señor Andrés Mayorquín y su cónyuge deberán dar todas las explicaciones sobre los contratos que se encontraban en cabeza de ella

“Conocí a Andrés Mayorquín en el año 2019 por su trabajo previo en el Congreso de la República. Como uno de los funcionarios de la jefatura de Gabinete, sus principales funciones eran el seguimiento a los diferentes proyectos de ley de iniciativa gubernamental, así como el relacionamiento entre la Presidencia y las demás entidades del gobierno nacional en asuntos legislativos”, fue lo primero en asegurar Correa.



“Con respecto a la información sobre los contratos que tuvo su cónyuge durante los años 2020 y 2021, me permito informar que no tenía conocimiento sobre ninguno de ellos y en ningún momento me pidió interceder ante ninguna entidad para contrato alguno”, dijo.



“Confío en la buena fe de quienes trabajan dentro mi equipo y rechazo de manera contundente cualquier conducta que falte a los más altos estándares éticos, que debemos tener todos los funcionarios públicos. Cero tolerancia con quién utilice su cargo para favorecerse. El señor Andrés Mayorquín y su cónyuge deberán dar todas las explicaciones sobre los contratos que se encontraban en cabeza de ella”, agregó Correa.





