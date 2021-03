Las dudas por declaratoria de calamidad pública en Arauca

La situación de calamidad en Arauquita, en Arauca, se mantiene tras la llegada de más de 5.000 habitantes de la zona del alto Apure, en Venezuela, quienes salieron huyendo de su país tras denuncias de atropellos por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB.

La FANB realiza una operación militar, que, según ha informado Caracas, está dirigida en contra del frente 10 de las Farc que opera en ese territorio. Sin embargo, llama la atención este hecho, pues en la zona también lleva muchos años el Eln y ahora está la gente de ‘Iván Márquez’.



Mientras tanto, la Gobernación de Arauca y la Alcaldía de Arauquita han señalado que a estos desplazados se les puede dar ayuda humanitaria por unos 15 días, pero que de ahí en adelante no hay recursos.



(Tal vez le interese: Refugiados en Arauquita: la particular versión del gobierno venezolano).



Hasta ahora, las agencias extranjeras y la cooperación internacional han sido claves para la ayuda. Si bien una de las alternativas que planteó el Gobierno este fin de semana es que se decrete la calamidad pública, ni la alcaldía ni la gobernación están animadas. Dicen que esto deben mirarlo con muchos cuidado, no solo por los efectos jurídicos sino por los económicos.



Pero el asunto no son solo los refugiados, sino que hay que agregar que el domingo fueron entregados los cuerpos de tres colombianos, residentes en el sector de La Victoria, que, según sus familiares, fueron asesinados por miembros de la FANB. Igualmente, en la noche del domingo se denunciaron nuevos ataques de las disidencias del frente 10 de las Farc a guarniciones militares venezolanas.



(Le recomendamos: Venezuela: conflicto entre militares y guerrilla gana terreno en Apure).



Curiosamente, el gobernador del estado Apure, Ramón Carrizález, llegó hasta el poblado de La Victoria, ubicado justo al frente de Arauquita, al otro lado del río Arauca, para entregar un parte de tranquilidad.



El chavista aseguró que “aunque desde Colombia se emprenda una campaña para decirle a nuestra gente que acá se violan los derechos humanos, ellos saben que acá está la FANB, que los protege”. Sin embargo, los civiles están denunciando todo tipo de atropellos que los han obligado a refugiarse en Arauca.

A Arauquita han llegado más de 5.000 venezolano que denuncian atropellos de militares de ese país. Foto: Jorge Enrique Meléndez

Es tal el temor que ha generado en su propio pueblo la FANB que los refugiados en Arauquita siguen insistiendo que no tienen garantías para retornar.



“Nos estamos enfrentando a un grupo narcoterrorista financiado, equipado y dirigido por el Gobierno colombiano”, dijo el gobernador venezolano.



Por su parte, el ministro de Defensa de Venezuela, Padrino López, le echó la culpa a “las manipulaciones mediáticas del Gobierno colombiano”.



(Siga leyendo: ¿Quién es 'Antonio Medina', el disidente que amenaza a Venezuela?).

Tras la pista de ‘Arturo’

Unos 120 hombres que integran las disidencias del décimo frente de la desaparecida guerrilla de las Farc estarían bajo el mando de Jorge Eliécer Jiménez Martínez, conocido con los alias de Arturo o Jerónimo, señalado como uno de los jefes de ese grupo.



Inteligencia señala que el hombre coordinó la reestructuración de las disidencias de los frentes 45, que hace presencia en Norte de Santander, y 28, en Casanare, y luego se movió a Venezuela. “Desde allí planea y coordina todo tipo de acciones terroristas en contra de la infraestructura crítica del Estado y la Fuerza Pública, cobros extorsivos, reclutamiento forzado, trabajo de masas”, se lee en un documento de las autoridades colombianas.

Más noticias sobre la situación en Arauca

-Denuncian ejecuciones ilegales tras el ataque en Venezuela.



-La cruda situación en Arauquita en medio de enfrentamientos.



-Las dudas del gobernador de Arauca sobre los desplazados venezolanos.

POLÍTICA